ЦОК Премиум 12.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Клерк
Обучение для бухгалтеров

❗️ Только один день — подписка Клерк.Премиум на 9 месяцев со скидкой 46%

Акция 11.11 на онлайн-курсы закончилась, но мы не забыли про подписку Клерк.Премиум. Только сегодня, 12 ноября, вы можете купить самую полную подписку для бухгалтера с онлайн-курсами, записями вебинаров, статьям-разборами законов и тренингами за 10 900 рублей. Поспешите, тариф доступен один день — завтра этого тарифа не будет!
❗️ Только один день — подписка Клерк.Премиум на 9 месяцев со скидкой 46%

С 1 января 2026 года в силу вступает налоговая реформа-2026 и она затронет буквально каждого бухгалтера. Вырастет ставка НДС, изменится порядок применения УСН и ПСН, расчет страховых взносов, сроки уплаты налого, усилится я контроль за расчетами с самозанятыми, а автоматизированные сервисы ФНС станут обязательной частью ежедневной работы. Теперь ФНС видит не только декларации, но и первичные документы, кассовые операции и движение средств по расчетным счетам.

Для бухгалтеров это значит одно — правил станет больше, а ошибки будут стоить дороже. Чтобы уверенно встречать эти перемены, важно оставаться в курсе, понимать, как трактовать новые нормы и что делать на практике.

С подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовитесь к реформе-2026. 

Успейте купить подписку на 9 месяцев за 10 900 руб. Поспешите — акция действует только сегодня! Завтра этого тарифа не будет.

Инструкции, чек-листы и онлайн-курсы, которые помогут вам подготовиться к работе в 2026 году:

На ноябрь мы запланированы актуальные вебинары по реформе с известными спикерами:

13 ноября — Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки.

25 ноября — Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов.

26 ноября — Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой.

Кроме этого, в подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев входят:

  • онлайн-курсы и записи вебинаров;

  • онлайн-конференции;

  • разборы законов;

  • просмотр базы консультаций;

  • инструменты и сервисы бухгалтеру;

  • отключение рекламы.

Только сегодня, 12 ноября, вы можете купить уникальный тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев за 10 900 руб.!

Оформить подписку

Уже 24 (!) года мы помогаем бухгалтерам.

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

112 444 подписчика1 935 постов1 187 мероприятий

Начать дискуссию

Главная Тарифы