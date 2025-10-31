Что ждет бухгалтеров с 1 ноября 2025 года: новые правила работы с задолженностями и ФНС
Собрали главные нововведения ноября в одной подборке для бухгалтера.
1. Отмена обращений по ТКС в свободной форме
С 1 ноября 2025 года налоговые не будут принимать обращения в свободной форме, отправленные по ТКС через операторов ЭДО.
Изменения внесены письмом ФНС от 20.05.2025 № 26-1-05/0038@ и приказом ФНС от 06.06.2025 № ЕД-7-26/509@. Что поменяли:
Дата
Изменение
С 1 июля 2025
Размер транспортного контейнера для документов, передаваемых в налоговую по ТКС, уменьшен с 5 Мб до 1 Мб
С 1 октября 2025
Нельзя прикладывать приложения к обращениям
С 1 ноября 2025
Использование 02-го типа документооборота для письменных обращений в налоговую по ТКС через операторов ЭДО будет прекращено
Вместо 02-го типа документооборота по ТКС для отправки обращений в ФНС можно использовать такие способы:
формализованные обращения — направляемые по ТКС через оператора ЭДО с использованием 12-го типа ДО;
ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;
Платформа обратной связи на Госуслугах;
сервис «Обратиться в ФНС России».
2. Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц
Внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц, введенный законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, вступит в силу с 1 ноября 2025 года.
Алгоритм процедуры будет таким:
Налоговая пришлет должнику уведомление с требованием об уплате задолженности.
Если не подали возражение и не погасили обязательства перед бюджетом, выносится решение о взыскании долга в одностороннем порядке.
Деньги спишут с банковских счетов налогоплательщика.
Если денег на счетах не хватит, подключится Служба судебных приставов (ФССП), и долг взыщут за счет имущества должника.
Уведомление о долге пришлют через личный кабинет на сайте ФНС, через Госуслуги либо по почте заказным письмом.
Чтобы успеть подать возражение, нужно отслеживать все поступающие сообщения, документы и уведомления из налоговой и внимательно относиться к изложенной информации, предупреждает УФНС.
Если не согласны с суммой задолженности – можно подать возражение в течение 30 дней через ЛК на сайте ФНС, через сервис «Обратиться в ФНС России», Госуслуги, по почте или лично.
Во время рассмотрения возражения спорная сумма взысканию не подлежит. В случае, если спор не урегулирован, взыскание пройдет в судебном порядке.
Если подали возражение, сумма, с которой налогоплательщик не согласен, исключается из его ЕНС и до окончательного решения суда не может быть взыскана.
3. Расширятся возможности для передачи сведений через Госуслуги
Согласно новому Федеральному закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ , через Госуслуги будет можно передавать не только документы, но и сведения налоговиков, необходимые для реализации прав и исполнения обязанностей налогоплательщиков. Например, о приближении срока уплаты налога, возможности заявить налоговые льготы.
Перечень документов, направляемых налоговыми органами через Госуслуги, и сведений, которые граждане вправе представлять им через ЛК ЕПГУ, будет определять ФНС по согласованию с Минцифры.
«Документы, не содержащие налоговую тайну, будут передаваться Налоговой службой физическим лицам — пользователям Госуслуг, в их кабинеты на Портале, без дополнительного уведомления согласия (п. 9 ст. 31 НК).
Отдельные согласия от физлиц будут нужны при направления сведений, содержащих налоговую тайну. Это, к пример, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов.
Как настроить доставку налоговых уведомлений в Госуслуги:
Этап
Что сделать
1
На портале Госуслуг в разделе «Услуги» перейдите по кнопке «Прочее»
2
Найдите раздел «Налоги и Финансы»
3
Выберите услугу «Получение налоговых уведомлений на Госуслугах»
4
Проверьте предзаполненное согласие и отправьте его на подписание в приложение «Госключ»
5
Дождитесь сообщения, что уведомления подключены (оно придет в течение нескольких минут)
4. Новая форма в Росстат
С 1 ноября 2025 года вступает в силу обновленная форма №57‑Т — «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Она утверждена приложением №1 к приказу Росстата от 22.07.2025 №348. Отчет подается раз в два года и касается организаций, которые не относятся к малому бизнесу, а также не работают в сферах страхования, государственного управления или социального обслуживания.
Как подготовиться к налоговым изменениям
Подробнее о том, как перестроить работу бухгалтера, чтобы справиться со сложностями налоговой реформы 2026 года, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Мы составили программу, которая на 70% состоит из практических заданий и учитывает все изменения.
Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС, научитесь использовать искусственный интеллект в работе бухгалтера и рассчитывать средний заработок с 1 сентября 2025 г.
Спикеры курса — эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.
В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами, где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Также вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!
Цена со скидкой 70 %: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
Старт обучения 1 ноября.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию