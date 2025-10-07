Почему нейросети не работают? Написали для вас пять готовых запросов, которые помогут добиться ответа от ИИ

Нейросети реально помогают бухгалтеру, с их помощью можно в разы ускорить оформление отчетов, поиск нужной документации, инструкций и образцов — если у вас не получается договориться, возможно, вы просто неправильно спрашиваете. Составили для вас готовые промты для решения самых популярных и рутинных задач бухгалтера.

Современные нейросети уже умеют то, что раньше занимало целый рабочий день бухгалтера: проверяют отчеты, находят несостыковки, анализируют финансовые данные и формируют аккуратные письма для клиентов и налоговых органов.

Но ответы не всегда оправдывают ожидания, почему? Секрет эффективности прост: результат зависит от того, как вы задаете запрос. Один правильно сформулированный промпт способен сэкономить часы и избавить от рутинных задач.

Мы подготовили пять проверенных запросов, которые можно использовать в ChatGPT, GigaChat, ЯндексGPT или других ИИ-платформах. Эти промпты уже помогают бухгалтерам ускорять ежедневную работу, снижать риск ошибок и делать отчеты точнее, чем когда-либо.

1. Подготовь анализ финансового отчета

Каждый бухгалтер знает, сколько времени занимает анализ балансов и отчетов о прибылях и убытках. Нейросеть способна быстро выделить ключевые показатели, тенденции и отклонения.

Как сформулировать запрос:

— Представь, что ты финансовый аналитик с 10-летним опытом. Проанализируй баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств за 2022–2024 годы. Выяви ключевые показатели, тенденции и отклонения. Сформулируй выводы и прогноз на следующий год в 3–5 предложениях.

В ответ вы получите готовый краткий аналитический отчет, который обычно требует несколько часов ручной работы.

2. Составь ответ в налоговую

Проверки налоговых органов требуют аккуратности и точности формулировок. Нейросеть помогает составить официальное письмо без риска ошибок.

Как сформулировать запрос:

— Ты — опытный налоговый консультант. Составь проект ответа на требование ФНС №12345 от 12.08.2025 о расхождениях между декларацией по НДС и прибыли. Укажи, что причина — техническая ошибка при учете внереализационных доходов. Подтверди получение требования, приложи исправленную декларацию и попроси пять рабочих дней на проверку данных. Стиль — официальный, без извинений.

В ответ вы получите готовый черновик письма, который остаётся только проверить и отправить.

3. Проверь деятельность контрагентов и ошибки в документах

Сверка накладных и проверка надежности партнеров — рутинная, но критически важная задача.

Как сформулировать запрос:

— Ты — помощник аудитора. Проанализируй 10 накладных от ООО «Ромашка» и сравни с условиями договора (PDF во вложении). Выяви расхождения в суммах или реквизитах. Составь таблицу с проблемными накладными: номер, дата, ошибка.

По такому запросу нейросеть выявит расхождения, ошибки в реквизитах и суммы, а также сможет собрать базовую информацию о контрагенте из открытых источников.

4. Напиши деловое письмо

Напоминание о платеже или деловое письмо клиенту можно подготовить за считанные минуты.

Как сформулировать запрос:

— Составь вежливое, но твердое письмо-напоминание: клиент ООО «Альфа» задерживает оплату на 15 дней. Укажи необходимость платежа до 25 сентября, сошлись на договор и добавь благодарность за сотрудничество.

В ответ вы получите готовое письмо в официально-дружеском стиле, которому требуется минимальная корректировка.

5. Проверь наличие ошибок в данных

Нейросеть помогает не просто выявлять ошибки, но и оценивать финансовые риски.

Как сформулировать запрос:

— Проанализируй Excel с дебиторкой за 2024 год. Построй динамику по месяцам, выдели трех самых проблемных контрагентов с просрочкой свыше 30 дней и предложи варианты оптимизации.

В ответ вы получите список проблемных должников с предложениями по оптимизации работы — от изменения условий оплаты до работы с взысканием.

Как использовать промпты с максимальной пользой

Чтобы результат был точным и полезным:

Четко формулируйте задачу;

Указывайте роль нейросети (финансовый аналитик, налоговый консультант и т.д.);

Определяйте формат результата (таблица, письмо, список, аналитика);

Используйте реальные данные из своей практики.

Так ИИ работает с конкретной задачей, а не выдает общий ответ.

