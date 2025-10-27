⏰ Последний день скидок на Клерк.Премиум! Удвойте скидку с промокодом КЛЕРК24

До конца октября остаются не только последние дни сдачи квартальной отчетности, но и последний день, когда можно оформить подписку «Клерк» со скидкой по промокоду КЛЕРК24. Сегодня — финальная возможность сделать себе профессиональный подарок, который сэкономит время, нервы и поможет уверенно войти в 2026 год.

До конца квартала остаются считанные дни, и бухгалтеры по всей стране подводят итоги — закрывают 9 месяцев, сверяют обороты, готовят отчеты в ФНС, ПФР и ФСС. Период выдался непростым: новые формы РСВ, обновления в 6-НДФЛ, уточнения в бухотчетности для микропредприятий — все это требовало внимательности и времени.

Пока кто-то искал в чатах ответ на вопрос, как правильно отразить перерасчет страховых взносов или внести уточнения по НДС, подписчики просто открывали нужный материал в базе Клерк.Премиум и действовали по готовой инструкции.

Инструкции, чек-листы и онлайн-курсы, которые пригодились бухгалтерам в этом отчетном периоде:

Сложный третий квартал закончится, но впереди — еще более ответственный 2026 год. Госдума уже одобрила в первом чтении масштабную налоговую реформу-2026, и она затронет буквально каждого бухгалтера.

Изменится все:

ставка НДС,

порядок применения УСН и ПСН,

расчет страховых взносов,

отчетность по электронным каналам,

новые контрольные инструменты налоговой.

Теперь ФНС видит не только декларации, но и первичные документы, кассовые операции и движение средств по расчетным счетам.

Для бухгалтеров это значит одно: правил станет больше, а ошибки будут стоить дороже. Чтобы уверенно встречать эти перемены, важно оставаться в курсе, понимать, как трактовать новые нормы и что делать на практике.

С подпиской вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовитесь к реформе-2026.

На ноябрь мы запланированы актуальные вебинары по реформе с известными спикерами:

5 ноября — НДС, УСН, ПСН и страховые взносы — 2026. Изменения в НК РФ

11 ноября — Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования

Если за третий квартал вы почувствовали, как непросто стало без надежного источника актуальной информации, — самое время это исправить.

Сегодня — последний день, когда вы можете оформить подписку со скидкой по промокоду КЛЕРК24.

Подписка Клерк.Премиум — универсальный помощник бухгалтера. Здесь есть все самое необходимое: образцы документов, шаблоны, подсказки для работы в 1С и Excel, разборы писем Минфина и ФНС, онлайн-курсы для повышения квалификации и консультации экспертов.

В подписку входят:

24 консультации экспертов по вашим вопросам;

записи вебинаров и онлайн-курсы, чтобы повышать квалификацию, не отрываясь от работы;

оперативные разборы законов и писем ФНС с пояснениями, как применять их в работе;

актуальные шаблоны и формы для 1С и других программ;

доступ к базе нормативных актов и образцов документов, которые всегда под рукой;

Клерк AI, полезные инструменты и сервисы для бухгалтера;

дополнительная скидка 20% на все профкурсы.

Полная цена годовой подписки Клерк.Премиум — 30 000 рублей, а с промокодом КЛЕРК24 —13 680 рублей.

Уже 24 (!) года мы помогаем бухгалтерам.