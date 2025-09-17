Налоговая реформа-2026: что изменится в бухгалтерском и налоговом учете с 1 января 2026 года

Согласно новому законопроекту, основные поправки будут касаться части I и II НК и других законов.
Новые сроки уплаты, запрет на исправление ошибок в декларации и переход на налоговый мониторинг
1. Если срок уплаты налогов или авансов приходится на выходной или праздник, то платеж необходимо будет сделать накануне, в последний рабочий день. При этом сроки перечисления сборов, взносов и подачи отчетности останутся без изменений.
2. Гражданам (не являющимся ИП) будет разрешено признавать безнадежными и списывать пени до 500 рублей при условии отсутствия другой налоговой задолженности.
3. Планируется сократить объем уведомлений о расчетных суммах по НДФЛ и страховым взносам, позволяя налогоплательщикам подавать одно авансовое уведомление сразу за несколько периодов в течение налогового года. Одновременно с этим будет отменена обязанность направлять уведомления по имущественным налогам, что упростит администрирование и снизит бюрократическую нагрузку на организации и физических лиц.
4. Если в декларации обнаружена ошибка, повлекшая переплату налога, исправлять ее можно только в периоде выявления ошибки при условии, что ставка налога не повысилась. В противном случае корректировка через текущий период невозможна, и потребуется вносить изменения по периоду, к которому относится ошибка, даже если это сложнее с точки зрения бухгалтерии. Такое ограничение направлено на предотвращение искажений при смене налоговых ставок и требует более точного учета ошибок в декларациях.
5. Планируется упростить процесс предоставления отсрочек и рассрочек по налогам: уменьшить перечень требуемых документов и расширить круг лиц и видов деятельности, на которые эти меры поддержки могут распространяться, включая сезонные отрасли.
6. Предлагается увеличить максимальный срок предоставления инвестиционного налогового кредита с нынешних 5 лет до 10 лет, что позволит организациям распределять налоговые обязательства на более длительный период и облегчит финансирование инвестиционных проектов.
7. Предусмотрено право взыскивать задолженности с законных представителей несовершеннолетних, привлекая к ответственности их имущество. Если у несовершеннолетнего возникает долг, то финансовые обязательства могут быть покрыты за счет имущества родителей или опекунов.
8. Планируется упростить порядок перехода на налоговый мониторинг, отменив требование одновременного соответствия трем финансовым критериям — по выручке, активам и сумме уплаченных налогов.
НДФЛ
1. В список доходов, освобождаемых от налога на доходы физических лиц, планируется добавить стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) в командировках за границу, а также суммы возмещений утраченного имущества виновным лицом, учитывая их рыночную стоимость, в случаях, предусмотренных законом.
2. Для определения предельного размера дохода в 450 000 рублей, при котором доступен стандартный налоговый вычет на ребенка, будет учитываться исключительно доход, полученный от основной налоговой базы.
3. Законопроект № 780567-8, который принят Госдумой к рассмотрению, предусматривает освобождение пособий по временной нетрудоспособности от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это приравняет их к другим видам государственных пособий, которые уже не облагаются налогом. Таким образом, выплаты, компенсирующие потерю заработка из-за болезни или травмы, будут полностью освобождены от налоговых удержаний, что позволит повысить социальную защиту застрахованных граждан.
4. Законопроект № 872440-8, принятый Госдумой к рассмотрению, предусматривает изменение правил налогообложения иностранных работников, трудящихся в России по патенту. В настоящее время их доходы облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ с ставками от 13% до 22%, в отличие от других нерезидентов, для которых установлена фиксированная ставка в 30%. Предлагается унифицировать этот порядок, введя для таких работников единую ставку НДФЛ в размере 30% со всех доходов, полученных на территории России. Для реализации данной меры из перечня доходов, облагаемых прогрессивной шкалой, будет исключен соответствующий пункт Налогового кодекса. Ожидается, что такой шаг повысит налоговые поступления в бюджет и упростит администрирование налога.
5. Законопроект № 935788-8, рассмотрение которого начато в Госдуме, предлагает расширить перечень социальных налоговых вычетов по НДФЛ, включив в него расходы родителей на приобретение путевок в детские лагеря для несовершеннолетних.
При этом лагерь должен быть зарегистрирован в региональном реестре детских оздоровительных учреждений, предоставлять круглосуточное проживание детей на период смены и может быть как круглогодичным, так и сезонным или палаточным.
Налогоплательщики смогут оформить вычет через работодателя, при условии, что стоимость путевки не компенсировалась работодателем (включая бывшего).
Максимальный размер социального вычета сохранится на уровне 150 000 рублей в год. Предлагаемые изменения будут внесены в ст. №219 НК РФ.
6. Проект федерального закона, опубликованный на портале regulation.gov.ru, предложит гражданам упростить процедуру получения дополнительного социального налогового вычета по НДФЛ, расширив его на расходы, связанные с благотворительной деятельностью, в соответствии со ст. №221 НК РФ. Это изменение позволит налогоплательщикам более эффективно возвращать часть средств, направленных на поддержку некоммерческих организаций и добрые дела.
НДС
1. Предусматривается передача Федеральной налоговой службе полномочий по утверждению форм и правил заполнения таких налоговых документов, как счета-фактуры, журналы их учета, а также книги покупок и продаж.
2. Предлагается заменить освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых операций добывающих компаний драгметаллов на применение нулевой ставки налога.
