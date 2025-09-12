Важные изменения по НДФЛ в сентябре 2025: главные разъяснения Минфина и ФНС за август

Подготовили для вас обзор главных разъяснений августа по НДФЛ. Рассказываем, как платить НДФЛ, работая за рубежом, как получить справку для соцвычета за обучение и фитнес, как рассчитать пособие, если нет данных о зарплате сотрудника за два года и т. д.

Рассказываем, как считать НДФЛ с доходов налоговых резидентов и нерезидентов за границей, оформить соцвычеты и рассчитать выходное пособие.

Письмо №1. За работу за границей налоговый резидент сам платит НДФЛ, а нерезидент вообще не платит

Согласно письму Минфина № 03-04-05/34590 от 08.04.2025 объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, — только от источников в Российской Федерации.

Если физическое лицо — получатель указанных доходов признается налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со ст. №207 Кодекса, применяются положения пп. 3, п. 1, п. 2 — 4 ст. №228 Кодекса, в соответствии с которыми физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц производят самостоятельно по завершении налогового периода.

Вышеупомянутые доходы физического лица, не признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со ст. №207 Кодекса, не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.

Письмо №2. Справку для соцвычета на обучение выдают за тот год, когда была оплата

При определении размера налоговых баз налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного п. 2 ст. №219 НК.

Согласно письму Минфина от 15.04.2025 № 03-04-05/37475 справка об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган на получение социального налогового вычета выдается за налоговый период, в котором были оплачены налогоплательщиком образовательные услуги.

Форма и порядок документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика на обучение, выданного налогоплательщику образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность, утверждены приказом ФНС России от 18.10.2023 N ЕА-7-11/755.

Письмо №3. Справку для вычета за фитнес предоставят только после оказания оплаченных услуг

Налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям, в том числе усыновленным, в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети, в том числе усыновленные, являются учащимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

Форма справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг для представления в налоговый орган и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 18.10.2023 N ЕД-7-11/756@.

Поскольку налоговые вычеты предоставляются в суммах, уплаченных налогоплательщиками за оказанные услуги, по мнению Департамента, указанные справки выдаются за налоговый период, в котором были оплачены физкультурно-оздоровительные услуги, после их фактического оказания, в том числе в соответствующей части расходов при частичном оказании услуг.

Письмо №4. Выходное пособие для целей НДФЛ считают из зарплаты за два года с учетом предельных баз

Согласно письмам Минфина от 20.05.2025 № 03-04-06/49109, от 03.06.2025 № 03-04-05/54415, редний месячный заработок исчисляется с учетом положений, установленных п. 5 и 7 Положения №1540, от 17.06.2025 № 03-04-06/58889, путем исчисления его за два календарных года, предшествующих году увольнения, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого работодателя, и с возможностью замены лет в случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году увольнения, либо в одном из указанных годов работник находился в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, предшествующими календарными годами (календарным годом).

При отсутствии у работодателя сведений о среднем заработке работника за два календарных года, предшествующих году его увольнения, средний месячный заработок для целей применения п. 1 ст. №217 НК может быть рассчитан с учетом положений п. 8 Положения N 1540.

Средний месячный заработок для целей применения п. 1 ст. №217 НК может быть рассчитан путем умножения на 30,4 среднего дневного заработка, рассчитанного в соответствии с пунктом 13 Положения N 1540.

В соответствии с письмом Минфина от 07.04.2025 № 03-04-05/34089, если нет данных о зарплате сотрудника за два года, для НДФЛ-лимита по выходному пособию расчет идет из МРОТ.

Письмо №5. Из выплаты по среднему заработку не надо выделять РК для целей НДФЛ

Согласно письму Минфина от 17.06.2025 № 03-04-06/58894, оплата труда в части, относящейся к указанным районным коэффициентам и процентным надбавкам к заработной плате, включается в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, в отношении которой применяется налоговая ставка, предусмотренная п. 1.2 ст. №224 НК РФ.

В соответствии со ст. №129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.

Если выплачиваемый средний заработок не относится к заработной плате и к такой выплате не применяются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, то положения п. 6.2 ст. №210 НК РФ не применяются к таким доходам.

