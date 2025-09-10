👩‍💻 Нейросети для бухгалтера: как за пару минут рассчитать налог, найти нужную форму и получить консультацию по НК

ИИ давно вышел за пределы мира IT и разработки, сейчас нейросетями пользуются специалисты из разных сфер — бухгалтеры не исключение. Однако разные нейросети заточены под разные цели рассказываем, какие больше всего подойдут бухгалтеру и какие задачи вы сможете смело доверить искусственному интеллекту.

Сделали для вас подборку нейросетей на основе ИИ, которые помогут вам разгрузить свои будни и освободить время для обучения, решения более сложных и интересных задач для карьерного роста. Особенно ценными нейронные сети будут для бухгалтеров на аутсорсе, когда одному специалисту нужно делать одновременно много разных дел: искать клиентов, заключать договоры, оформлять чеки, вести учет и поддерживать коммуникации.

ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера

Автоматизация ввода данных из первичных документов, таких как счета-фактуры и квитанции. Сравнение данных 1С (выгрузка данных из 1С) с другим источником (маркетплейсом, выписками банка и т.д.). Сравнение и объединение данных. Анализ финансовых показателей. Распознавание сканированных документов для извлечения информации из документов. Автоматический расчет налогов, сокращение ошибок. Подготовка данных для аудита или управленческих решений. ИИ в работе бухгалтера — аутсорсера:

оффер и тексты для сайта и канала бухгалтера- аутсорсера;

готовимся к консультациям без Google;

пишем шаблоны писем клиентам;

создаем профессиональные фотосессии с помощью ИИ.

Нейросеть для отчетов и финанализа deepseek

Возможности:

Анализ финансовых документов (счета-фактуры, накладные).

Помощь в составлении отчетности и расчете налогов.

Генерация шаблонов писем для клиентов.

Консультации по сложным бухгалтерским вопросам на основе НК РФ.

Пример использования:

«Напиши письмо клиенту о необходимости предоставить документы для налогового вычета».

Сайт: https://chat.deepseek.com

Нейросеть для поиска актуальной информации по изменениям perplexity

Возможности:

Поиск актуальной информации по изменениям в законодательстве (например, новые ставки налогов).

Анализ судебной практики по налоговым спорам.

Подготовка кратких выжимок из длинных нормативных документов.

Пример использования:

«Проведи анализ финансового состояния компании» + приложен файл Excel

Сайт: https://www.perplexity.ai

Нейросеть для написания контента ChatGPT

Возможности:

Написание контента для личного бренда (посты в соцсетях, статьи).

Разбор сложных бухгалтерских проводок.

Генерация чек-листов для проверки отчетности.

Пример использования:

«Составь план постов в Telegram для бухгалтера-аутсорсера на месяц».

Сайт: https://chatgpt.org/ru/chat

Нейросеть для учета ВЭД Qwen

Возможности:

Работа с мультиязычными документами (например, для ВЭД).

Автоматизация ввода данных из сканированных документов.

Помощь в составлении управленческой отчетности.

Пример использования:

«Переведи контракт с китайского на русский и выдели ключевые финансовые условия».

Сайт: https://chat.qwen.ai/

Где найти больше полезных инструментов для бухгалтера

Мы подготовили для вас образцы всех форм отчетности уже с примерами заполнения, а также формулы и правила расчета налогов и добавили все эти полезные практические материалы в наш курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

На курсе вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС.

Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт обучения 15 сентября.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».