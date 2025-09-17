Налоговая реформа-2026: что изменится в бухгалтерском и налоговом учете с 1 января 2026 года

Новые сроки уплаты, запрет на исправление ошибок в декларации и переход на налоговый мониторинг

1. Если срок уплаты налогов или авансов приходится на выходной или праздник, то платеж необходимо будет сделать накануне, в последний рабочий день. При этом сроки перечисления сборов, взносов и подачи отчетности останутся без изменений.

2. Гражданам (не являющимся ИП) будет разрешено признавать безнадежными и списывать пени до 500 рублей при условии отсутствия другой налоговой задолженности.

3. Планируется сократить объем уведомлений о расчетных суммах по НДФЛ и страховым взносам, позволяя налогоплательщикам подавать одно авансовое уведомление сразу за несколько периодов в течение налогового года. Одновременно с этим будет отменена обязанность направлять уведомления по имущественным налогам, что упростит администрирование и снизит бюрократическую нагрузку на организации и физических лиц.

4. Если в декларации обнаружена ошибка, повлекшая переплату налога, исправлять ее можно только в периоде выявления ошибки при условии, что ставка налога не повысилась. В противном случае корректировка через текущий период невозможна, и потребуется вносить изменения по периоду, к которому относится ошибка, даже если это сложнее с точки зрения бухгалтерии. Такое ограничение направлено на предотвращение искажений при смене налоговых ставок и требует более точного учета ошибок в декларациях.

5. Планируется упростить процесс предоставления отсрочек и рассрочек по налогам: уменьшить перечень требуемых документов и расширить круг лиц и видов деятельности, на которые эти меры поддержки могут распространяться, включая сезонные отрасли.

6. Предлагается увеличить максимальный срок предоставления инвестиционного налогового кредита с нынешних 5 лет до 10 лет, что позволит организациям распределять налоговые обязательства на более длительный период и облегчит финансирование инвестиционных проектов.

7. Предусмотрено право взыскивать задолженности с законных представителей несовершеннолетних, привлекая к ответственности их имущество. Если у несовершеннолетнего возникает долг, то финансовые обязательства могут быть покрыты за счет имущества родителей или опекунов.

8. Планируется упростить порядок перехода на налоговый мониторинг, отменив требование одновременного соответствия трем финансовым критериям — по выручке, активам и сумме уплаченных налогов.