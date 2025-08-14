Новые штрафы до 1 млн рублей за навязывание товаров, отсутствие маркировки и ошибки в оформлении чеков с 1 сентября 2025

С 1 сентября 2025 г. расширится список товаров с обязательной маркировкой, изменятся требования к оформлению чеков, заработает закон о запрете навязывания товаров и услуг, а штрафы за нарушения вырастут до миллиона рублей. Рассказываем, как подготовиться к изменениям и вести учет в торговле безопасно уже этой осенью.

С 1 сентября 2025 года в силу вступит большое количество поправок в НК и ТК РФ, многие из них напрямую коснутся бухгалтеров, которые работают в торговле.

Разбираемся в изменениях и том, как вовремя подготовиться к работе, чтобы избежать проблем с инспекцией и огромных штрафов.

Изменения в кассовых чеках с 1 сентября 2025 года

Новые правила касаются всех пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ), включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП). Они затрагивают как офлайн-, так и онлайн-расчеты, а также вводят строгие стандарты качества для бумажных чеков.

С 1 сентября 2025 года в кассовых чеках и бланках строгой отчетности (БСО) должны появиться новые обязательные реквизиты.

В чеках онлайн-магазинов должны быть указаны: признак онлайн-продажи (тег 1125), URL интернет-магазина (тег 1187), контактные данные покупателя (тег 1008).

Ужесточаются требования к читаемости и качеству бумажных чеков (текстов и QR-кодов). Вводятся новые стандарты высоты символов, межстрочного интервала, контрастности текста и размеру QR-кода.

Расширен список товаров с обязательной маркировкой

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обязательная цифровая маркировка для ряда новых товарных категорий:

Сладости: шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли, торты и др.

Детские игрушки: куклы, конструкторы, настольные игры, игрушки с мехом и текстилем и др.

Спортивное питание: протеиновые порошки, батончики, аминокислоты, BCAA, креатин и т.д.

Чай и кофе: растворимый и молотый кофе, чай в пакетиках и россыпью, заменители кофе и чая.

Строительные материалы: цемент, гипс, шпаклёвки, клеи, герметики и т.д.

Бритвы и сменные лезвия.

Новые штрафы за навязывание товаров и услуг покупателям

За навязывание покупателям дополнительных платных товаров, услуг, работ и создание условий, предполагающие изначальное согласие на их приобретение, увеличат штрафы. Закон об ответственности за такие действия уже принят.

Продавцам, владельцам агрегаторов и исполнителям запрещено:

проставлять автоматические отметки о согласии;

выражать за потребителя согласие в другом виде;

создавать условия, которые предполагают изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Если согласия на покупку дополнительного продукта не было или его навязали, продавец должен вернуть деньги в течение трех календарных дней с момента предъявления требования.

15 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об административной ответственности за навязывание платных дополнительных товаров, работ или услуг.

Законопроект предлагает установить повышенные штрафы:

для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей);

для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей).

Где освоить все нюансы учета в торговле

Научим вести учет товаров, рассчитывать НДС, работать с онлайн-кассами и ЭДО на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле».

В программе курса более 100 уроков, шаблоны договоров с контрагентами, инструкции по работе с ЭДО в Saby, настройке 1С в торговле и составлению отчетности в программе, а также разборы кейсов, письменные работы и тесты.

Вы разберетесь в особенностях оптовой, розничной и электронной торговли, освоите все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах, а также с компаниями на ОСНО, ИП на УСН и патенте, сможете оптимизировать налоговую нагрузку законно, чтобы избежать обвинений в дроблении.

Цена со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо 24 900 рублей. Осталось 3 места по этой цене, 15 августа старт обучения

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.