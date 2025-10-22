📊 Единый налоговый счет в 2026 году: что нужно знать бухгалтеру

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила работы с ЕНС. Эти изменения касаются пополнения счета третьими лицами, порядка зачета переплат, скорости отражения операций, форматов обмена данными и учета сальдо при судебных спорах. Рассказываем, что меняется в работе бухгалтера с ЕНС с 2026 года.

С 2026 года в работе с ЕНС появится несколько серьезных нововведений. Они затронут как структуру управления, так и механизмы взаимодействия пользователей с платформой. Разбираемся в деталях и сравниваем с действующими нормами.

№1. Ограничение пополнений ЕНС третьими лицами

Ранее организации могли пополнять ЕНС через третьих лиц без строгих ограничений, что иногда использовалось для взаимозачетов или обхода блокировок на расчетных счетах. Согласно Федеральному закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ, с 2026 года такие операции разрешены только при наличии у получателя подтверждённых налоговых обязательств или иного законного основания.

№2. Новый порядок зачета переплат

Ранее возврат и зачет переплат по налогам и сборам осуществлялись автоматически, что иногда приводило к ошибкам и задержкам.

Приказ ФНС России от 20.08.2025 № ЕД-7-21/732@ устанавливает, что с 2026 года часть операций будет проводиться только по заявлению налогоплательщика с новыми полями для реквизитов (банковская карта, ЕРН и т.д.).

№3. Ускорение отражения операций в Личном кабинете ФНС

Ранее операции по ЕНС могли отображаться с задержкой в Личном кабинете ФНС, что затрудняло оперативный контроль за остатками. Согласно Федеральному закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ, с 2026 года сроки сокращаются, и операции отражаются практически в реальном времени или в течение нескольких часов.

№4. Детализация форм отчетности и новых полей

Ранее форматы обмена данными (XML/JSON) использовались без детальной детализации по видам взносов. С 2026 года вводятся новые коды операций и уточнения по видам взносов, что требует обновления бухгалтерских программ и интеграций.

№5. Уточнение правил зачета при судебных спорах

Ранее положительное сальдо, по которому имелись судебные претензии ФНС, учитывалось при расчете доступного остатка. С 2026 года оно может временно исключаться из доступного остатка до завершения процедуры.

Сводная таблица изменений ЕНС с 2026 года

Позиция Было Стало (с 01.01.2026) Законодательная база Пополнение ЕНС третьими лицами Разрешалось без строгой проверки целей Разрешено только при наличии подтвержденной налоговой цели/задолженности; нужны подтверждающие документы ФЗ № 287-ФЗ Зачет/возврат переплат Частично автоматический, стандартные формы По новой форме-заявлению с дополнительными полями; часть операций — по заявлению Приказ ФНС № ЕД-7-21/732@ Отражение операций в ЛК ФНС Задержки до нескольких дней Практически реальное время/часы, ежедневная сверка ФЗ № 287-ФЗ Форматы обмена данными Старые XML-файлы Дополнительные коды операций и детализация по видам взносов; обновление интеграций Приказ ФНС № ЕД-7-21/732@ Сальдо при судебных спорах Сальдо учитывалось полностью Возможна временная блокировка/исключение сальдо до решения суда ФЗ № 287-ФЗ

На что обратить внимание бухгалтерам уже в 2025 году

Начните подготовку к изменениям в работе с ЕНС прямо сейчас:

Обновите инструкции по платежам: запретите пополнение ЕНС за третьих лиц без письменного основания.

Настройте ежедневную сверку с Личным кабинетом ФНС и автоматические выгрузки по сальдо.

Подготовьте шаблоны заявлений для возврата/зачета переплат с новыми реквизитами.

Обновите 1С/ERP и интеграции для корректной обработки новых кодов операций.

Храните полный комплект подтверждающих документов: платежные поручения, доверенности, акты.

Разработайте сценарии на случай блокировки сальдо: план ликвидности, уведомления контрагентов, алгоритм действий при судебных претензиях.

ЕНС остается ключевым инструментом управления налоговой ликвидностью, но с 2026 года он становится более контролируемым и формализованным. Разберитесь во всех нюансах работы с единым налоговым счетом до вступления в силу налоговой реформы на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

