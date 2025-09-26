ИИ, Power BI и цифровая трансформация бухгалтерии: новый практический курс для специалистов

В современном мире бухгалтерия стремительно меняется. Рутинные задачи постепенно переходят под контроль алгоритмов, а от бухгалтера все чаще требуется не просто учет, а аналитика и стратегическое мышление. На новом курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера» вы научитесь применять ИИ, работать быстрее, сможете расширить круг клиентов и увеличить свой доход.

Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка.

Чтобы вам было проще погрузиться в мир новых технологий, мы записали новый онлайн-курс специально для бухгалтеров — «Нейросети и Power BI для бухгалтера».

Это практикоориентированный курс, который шаг за шагом проведет вас по самым актуальным направлениям цифровой трансформации бухгалтерии. Вы узнаете, как использовать ИИ и Power BI, чтобы:

Сократить время на рутинные операции в 3–5 раз;

Создавать «умные» отчеты по ключевым показателям — платежам, дебиторской задолженности и др.;

Получать аналитику из 1С одним кликом;

Использовать нейросети для аутсорса, моделирования, анализа данных и даже создания презентаций.

Чему вы научитесь

В программе курса 30 видеоуроков, а также инструкции по работе с ИИ-инструментами и практические задачи на отработку навыков.

Введение в цифровизацию бухгалтерии — вы изучите современные тренды (ИИ, автоматизация, аналитика данных) и разбор ключевых инструментов, включая Power BI, 1С с ИИ, Excel с Power Query и ChatGPT.

Знакомство с нейросетями — мы сделаем обзор лучших ИИ-инструментов для бухгалтеров (ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и др.), расскажем об их применении в отчетности, анализе и документообороте.

Финансовый анализ с ИИ — вы узнаете, как использовать нейросети для построения финансовых моделей, анализа данных и решения практических кейсов.

Полноценное обучение работе в Power BI — под руководством преподавателей вы пройдете путь от установки и подготовки данных до создания отчетов, визуализаций, интерактивных дашбордов и публикации аналитики.

Интеграция систем — вы узнаете, как объединить 1С, Power BI и ИИ для автоматической аналитики, ускорения процессов и соблюдения принципов кибербезопасности.

Какие инструменты вы освоите

За время обучения вы изучите все возможности программы Power BI для бухгалтера и узнаете, как использовать в работе нейронные сети:

DeepSeek

Perplexity

ChatGPT

Qwen

Z

GigaChat

Алиса

Клерк AI

Gammas

Кому подойдет курс

Бухгалтерам — чтобы сократить рутину и сосредоточиться на аналитике.

Главным бухгалтерам — для быстрого принятия решений на основе данных.

Финансовым директорам — для погружения в аналитику и прогнозирование.

Начинающим специалистам — чтобы сразу получить востребованные навыки и выделиться на рынке труда.

Почему этот курс нужен сейчас

Бухгалтерия переживает технологическую революцию. Те, кто сегодня осваивает цифровые инструменты, завтра будут в числе лидеров. Те же, кто отказывается от перемен — рискуют потерять конкурентные преимущества.

Этот курс поможет вам не только идти в ногу со временем, но и создать собственную цифровую стратегию в бухгалтерии.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 33% за 9 900 рублей вместо 14 900 рублей.

Купить курс

25 лет нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране!