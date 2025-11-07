Сделали обучение в 2 раза эффективнее! Обновленный курс, который поможет вырасти до главбуха, теперь с интерактивными тренажерами — для отработки навыков и уверенности

Главный бухгалтер компании на ОСНО — это одновременно аналитик, наставник и консультант для руководителя. Но чтобы занять такую позицию, важно овладеть всем спектром бухгалтерских участков и уверенно владеть 1С на уровне эксперта. Мы обновили курс и добавили туда интерактивные инструменты для более эффективного обучения. Попробуйте сами!

Мы обновили один наших самых популярных курсов профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» и добавили в него новую возможность для обучения — интерактивные тренажеры.

Раньше студенты курса выполняли задания вручную: заполняли документы, отправляли их кураторам и ждали проверки — сегодня все иначе. Теперь обучение проходит в интерактивных тренажерах прямо на сайте. Каждый участник решает реальные задачи бухгалтера — формирует проводки, заполняет отчетность, рассчитывает налоги. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Письменная работа №1 в модуле «Организация бухгалтерского учета в компании»

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

Интерактивные тренажеры делают процесс обучения увлекательным, наглядным и максимально приближенным к работе в реальной бухгалтерии. Это экономит время, повышает мотивацию и гарантирует глубокое понимание материала.

Практиковаться вы будете после изучения всех видеоматериалов модуля. Мы подробно расписали правила использования каждого тренажера.

Письменная работа №2 в модуле «Счета, двойная запись, план счетов и методы учета»

В программе курса представлены разные тренажеры: где-то нужно вручную внести данные, в некоторых случаях нужно разнести ответы по колонкам.

Письменная работа №3 в модуле «Учет денежных средств»

Письменная работа №4 в модуле «Учет расчетов»

Форматы мы разрабатывали специально под отдельную тему, чтобы вы тренировали навыки, которые необходимы для выполнения подобных реальных задач.

В чем преимущества курса профпереподготовки

Это комплексный курс, который сделает из вас главного бухгалтера коммерческой организации любого уровня. Вы станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С.

Вы сможете вести учет крупной компании, защищать ее от налоговых проверок, выбирать метод налоговой оптимизации, внедрять управленческий учет, строить финансовые модели и предлагать управленческие решения руководителю.

Обучение поможет вам обрести уверенность в своем профессионализме, вы научитесь справляться с большим количеством разных задач сразу, перед вами откроется широкий карьерный горизонт, так как у вас будут актуальные знания для работы на всех участках.

Программа курса на 70% состоит из практических заданий — все примеры и кейсы адаптированы под текущие нормы ФНС, ПФР и Минфина.

Вы научитесь применять на работе не только базовые инструменты, но и современные технологии — нейросети DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen, Z, GigaChat, Алиса, Клерк AI, Gammas и т. д.

Как проходит обучение

Курс разработан ведущими экспертами-практиками: аудиторами, главными бухгалтерами, финансовыми директорами крупных компаний. Они не просто обновляют лекции, а разбирают реальные ситуации и отвечают на вопросы на онлайн-встречах.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, который поможет разобраться в сложных темах, объяснит нюансы и поделится профессиональными лайфхаками.

Зачем осваивать бухучет в 2025 году

Конец 2025 года и 2026 год станут переломными для бухгалтерского рынка: ожидаются новые реформы, цифровизация отчетности и рост требований к качеству финансового учета. Компании уже сейчас ищут специалистов, которые разбираются не только в законах, но и в технологиях.

Современный главный бухгалтер — это не просто исполнитель, а аналитик, консультант и финансовый советник руководства. Такие специалисты зарабатывают больше и быстрее продвигаются по карьерной лестнице.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 61 % 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».