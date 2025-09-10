Конференция v1.0 09.09 Мобильные
👩‍💻 Нейросети для бухгалтера: как за пару минут рассчитать налог, найти нужную форму и получить консультацию по НК

ИИ давно вышел за пределы мира IT и разработки, сейчас нейросетями пользуются специалисты из разных сфер — бухгалтеры не исключение. Однако разные нейросети заточены под разные цели рассказываем, какие больше всего подойдут бухгалтеру и какие задачи вы сможете смело доверить искусственному интеллекту.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сделали для вас подборку нейросетей на основе ИИ, которые помогут вам разгрузить свои будни и освободить время для обучения, решения более сложных и интересных задач для карьерного роста. Особенно ценными нейронные сети будут для бухгалтеров на аутсорсе, когда одному специалисту нужно делать одновременно много разных дел: искать клиентов, заключать договоры, оформлять чеки, вести учет и поддерживать коммуникации.

ИИ в работе бухгалтера-аутсорсера

  1. Автоматизация ввода данных из первичных документов, таких как счета-фактуры и квитанции.

  2. Сравнение данных 1С (выгрузка данных из 1С) с другим источником (маркетплейсом, выписками банка и т.д.).

  3. Сравнение и объединение данных.

  4. Анализ финансовых показателей.

  5. Распознавание сканированных документов для извлечения информации из документов.

  6. Автоматический расчет налогов, сокращение ошибок.

  7. Подготовка данных для аудита или управленческих решений.

  8. ИИ в работе бухгалтера — аутсорсера:

  • оффер и тексты для сайта и канала бухгалтера- аутсорсера;

  • готовимся к консультациям без Google;

  • пишем шаблоны писем клиентам;

  • создаем профессиональные фотосессии с помощью ИИ.

Нейросеть для отчетов и финанализа deepseek

Возможности:

  • Анализ финансовых документов (счета-фактуры, накладные).

  • Помощь в составлении отчетности и расчете налогов.

  • Генерация шаблонов писем для клиентов.

  • Консультации по сложным бухгалтерским вопросам на основе НК РФ.

Пример использования:

«Напиши письмо клиенту о необходимости предоставить документы для налогового вычета».

Сайт: https://chat.deepseek.com

Нейросеть для поиска актуальной информации по изменениям perplexity

Возможности:

  • Поиск актуальной информации по изменениям в законодательстве (например, новые ставки налогов).

  • Анализ судебной практики по налоговым спорам.

  • Подготовка кратких выжимок из длинных нормативных документов.

Пример использования:

«Проведи анализ финансового состояния компании» + приложен файл Excel

Сайт: https://www.perplexity.ai

Нейросеть для написания контента ChatGPT

Возможности:

  • Написание контента для личного бренда (посты в соцсетях, статьи).

  • Разбор сложных бухгалтерских проводок.

  • Генерация чек-листов для проверки отчетности.

Пример использования:

«Составь план постов в Telegram для бухгалтера-аутсорсера на месяц».

Сайт: https://chatgpt.org/ru/chat

Нейросеть для учета ВЭД Qwen

Возможности:

  • Работа с мультиязычными документами (например, для ВЭД).

  • Автоматизация ввода данных из сканированных документов.

  • Помощь в составлении управленческой отчетности.

Пример использования:

«Переведи контракт с китайского на русский и выдели ключевые финансовые условия».

Сайт: https://chat.qwen.ai/

Где найти больше полезных инструментов для бухгалтера

Мы подготовили для вас образцы всех форм отчетности уже с примерами заполнения, а также формулы и правила расчета налогов

На курсе вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС.

Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт обучения 15 сентября.

