🎁 Праздничный тариф подписки Клерк.Премиум ко Дню бухгалтера: полгода + консультации по суперцене

Специально к профессиональному празднику бухгалтеров мы подготовили новый уникальный тариф подписки Клерк.Премиум на полгода с консультациями всего за 9 900 рублей! Поспешите — продолжение действует до 21 ноября.

Профессиональный праздник — это отличный повод порадовать себя полезными подарками. Записаться на курсы со скидкой, купить консультацию с экспертом или прочитать несколько разборов новых законов. А можно получить все и сразу еще и по суперцене. Ко Дню бухгалтера мы создали секретный тариф (он действует только 2 дня!) с онлайн-курсами, записями вебинаров, большой нормативной базой, статьями-разборами, консультациями, тренингами и другими инструментами, которые облегчат выполнение рутинных задач и помогут повысить квалификацию.

Совсем скоро в силу вступят изменения налоговой реформы-2026, а это значит, что правил станет больше, а ошибки будут стоить дороже. Чтобы уверенно встречать эти перемены, важно оставаться в курсе, понимать, как трактовать новые нормы и что делать на практике.

С подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовитесь к реформе-2026.

Успейте купить подписку на 6 месяцев за 9 900 руб. Предложение действует только до 21 ноября.

Инструкции, чек-листы и онлайн-курсы, которые помогут вам подготовиться к работе в 2026 году:

Экспертные советы и разборы законов, которые помогут отчитаться за 2025 год

На ноябрь мы запланированы актуальные вебинары по реформе-2026 с известными спикерами:

25 ноября — Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов.

26 ноября — Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой.

Скидка 20% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка»

С подпиской Клерк.Премиум вы можете не только изучать наши онлайн-курсы, но и проходить обучение на профкурсах с дипломом. Для подписчиков действует скидка -20% на все курсы повышения квалификации и переподготовки.

Консультации экспертов и ИИ-помощника «Клерка»

При закрытии ИП без деятельности и неуплате фиксированных взносов в 15-дневный срок, какие санкции будут за неуплату, кроме пени?

Как подписка Клерк.Премиум помогает бухгалтерам

Подписка Клерк.Премиум — это не только информационная помощь, но и регулярная поддержка наших экспертов. Задайте свой вопрос на консультации и получите ответ и рекомендации от специалиста в течение 3,5 часов.

Получите доступ ко всем возможностям подписке с супертарифом! Оформите уникальный тариф Клерк.Премиум на 6 месяцев за 9 900 руб.!

Поторопитесь — специальный тариф ко Дню бухгалтера можно купить только до 21 ноября.

Оформить подписку

Уже 24 (!) года мы помогаем бухгалтерам.