🔥⏰ Пять дней до старта! Занимайте последние места на профкурсах со скидками до -74%

Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» и записывайтесь, пока еще есть свободные места. На курсах мы подробно разберем изменения осени 2025, поможем подготовиться к предстоящему воинскому призыву и нововведениям 2026 года. Старт обучения 15 сентября.

С 1 сентября 2025 года для бухгалтеров и кадровиков наступило сложное время. Разом на голову свалилось много нововведений и в НК и в ТК РФ. Они касаются расчета премий, отпускных, оплаты труда, работы с персональными данными, учета сотрудников и т. д.

На курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» мы собрали самую важную информацию, структурировали ее, загрузили в программы новые образцы документов и пригласили экспертов, которые помогут вам разобраться в изменениях.

Мы обновляемы все курсы под изменения законодательной базы и запросы работодателей, чтобы вы получали навыки, которые нужны прямо сейчас. Последнее обновление программ в августе 2025 года.

Спикеры наших курсов — это эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

Программа составлена с учетом реальных рабочих задач бухгалтера и на 70% состоит из практических заданий .

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор , кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами , где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

После обучения вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

Поспешите — выбирайте профкурсы «Клерка» со скидками до 74% и записывайтесь, пока еще есть свободные места. Стартуем15 сентября.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете рассчитывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.

В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

С 1 сентября изменились правила оформления кассовых чеков, маркировки, работы с ЭДО. Чтобы быть готовым к любым переменам, нужно изучить все основы учета на маркетплейсах. На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов.

В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

После обучения вы получите сертификат на 40 ак. часов.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий. Мы обновили курс и добавили уроки по расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили курс и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Осталось 3 места по этой цене!

Записаться

Мы обновили наш популярный онлайн-курс накануне серьезных изменений в налоговом и кадровом учете, которые вступили в силу 1 сентября. Вы научитесь вести учет на спецрежиме в 1С, узнаете, как рассчитывать средний заработок по-новому, заполнять декларацию, оформлять командировки, предоставлять отгулы, рассчитывать надбавки к зарплате и премии. Сможете получить льготы и успешно проходить налоговые проверки, чтобы избежать обвинений в дроблении бизнеса.

После обучения вы получите сертификат на 40 ак. часов.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».