🎉 Скидки до 82% на онлайн-курсы ко Дню бухгалтера

Дорогие коллеги, в честь профессионального праздника мы запускаем новую акцию! Успейте купить онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и многим другим направлениям со скидками до -82%. Поторопитесь — предложение действует до 19 ноября.

Настоящий профессионал не прекращает своего развития — постоянно повышает квалификацию, копит опыт и знания. Мы хотим поддержать вас на этом пути, помочь освоить новые востребованные навыки, чтобы вы перешли на новую карьерную ступень и увеличили свой доход.

Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс. Какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка». Сейчас у вас есть шанс приобрести онлайн-курсы по акции и сделать первый шаг к осуществлению своих профессиональных планов.

А мы вас с удовольствием в этом поддержим и сделаем скидки на онлайн-курсы до -82% в честь Дня бухгалтера. Поспешите!

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться.

На курсе вы получите все необходимые навыки для учета на маркетплейсах: научитесь работать с новыми кабинетами популярных маркетплейсов, делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет.

Программа онлайн-курса на 100% соответствует всем требованиям маркетплейсов и изменениям в законодательстве на 1 ноября 2025 года.

Цена курса со скидкой 75 %: 5 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Вы разберете, какие нейросети реально полезны в работе бухгалтера (Chat GPT, Perplexity, DeepSeek, Клерк AI и другие), научитесь использовать их для финансового анализа и моделирования, пошагово освоите Power BI, соберете интерактивный дашборд и научитесь публиковать отчеты, увидите, как связать 1С и Excel с Power BI и использовать ИИ-аналитику для сокращения времени на закрытие месяца.

Цена курса со скидкой 77 %: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили курс и добавили туда дополнительные уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Цена курса со скидкой 82 %: 3 500 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения. Сможете претендовать на повышение и рост дохода.

Цена со скидкой 82 %: 3 500 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 6 курсов по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».