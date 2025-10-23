Новые риски в налоговом учете — 2026: как отразится налоговая реформа на работе бухгалтера

2026 год станет переломным для налогового учета в России. Новые ФСБУ, изменения в налоговых режимах, ужесточение правил признания доходов и расходов создают для бухгалтеров новые риски. Ошибки могут привести к доначислениям, штрафам и потере льгот. Рассказываем, какие изменения произойдут и как подготовиться сейчас, чтобы избежать рисков в 2026 году.

2026 год принесет не только новые ставки и правила, но и задаст курс на прозрачность, своевременность и автоматизацию в бухгалтерии. Для компаний это период повышенной ответственности: каждый переход, вычет и срок становится критическим.

Бухгалтеры, которые подготовятся заранее, смогут избежать штрафов, минимизировать риски и укрепить доверие руководства и налоговых органов.

Какие риски ждут бухгалтера в 2026 году

Риск Как он проявляется Последствия Ошибки при переходе на НДС Неверно определить дату начала уплаты НДС, неправильно учесть вычеты, смешать освобожденные и облагаемые операции. Лишение вычетов, доначисления, штрафы, пени, репутационные потери. Несоответствие старых проводок и новых правил Прошлые корректировки (расходы позднего признания) могут быть «отброшены» или признаны недопустимыми. Искажение финансовых показателей, споры с ФНС. Недостаточная автоматизация / неподготовленные системы Программное обеспечение, не адаптированное к новому порядку расчетов НДС, алгоритмам вычетов, новым формам отчетности. Ошибки, рассинхроны, высокий ручной труд, большая нагрузка ошибки. Нарушение сроков и процедур Новые сроки могут быть строже, переносы — иной механизм; если не пересмотреть графики — пропуски сроков. Штрафы, пени, отказ в зачете переплат. Неверное применение льгот или инвестиционных вычетов Ошибочная квалификация операций, неучет ограничений, неправильный расчет. Доходность проектов снизится, возможны доначисления и штрафы. Риск расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом При переходе на новую систему, изменении правил признания доходов/расходов, применяется «отложенный налог» и др. Неадекватное распределение налоговых обязательств, путаница в учетной политике. Перегрузка персонала, нехватка квалификации Изменения потребуют более глубоких знаний новых норм, времени на перерасчеты, обучение. Усталость, ошибки, рост затрат на внешние консультации. Повышенные санкции и ответственность С ростом ставок, упразднением «буферов» уменьшится «запас прочности» бухучета. Даже небольшие ошибки станут серьезными, контролирующие органы будут строже.

Топ-6 изменений налоговой реформы 2026 г. и риски, связанные с ее внедрением

Выбрали несколько самых важных нововведений, с которыми столкнется каждый бухгалтер, рассказали, что меняется и на чем можно оступиться и сделать ошибку.

1. Повышение НДС и новые лимиты: риск неверного перехода на общий режим

С 2026 года ставка НДС увеличивается с 20% до 22%, а лимит доходов для освобождения от НДС сокращается с 60 млн до 10 млн рублей. Одновременно отменяются льготы, например, нулевая ставка на российское ПО и ряд банковских операций.

Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:

Неверное определение даты перехода и несвоевременная регистрация приведут к потере вычетов и доначислениям.

Для компаний, ранее не работавших с НДС, потребуется перестройка учета и обучение персонала.

2. Пересмотр специальных налоговых режимов: риск утраты права на УСН или ПСН

УСН, АУСН и ПСН могут подвергнуться ограничениям по видам деятельности, снижению порога доходов и росту страховых взносов. Некоторые ИП утратят право на патент.

Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:

При смене режима необходимо корректно закрыть старый период, что требует высокой точности расчетов.

Невнимательность при проверке лимитов или несвоевременное выявление превышения доходов приведут к автоматическому переходу на общий режим и доначислению налогов за весь год.

3. Новые правила признания доходов: риск неправильного момента налогообложения

Уточняются критерии признания выручки: дата перехода права собственности, момент исполнения обязательств и поступление оплаты.

Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:

Нетиповые договоры и сделки с отсрочкой платежа требуют строгой документальной фиксации.

Ошибка в определении даты признания дохода приведет к искажению налоговой базы и начислению пени.

4. Запрет на «догоняющие» расходы: риск искажения налоговой базы

С 2026 года запрещено включение в текущий период расходов прошлых лет, если они выявлены позднее.

Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:

Невозможно корректировать прошлые периоды через текущий, такие попытки могут привести к искажению отчетности и конфликтам с ФНС.

Неправильное или запоздалое признание расходов потребует уточненных деклараций, что повышает вероятность проверки.

5. Сокращение налоговых льгот: риск неверного применения вычетов и ставок

Многие льготы будут отменены или ограничены: повышение страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, снятие освобождения от НДС на программное обеспечение, изменения правил применения инвестиционных и региональных вычетов.

Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:

Неточности в квалификации льгот или несвоевременное обновление учетной политики приведут к потере права на вычет и доначислениям.

Необходимо провести аудит всех действующих льгот и проверить документы-основания.

6. Цифровизация и налоговый мониторинг: риск несоответствия данным ФНС

ФНС расширяет налоговый мониторинг на компании среднего бизнеса, требуя постоянного электронного обмена данными и высокой прозрачности.

Что учитывать, чтобы не совершить ошибку:

Несогласованность учетных данных, отсутствие контроля версий документов или ошибки в выгрузках могут привести к блокировке участия.

Это ударит по репутации и потребует восстановления доверия налоговых органов.

Как подготовиться в 2025 году и снизить риски: чек-лист для бухгалтера

Провести аудит учетной политики и налоговых льгот до конца 2025 года. Обновить программное обеспечение и протестировать работу с НДС 22% и новыми ФСБУ. Пересмотреть процессы документооборота, ввести контроль за датами признания доходов и расходов. Отслеживать разъяснения Минфина и ФНС, так как переходные положения могут уточняться до начала 2026 года.

Как бухгалтеру избежать рисков в работе в 2026 году

Обо всех нюансах новой налоговой реформы 2026 года и рисками, которые она может привнести в работу бухгалтера, на IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 расскажет Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве — NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

Мы пригласили топовых спикеров, специалистов в области налогового учета, трудовых отношений, учета ВЭД, сотрудничества с маркетплейсами и многих других профессионалов, которые помогут вам проанализировать поправки 2025 года, подвести итоги и сделать работу над ошибками, а главное — подготовиться к работе в 2026 году.

Программа конференции БУХ.СОВЕТ 2026

В программе только самые актуальные и важные для бухгалтера темы.

11 декабря:

О чем будет новая налоговая реформа-2026 : изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

УСН и НДС 2026 — новые правила.

Налоговое планирование и законная оптимизация нагрузки.

НДФЛ-2026 — сложные вопросы из практики.

ФСБУ 4/2023: чек-лист для сдачи отчетности за 2025 год.

ЭДО и взаимодействие с ФНС.

Защита персональных данных -2026.

Изменения в кадровом и воинском учете.

12 декабря:

Документооборот с маркетплейсами и учет в 1С в 2026 году.

НДС при работе на маркетплейсах.

ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

ЕНС : новый порядок, как проводить сверки и что делать при расхождениях.

Изменения в кассовой работе.

Бухгалтер на аутсорсе : как избежать претензий Росфинмониторинга и блокировок по 115-ФЗ.

Правила работы с мигрантами в 2026 году.

Сотрудничество с СМЗ : риски и комиссии.

Новые технологии: искусственный интеллект в работе бухгалтера .

Топ претензий ФНС в 2025 году.

Также мы запланировали дискуссии, сессии для вопросов и обсуждений с экспертами, нетворкинг, кофе-брейк, обед и приятное общение в неформальной обстановке.

Спикеры конференции БУХ.СОВЕТ

Есть вопросы? Присоединяйтесь к онлайн-трансляции Конференции! Лучшие эксперты страны поделятся своими бухгалтерскими СОВЕТАМИ!

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

И другие топовые специалисты.