3. Запланировано устранение неопределенных моментов в применении НДС при предоставлении российскими налогоплательщиками инфраструктуры для майнинга цифровой валюты иностранным субъектам.
УСН
1. Адвокатам разрешается применять УСН для ведения предпринимательской деятельности, которая не связана с оказанием адвокатских услуг. Это уточнение снимает ограничения, касающиеся использования УСН исключительно для профессиональной адвокатской деятельности, и подтверждает право адвокатов использовать данный налоговый режим для иных коммерческих направлений.
2. Предлагается официально разрешить включать расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение нематериальных активов (НМА) в состав расходов при применении упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы минус расходы», при условии соблюдения установленных законодательством требований.
3. Предлагается прямо разрешить включать в состав расходов стоимость имущества (за исключением денежных средств), а также выполненных работ и оказанных услуг, переданных безвозмездно воинским частям Вооруженных Сил РФ (казенным учреждениям), участвующим в специальной военной операции (СВО).
Налог на прибыль
1. Предлагается запретить применение повышающего коэффициента 2 к расходам на программное обеспечение, базы данных и программно-аппаратные комплексы в случае, если по лицензионному или сублицензионному договору налогоплательщик имеет право передавать права на их использование третьим лицам.
2. Планируется продлить до 2030 года действие ограничения на уменьшение налоговой базы текущего периода суммой убытков прошлых лет. Согласно этому правилу, налогоплательщик не сможет снизить налоговую базу более чем на 50% за счет убытков, понесенных в предыдущих отчетных периодах, что сохранит баланс между использованием прошлых убытков и поступлениями в бюджет.
3. Необходимо закрепить правило, согласно которому выручка, получаемая при передаче товаров, работ, услуг или прав в счет погашения денежных обязательств, не связанных с договором передачи, определяется равной сумме этих обязательств.
4. Предлагается исключить из категории неамортизируемого имущества те объекты, которые были приобретены или созданы за счет целевых бюджетных средств, поскольку расходы на такие объекты не формируют их первоначальную стоимость.
Имущественные налоги
1. Добавить льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и их семей.
2. Предлагается обязать налоговые органы рассчитывать транспортный, земельный и налог на имущество организаций исключительно на основе кадастровой стоимости соответствующих объектов.
3. Предоставить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц многодетным семьям по Указу Президента РФ № 63 от 23.01.2024.
4. Предлагается закрепить ясное определение понятия «объект бытового обслуживания» для целей исчисления налога на имущество по кадастровой стоимости. Для этого следует опираться на стандарты и классификации, установленные ГОСТом Р 57137-2016, и соответствующими нормативными актами Минпромторга, что позволит учитывать в налоговом учете именно те объекты, которые фактически используются для предоставления бытовых услуг населению, независимо от формы собственности и категории потребителей.
5. Предлагается установить четкий порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц для объектов незавершенного строительства, представляющих собой многоквартирный дом в общей долевой собственности. В частности, база налогообложения будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости такого объекта с учетом особенностей его статуса незавершённого строительства и прав собственности совладельцев.
Туристический налог
1. Предлагается предоставить налогоплательщикам, зарегистрированным в нескольких инспекциях по месту нахождения объектов размещения на территории одного муниципального образования (включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и федеральную территорию «Сириус»), право самостоятельно выбирать одну налоговую инспекцию для подачи налоговой декларации. При этом налогоплательщик обязан направить соответствующее уведомление выбранному органу, что позволит централизовать и упростить процесс отчетности.
2. Кроме того, запланированы изменения по акцизам, водному налогу, госпошлине, НДД и НДПИ.
Как подготовиться ко налоговым изменениям-2026
Разобраться во всех деталях самому просто нереально — ФНС опять запланировала большой пакет нововведений.
Обо всех нюансах новой налоговой реформы 2026 года на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 расскажет к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Эльвира Митюкова.
Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.
Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.
Программа конференции
В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.
11 декабря:
О чем будет новая налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.
УСН и НДС 2026 — новые правила.
Налоговое планирование и законная оптимизация нагрузки.
НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.
ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.
ЭДО и взаимодействие с ФНС.
Защита персональных данных-2026.
Изменения в кадровом и воинском учете.
12 декабря:
Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.
НДС при работе на маркетплейсах.
ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.
ЕНС: новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.
Изменения в кассовой работе.
Бухгалтер на аутсорсе: как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.
Правила работы с мигрантами в 2026 году.
Сотрудничество с СМЗ: риски и комиссии.
Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера.
Топ претензий ФНС в 2025 году.
Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.
Спикеры конференции Бух.Совет
Есть вопросы? Приходите на конференцию! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!
Эльвира Митюкова —
к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.
Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
И другие топовые специалисты.
Почему стоит прийти на конференцию
За помощью и советами — приходите на конференцию! IX Всероссийская бухгалтерская конференция БУХ.СОВЕТ 2026— не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.
В тариф входят: питание, фотоотчет, подарки и сертификат после мероприятия, фуршет, выступления экспертов, запись конференции и доклады спикеров.
Мероприятие будет с рассадкой. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Кроме этого, цена билета зависит от места в зале. Поэтому не теряйте времени — скорее выбирайте максимально удобное место по комфортной цене.
Присоединяйтесь к конференции 11-12 декабря 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов.
Начать дискуссию