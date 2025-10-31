Что ждет бухгалтеров с 1 ноября 2025 года: новые правила работы с задолженностями и ФНС

С 1 ноября 2025 года в бухгалтерском и налоговом учете произойдут важные изменения: прекратится прием неформализованных обращений, будут введены новые механизмы взыскания долгов и формы для Росстата. Рассказываем, как подготовиться к изменениям, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Собрали главные нововведения ноября в одной подборке для бухгалтера.

1. Отмена обращений по ТКС в свободной форме

С 1 ноября 2025 года налоговые не будут принимать обращения в свободной форме, отправленные по ТКС через операторов ЭДО.

Изменения внесены письмом ФНС от 20.05.2025 № 26-1-05/0038@ и приказом ФНС от 06.06.2025 № ЕД-7-26/509@. Что поменяли:

Дата Изменение С 1 июля 2025 Размер транспортного контейнера для документов, передаваемых в налоговую по ТКС, уменьшен с 5 Мб до 1 Мб С 1 октября 2025 Нельзя прикладывать приложения к обращениям С 1 ноября 2025 Использование 02-го типа документооборота для письменных обращений в налоговую по ТКС через операторов ЭДО будет прекращено

Вместо 02-го типа документооборота по ТКС для отправки обращений в ФНС можно использовать такие способы:

формализованные обращения — направляемые по ТКС через оператора ЭДО с использованием 12-го типа ДО;

ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;

Платформа обратной связи на Госуслугах;

сервис «Обратиться в ФНС России».

2. Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц

Внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц, введенный законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Алгоритм процедуры будет таким:

Налоговая пришлет должнику уведомление с требованием об уплате задолженности. Если не подали возражение и не погасили обязательства перед бюджетом, выносится решение о взыскании долга в одностороннем порядке. Деньги спишут с банковских счетов налогоплательщика.

Если денег на счетах не хватит, подключится Служба судебных приставов (ФССП), и долг взыщут за счет имущества должника.

Уведомление о долге пришлют через личный кабинет на сайте ФНС, через Госуслуги либо по почте заказным письмом.

Чтобы успеть подать возражение, нужно отслеживать все поступающие сообщения, документы и уведомления из налоговой и внимательно относиться к изложенной информации, предупреждает УФНС.

Если не согласны с суммой задолженности – можно подать возражение в течение 30 дней через ЛК на сайте ФНС, через сервис «Обратиться в ФНС России», Госуслуги, по почте или лично.

Во время рассмотрения возражения спорная сумма взысканию не подлежит. В случае, если спор не урегулирован, взыскание пройдет в судебном порядке.

Если подали возражение, сумма, с которой налогоплательщик не согласен, исключается из его ЕНС и до окончательного решения суда не может быть взыскана.

3. Расширятся возможности для передачи сведений через Госуслуги

Согласно новому Федеральному закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ , через Госуслуги будет можно передавать не только документы, но и сведения налоговиков, необходимые для реализации прав и исполнения обязанностей налогоплательщиков. Например, о приближении срока уплаты налога, возможности заявить налоговые льготы.

Перечень документов, направляемых налоговыми органами через Госуслуги, и сведений, которые граждане вправе представлять им через ЛК ЕПГУ, будет определять ФНС по согласованию с Минцифры.

«Документы, не содержащие налоговую тайну, будут передаваться Налоговой службой физическим лицам — пользователям Госуслуг, в их кабинеты на Портале, без дополнительного уведомления согласия (п. 9 ст. 31 НК).

Отдельные согласия от физлиц будут нужны при направления сведений, содержащих налоговую тайну. Это, к пример, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов.

Как настроить доставку налоговых уведомлений в Госуслуги:

Этап Что сделать 1 На портале Госуслуг в разделе «Услуги» перейдите по кнопке «Прочее» 2 Найдите раздел «Налоги и Финансы» 3 Выберите услугу «Получение налоговых уведомлений на Госуслугах» 4 Проверьте предзаполненное согласие и отправьте его на подписание в приложение «Госключ» 5 Дождитесь сообщения, что уведомления подключены (оно придет в течение нескольких минут)

4. Новая форма в Росстат

С 1 ноября 2025 года вступает в силу обновленная форма №57‑Т — «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Она утверждена приложением №1 к приказу Росстата от 22.07.2025 №348. Отчет подается раз в два года и касается организаций, которые не относятся к малому бизнесу, а также не работают в сферах страхования, государственного управления или социального обслуживания.

