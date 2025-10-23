Новые риски в налоговом учете — 2026: как отразится налоговая реформа на работе бухгалтера
2026 год принесет не только новые ставки и правила, но и задаст курс на прозрачность, своевременность и автоматизацию в бухгалтерии. Для компаний это период повышенной ответственности: каждый переход, вычет и срок становится критическим.
Бухгалтеры, которые подготовятся заранее, смогут избежать штрафов, минимизировать риски и укрепить доверие руководства и налоговых органов.
Какие риски ждут бухгалтера в 2026 году
Риск
Как он проявляется
Последствия
Ошибки при переходе на НДС
Неверно определить дату начала уплаты НДС, неправильно учесть вычеты, смешать освобожденные и облагаемые операции.
Лишение вычетов, доначисления, штрафы, пени, репутационные потери.
Несоответствие старых проводок и новых правил
Прошлые корректировки (расходы позднего признания) могут быть «отброшены» или признаны недопустимыми.
Искажение финансовых показателей, споры с ФНС.
Недостаточная автоматизация / неподготовленные системы
Программное обеспечение, не адаптированное к новому порядку расчетов НДС, алгоритмам вычетов, новым формам отчетности.
Ошибки, рассинхроны, высокий ручной труд, большая нагрузка ошибки.
Нарушение сроков и процедур
Новые сроки могут быть строже, переносы — иной механизм; если не пересмотреть графики — пропуски сроков.
Штрафы, пени, отказ в зачете переплат.
Неверное применение льгот или инвестиционных вычетов
Ошибочная квалификация операций, неучет ограничений, неправильный расчет.
Доходность проектов снизится, возможны доначисления и штрафы.
Риск расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом
При переходе на новую систему, изменении правил признания доходов/расходов, применяется «отложенный налог» и др.
Неадекватное распределение налоговых обязательств, путаница в учетной политике.
Перегрузка персонала, нехватка квалификации
Изменения потребуют более глубоких знаний новых норм, времени на перерасчеты, обучение.
Усталость, ошибки, рост затрат на внешние консультации.
Повышенные санкции и ответственность
С ростом ставок, упразднением «буферов» уменьшится «запас прочности» бухучета.
Даже небольшие ошибки станут серьезными, контролирующие органы будут строже.
Топ-6 изменений налоговой реформы 2026 г. и риски, связанные с ее внедрением
Выбрали несколько самых важных нововведений, с которыми столкнется каждый бухгалтер, рассказали, что меняется и на чем можно оступиться и сделать ошибку.
1. Повышение НДС и новые лимиты: риск неверного перехода на общий режим
С 2026 года ставка НДС увеличивается с 20% до 22%, а лимит доходов для освобождения от НДС сокращается с 60 млн до 10 млн рублей. Одновременно отменяются льготы, например, нулевая ставка на российское ПО и ряд банковских операций.
Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:
Неверное определение даты перехода и несвоевременная регистрация приведут к потере вычетов и доначислениям.
Для компаний, ранее не работавших с НДС, потребуется перестройка учета и обучение персонала.
2. Пересмотр специальных налоговых режимов: риск утраты права на УСН или ПСН
УСН, АУСН и ПСН могут подвергнуться ограничениям по видам деятельности, снижению порога доходов и росту страховых взносов. Некоторые ИП утратят право на патент.
Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:
При смене режима необходимо корректно закрыть старый период, что требует высокой точности расчетов.
Невнимательность при проверке лимитов или несвоевременное выявление превышения доходов приведут к автоматическому переходу на общий режим и доначислению налогов за весь год.
3. Новые правила признания доходов: риск неправильного момента налогообложения
Уточняются критерии признания выручки: дата перехода права собственности, момент исполнения обязательств и поступление оплаты.
Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:
Нетиповые договоры и сделки с отсрочкой платежа требуют строгой документальной фиксации.
Ошибка в определении даты признания дохода приведет к искажению налоговой базы и начислению пени.
4. Запрет на «догоняющие» расходы: риск искажения налоговой базы
С 2026 года запрещено включение в текущий период расходов прошлых лет, если они выявлены позднее.
Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:
Невозможно корректировать прошлые периоды через текущий, такие попытки могут привести к искажению отчетности и конфликтам с ФНС.
Неправильное или запоздалое признание расходов потребует уточненных деклараций, что повышает вероятность проверки.
5. Сокращение налоговых льгот: риск неверного применения вычетов и ставок
Многие льготы будут отменены или ограничены: повышение страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, снятие освобождения от НДС на программное обеспечение, изменения правил применения инвестиционных и региональных вычетов.
Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:
Неточности в квалификации льгот или несвоевременное обновление учетной политики приведут к потере права на вычет и доначислениям.
Необходимо провести аудит всех действующих льгот и проверить документы-основания.
6. Цифровизация и налоговый мониторинг: риск несоответствия данным ФНС
ФНС расширяет налоговый мониторинг на компании среднего бизнеса, требуя постоянного электронного обмена данными и высокой прозрачности.
Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:
Несогласованность учетных данных, отсутствие контроля версий документов или ошибки в выгрузках могут привести к блокировке участия.
Это ударит по репутации и потребует восстановления доверия налоговых органов.
Как подготовиться в 2025 году и снизить риски: чек-лист для бухгалтера
Провести аудит учетной политики и налоговых льгот до конца 2025 года.
Обновить программное обеспечение и протестировать работу с НДС 22% и новыми ФСБУ.
Пересмотреть процессы документооборота, ввести контроль за датами признания доходов и расходов.
Отслеживать разъяснения Минфина и ФНС, так как переходные положения могут уточняться до начала 2026 года.
Как бухгалтеру избежать рисков в работе в 2026 году
