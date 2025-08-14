ЦОК КПП Общая 14.08 Мобильная
🔥 Новые уроки по всем правилам работы с 1 сентября 2025: скорее записывайтесь на курсы!

С 1 сентября 2025 года по-новому нужно будет рассчитывать средний заработок, оформлять отпускные, командировки, составлять договоры с мобилизованными и несовершеннолетними сотрудниками, работать с персданными. Мы собрали главные изменения и разобрали их с экспертами — скорее покупайте курсы с обновленной программой!
Осень обещает быть горячей — изменения посыпятся уже с 1 сентября 2025 г.

  • Будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.

  • Можно будет привлекать к работе в выходные и праздничные дни подростков от 14 до 18 лет, за переработки предусмотрена компенсация – двойная оплата или другой день отдыха (по выбору работника).

  • С этого времени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД, также необходимо будет передавать обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС).

Как успеть подготовиться к изменениям?

До сентября осталось совсем немного времени, но у вас еще шанс — главное приступить как можно скорее. Мы записали новые уроки по расчету среднего заработка, расчетам с персоналом и изменениям в ТК с 1 сентября для онлайн-курсов:

Онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы научитесь оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий. Добавили уроки по расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Онлайн-курс «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» — вы научитесь, считать НДС на УСН и составлять декларацию, вести учет доходов и расходов на УСН, оформлять сотрудников и начислять им зарплату, а также освоите управленческий учет в 1С. Добавили уроки по расчету среднего заработка и расчетах с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет с нуля, составлять отчетность, отражать операции в 1С и с легкостью проходить налоговые проверки. Мы обновили программу, добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Онлайн-курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» — вы научитесь вести учет рабочего времени, оформлять больничные и отпускные, работать с трудовыми книжками, принимать и увольнять сотрудников, составлять договоры и готовить отчетность в 1С:ЗУП. Добавили уроки с разбором изменений в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года.

Онлайн-курс «Новые правила по защите персданных - 2025» — вы узнаете, что относится к персданным, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора. Вы получите готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора.

Не переплачивайте! Не покупайте каждый курс по отдельности, а получите доступ ко всем сразу с годовой подпиской Клерк.Премиум. Также в подготовке и самой работе по новым требованиям пригодятся записи вебинаров, разборы последних законов, свежие образцы документов и шаблоны с примерами заполнения, которые есть в подписке.

Как подписка Клерк.Премиум помогает бухгалтерам

С подпиской Клерк.Премиум легко работать, учиться, осваивать новые навыки на вебинарах и онлайн-курсах, расширять профессиональные горизонты и строить карьеру. Она позволяет легко справляться с ежедневными задачами, когда надо быстро найти нужный документ, пояснение к закону, новый образец отчета, сделать расчеты в готовых калькуляторах.

В сложных случаях вы всегда можете расчитывать на консультации наших экспертов — задайте вопрос, и в течение 3,5 часов специалисты поделятся рекомендациями и помогут без паники решить любую, даже самую сложную задачу.

Кроме этого, пройдя обучение на онлайн-курсах «Клерка», вы сможете получить сертификат ИПБ на 40 часов.

