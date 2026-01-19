😱 Все курсы с уроками по налоговой реформе-2026 по суперценам! Скидки до -75%

Возьмите изменения налоговой реформы-2026 под контроль и работайте без стресса и штрафов уже с начала года. Мы записали новые и обновили наши топовые онлайн-курсы с учетом новых правил. Успейте купить курсы, которые будут полезны вам в течение всего года со скидками до -75%!

Первая рабочая неделя 2026 года прошла — пора уже входить в обычный режим, так что ошибок больше не простят. А вы их и не сделаете с новыми курсами «Клерка», где есть уроки по всем ключевым изменениям налоговой реформы-2026.

Скорее выбирайте онлайн-курсы по акции, чтобы актуализировать знания, освоить новые инструменты и сделать настоящий карьерный рывок.

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться.

На новом онлайн-курсе расскажем, как бизнесу с доходом до 60 млн руб. перейти на АУСН и законно не платить НДС на УСН в 2026 году. Вы узнаете, кто может работать на АУСН и разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима. Научитесь учитывать доходы и расходы, в том числе в иностранной валюте, через маркетплейсы и наличными. Получите пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН, калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Вы узнаете, кто обязан платить НДС на УСН в 2026 году, при каких условиях можно получить освобождение и как выбирать оптимальную ставку НДС. Научитесь правильно начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать входящий налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.

Цена нового курса со скидкой: 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Вы научитесь работать на спецрежимах в 2026 году, узнаете, как рассчитать налоговую нагрузку и внести изменения в учетную политику заранее, не дожидаясь штрафов и финансовых проблем в 2026 году. На курсе вы научитесь работать с ключевыми налогами: НДС, НДФЛ, налогом на прибыль, имущественными налогами, технологическими сборами, страховыми взносами и др.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

Цена курса со скидкой 75%: 4 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Мы обновили наш популярный курс по работе на маркетплейсах с учетом налоговой реформы-2026, так что вы освоите учет на интернет-площадках, сможете считать налоги и составлять отчеты в личном кабинете по требованиям 2026 года.

Вы узнаете, как делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет. Сможете работать без ошибок и штрафов от налоговой.

Цена курса со скидкой 66%: 7 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Осталось 5 курсов по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».