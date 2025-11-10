🔥 Распродажа 11.11 на «Клерке»! Онлайн-курсы по 3 500 рублей до 11 ноября

Запускаем акцию на онлайн-курсы специально ко Всемирному дню шоппинга — 11.11. Выбирайте топовые курсы, которые необходимы для работы в 2026 году. Научитесь вести учет на УСН, применять все девять ФСБУ, правильно рассчитывать НДС в 2026 году, узнайте, как работать на маркетплейсах и уйти на аутсорс, чтобы повысить квалификацию и увеличить доход.

В 2026 году бухгалтера ждет налоговая реформа, а значит, новые правила работы, которые коснутся всех специалистов — тех, кто занят в коммерческих и бюджетных организациях на ОСНО и УСН, оказывает услуги селлерам на маркетплейсах, ведет учет ВЭД и т. д. Чтобы оставаться на плаву и продолжать карьерный рост даже в период перемен, нужно заранее подготовиться к изменениям налоговой реформы-2026.

Освойте новые правила ведения учета на УСН и расчета НДС, научитесь работать с учетом всех девяти ФСБУ, правильно определять налоговую базу, рассчитывать выплаты сотрудникам и составлять отчетность в ФНС и СФР.

После обучения вы будете профессионалом, который обладает не только всеми необходимыми инструментами, но и самыми актуальными знаниями. Вы получите преимущество и повысите свои шансы занять более престижную и высокооплачиваемую должность.

Воспользуйтесь выгодным предложением от «Клерка» — успейте купить онлайн-курсы по акции 11.11 со скидками до -82%.

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться. Вы сами строите свой график, а мы всегда на связи, чтобы ответить на ваши вопросы. Поторопитесь — успейте купить наши топовые онлайн-курсы от 3 500 рублей.

Самая большая скидка на новый онлайн-курс! Вы получите все необходимые навыки для учета на маркетплейсах: научитесь работать с новыми кабинетами популярных маркетплейсов, делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет.

Программа онлайн-курса на 100% соответствует всем требованиям маркетплейсов и изменениям в законодательстве на 1 ноября 2025 года.

Цена курса со скидкой 75 %: 5 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Акция до 11 ноября.

На новом онлайн-курсе расскажем, как бизнесу с доходом до 60 млн руб. перейти на АУСН и законно не платить НДС на УСН в 2026 году. Вы узнаете, кто может работать на АУСН и разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима. Научитесь учитывать доходы и расходы, в том числе в иностранной валюте, через маркетплейсы и наличными. Получите пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН, калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 77 %: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Акция до 11 ноября.

С 1 января 2026 года произойдут изменения в работе с НДС, ставка вырастет до 22%, появятся новые лимиты и льготы. На курсе 2025 года вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры и составлять декларации по НДС для компаний на ОСНО и УСН. Узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы. Сможете грамотно организовывать ведение налогового учета по НДС, чтобы проходить проверки налоговой без стресса и штрафов.

Цена курса со скидкой 78 %: 3 500 ₽ вместо 16 000 ₽. Акция до 11 ноября.

Вы научитесь вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями ФСБУ и новыми правилами 2025 года, корректно отражать операции и формировать достоверную финансовую информацию. Сможете избежать типичных ошибок при переходе на новые стандарты, в том числе при признании доходов, учете аренды, запасов и обязательств.

Цена курса со скидкой 72 %: 3 500 ₽ вместо 12 700 ₽. Акция до 11 ноября.

