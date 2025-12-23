🚀 Новые уроки по налоговой реформе-2026 в топовых курсах по УСН, бухгалтерии с нуля и зарплате
С 1 января вступают в силу изменения налоговой реформы-2026. Многие из них касаются работы на спецрежимах, расчета НДС по новой ставке 22%, уплаты НДФЛ и страховых взносов. Чтобы вы работали в 2026 году без штрафов и проблем, мы записали новые уроки с учетом всех обновлений реформы для наших популярных онлайн-курсов «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С», «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» и «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
В новом блоке «Налоговая реформа — 2026» 15 уроков, инструкции, чек-листы и шаблоны документов:
Упрощенная система налогообложения
НДС на УСН
Патентная система налогообложения
Изменения в части доходов не облагаемых НДФЛ
Прогрессивная ставка для работников из ЕАЭС
Другие изменения по НДФЛ
Обязательные взносы с выплат руководителям
Пониженные тарифы страховых взносов
Другие изменения по страховым взносам
Имущественные налоги
Технологический сбор
Авансовые уведомления об исчисленных налогах
Упрощенный вход в налоговый мониторинг
Другие изменения в налоговом администрировании
Новое в налоговом контроле
Заложите фундамент будущих успехов до конца года! Вы еще успеваете приступить к изучению новой профессии, чтобы в 2026 году уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.
Цена курса со скидкой 75 %: 4 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Вы научитесь применять УСН и ПСН в 2026 году, узнаете, кто обязан уплачивать НДС на УСН, как рассчитывать НДФЛ и страховые взносы по новым требованиям. Расскажем, как получить льготы, проходить налоговый контроль, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
Цена сейчас со скидкой 69 %: 4 900 ₽ вместо 15 950 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации. В обновленной программе есть уроки по всем изменениям по НДФЛ: какие доходы не облагаются НДФЛ в 2026 году, как будет действовать прогрессивная шкала для работников из ЕАЭС. Разберем нюансы расчета страховых взносов и авансов в 2026 году.
Цена сейчас со скидкой 74 %: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.
