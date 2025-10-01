Лучшие курсы для бухгалтеров в 2025 году

2025 год выдался богатым на изменения. Они коснулись воинского учета, защиты персданных, расчета среднего заработка, учета мигрантов, оформления премий и др. Избежать штрафов и проблем на работе смогли только те, кто успел подготовиться на курсах «Клерка». Рассказываем о курсах, которые нужны каждому бухгалтеру для уверенной работы и карьерного роста!

С 1 сентября 2025 года для бухгалтеров и кадровиков наступило сложное время. Разом на голову свалилось много нововведений и в НК и в ТК РФ. Они касаются расчета премий, отпускных, оплаты труда, работы с персональными данными, учета сотрудников и т. д. Ряд изменений вступит в силу в октябре и ноябре. А там пара месяцев до новой налоговой реформы, которую должны будут применять все бухгалтеры с 1 января 2026 года.

Чтобы избежать штрафов и проблем с руководством, быстро адаптироваться к изменениям и не делать глупых ошибок, заручитесь самой актуальной информацией и поддержкой экспертов на профкурсах «Клерка».

На курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» мы собрали самую важную информацию, структурировали ее, загрузили в программы новые образцы документов и пригласили экспертов, которые помогут вам разобраться в изменениях.

Мы обновляемы все курсы под изменения законодательной базы и запросы работодателей, чтобы вы получали навыки, которые нужны прямо сейчас. Последнее обновление программ в августе 2025 года.

Спикеры наших курсов — это эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

Программа составлена с учетом реальных рабочих задач бухгалтера и на 70% состоит из практических заданий .

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор , кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами , где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

После обучения вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете рассчитывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.

В обновленной программе теперь есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Отзывы выпускников курса Главный бухгалтер на ОСНО

Сейчас вы можете купить наш топовый курс со скидкой 61% за 12 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

С 1 сентября список требований к работе с персданными расширится. Теперь согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, поэтому мы обновили курс и добавили чек-лист по новым требованиям Роскомнадзора и пример новой формы согласия.

Помните, что за ошибки в оформлении согласия грозят штрафы до 700 000 рублей, а за ошибки в работе с персданными — до 15 млн рублей!

На курсе вы разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП. Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.

Отзывы выпускников курса Защита персональных данных-2025

Сейчас вы можете купить наш топовый курс со скидкой 60%: 7 900 рублей вместо 19 900 рублей.

Записаться

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Сейчас вы можете купить наш топовый курс со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

В 2025 году выросло количество налоговых проверок и многие из них направлены на бизнес на маркетплейсах, особенно на селлеров на УСН, которые могут дробить бизнес и уходить от налогов таким образом. На курсе вы узнаете, как не попасть под подозрение налоговой и как подготовиться к проверке, если уже пришло уведомление.

Вы освоите правила учета на маркетплейсах. Научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов.

В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Отзывы выпускников курса Бухгалтер маркетплейса

Сейчас вы можете купить наш топовый курс со скидкой 22% — поспешите!

Записаться

Уникальный курс «Клерка» с настоящим тренажером 1С. На все время обучения вы получите доступ к 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, где будете вести настоящий рабочий учет для компаний на ОСНО и УСН.

На курсе вы научитесь составлять бухгалтерскую финансовую отчетность, рассчитывать налоги, составлять отчетность и заполнять декларации по новым формам. Узнаете законные методы налоговой оптимизации и правила поведения во время налоговых проверок.

Узнаете, как правильно оформлять кассовые, банковские документы и чеки по новым требованиям — будете уверенно вести учет наличных и безналичных операций.

Вы получите огромное количество навыков, которые помогут вам достичь успеха в карьере на разных участках:

кадровый и воинский учет,

финмоделирование,

аналитика на разных уровнях,

управленка,

применение искусственного интеллекта в работе и др.

После обучения вы получите диплом о профпереподготовке на 512 часов, внесенный в реестр ФИС ФРДО.

Отзывы выпускников курса Профессия главный бухгалтер

Скорее записывайтесь на новый поток самого большого курса «Клерка» и единственный наш курс с настоящим тренажером для работы в бухгалтерских программах.

Смотреть программу

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».