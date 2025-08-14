Новые штрафы до 1 млн рублей за навязывание товаров, отсутствие маркировки и ошибки в оформлении чеков с 1 сентября 2025
С 1 сентября 2025 года в силу вступит большое количество поправок в НК и ТК РФ, многие из них напрямую коснутся бухгалтеров, которые работают в торговле.
Разбираемся в изменениях и том, как вовремя подготовиться к работе, чтобы избежать проблем с инспекцией и огромных штрафов.
Изменения в кассовых чеках с 1 сентября 2025 года
Новые правила касаются всех пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ), включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП). Они затрагивают как офлайн-, так и онлайн-расчеты, а также вводят строгие стандарты качества для бумажных чеков.
С 1 сентября 2025 года в кассовых чеках и бланках строгой отчетности (БСО) должны появиться новые обязательные реквизиты.
В чеках онлайн-магазинов должны быть указаны: признак онлайн-продажи (тег 1125), URL интернет-магазина (тег 1187), контактные данные покупателя (тег 1008).
Ужесточаются требования к читаемости и качеству бумажных чеков (текстов и QR-кодов). Вводятся новые стандарты высоты символов, межстрочного интервала, контрастности текста и размеру QR-кода.
Расширен список товаров с обязательной маркировкой
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу обязательная цифровая маркировка для ряда новых товарных категорий:
Сладости: шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли, торты и др.
Детские игрушки: куклы, конструкторы, настольные игры, игрушки с мехом и текстилем и др.
Спортивное питание: протеиновые порошки, батончики, аминокислоты, BCAA, креатин и т.д.
Чай и кофе: растворимый и молотый кофе, чай в пакетиках и россыпью, заменители кофе и чая.
Строительные материалы: цемент, гипс, шпаклёвки, клеи, герметики и т.д.
Бритвы и сменные лезвия.
Новые штрафы за навязывание товаров и услуг покупателям
За навязывание покупателям дополнительных платных товаров, услуг, работ и создание условий, предполагающие изначальное согласие на их приобретение, увеличат штрафы. Закон об ответственности за такие действия уже принят.
Продавцам, владельцам агрегаторов и исполнителям запрещено:
проставлять автоматические отметки о согласии;
выражать за потребителя согласие в другом виде;
создавать условия, которые предполагают изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.
Если согласия на покупку дополнительного продукта не было или его навязали, продавец должен вернуть деньги в течение трех календарных дней с момента предъявления требования.
15 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об административной ответственности за навязывание платных дополнительных товаров, работ или услуг.
Законопроект предлагает установить повышенные штрафы:
для должностных лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей);
для юридических лиц — до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей).
