💥 ⏰ Не ждите понедельника — скорее записывайтесь на профкурсы со скидкой -74%! Поторопитесь старт 1 февраля

Праздники (и отговорки) закончились — пора действовать! Если вы точно решили в этом году получить повышение, перейти на другой более прибыльный участок или занять должность главбуха, то не откладывайте все на понедельник. Начинайте уже в это воскресенье. Записывайтесь на курсы для мощного старта 2026 года и приступайте к учебе 1 февраля.

Если вы ждали знак для старта в карьере, то это он! Скорее записывайтесь на курсы профпереподготовки и повышения квалификации «Клерка». Обучение начинается в воскресенье, 1 февраля.

Не откладывайте свои планы — приступайте к учебе на профкурсах, чтобы в 2026 году уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода.

Спикеры наших курсов — это эксперты с многолетним стажем работы в крупнейших отечественных и зарубежных компаниях. Во время обучения они делятся примерами из собственного опыта.

Программа составлена с учетом реальных рабочих задач бухгалтера и на 70% состоит из практических заданий .

В течение всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор , кроме этого, вас ждут регулярные онлайн-встречи с экспертами , где вы сможете задать любые вопросы, в том числе по вашим рабочим задачам.

После обучения вас ждет карьерная консультация со специалистом — помощь в составлении резюме и поиске работы. Более 65% наших выпускников находят работу уже через 3 месяца!

Скорее занимайте места — курсы заполнены на 90%! Обучение начинается 1 февраля.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах.

Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете считывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам по правилам 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН в 2026 году, заполнять декларацию УСН по новой форме, узнаете, как выбрать ставку и рассчитывать НДС на УСН, кому доступны льготы и как их получить. Сможете легко проходить налоговый контроль, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Вы научитесь настраивать и вести кадровый учет в организации, принимать и увольнять сотрудников, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, работать в 1С:ЗУП. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов по требованиям 2026 года.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 73%: 8 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».