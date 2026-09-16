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Обучение и карьера
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«Клерк» запустил акцию на подписки для бухгалтеров: заплатите за 6 месяцев доступа и получите ещё 3 в подарок

«Клерк» запустил акцию на подписки для бухгалтеров: заплатите за 6 месяцев доступа и получите ещё 3 в подарок

«Клерк» запустил акцию 6+3 на подписки для бухгалтеров: Клерк.Система, Клерк.Школа и комплект «Система + Школа». Платите за 6 месяцев, а пользуетесь 9. Если вы давно планировали оформить подписку, но всё откладывали, сейчас как раз тот момент, чтобы это сделать.

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Клерк.Система — всё нужное для работы

Если нужны быстрые ответы на рабочие вопросы, правовая база, готовые формы, калькуляторы, сервисы и ИИ-консультант, выбирайте подписку Клерк.Система. В неё также входят вебинары, записи, абонемент на конференции, проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением и доступ к ИИ Клерк на GPT-5 без VPN. А ещё лимит в 60 вопросов ИИ-консультанту каждый месяц: он отвечает со ссылками на нормы в сервисе Клерк.Консультации. 

6 400 ₽  3 240 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок 

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Клерк.Школа — учитесь и растите в профессии

Если вы осваиваете профессию заново или повышаете квалификацию, в Клерк.Школе вас ждет вся база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом на весь период подписки, а ещё сертификаты о прохождении курсов, закрытые онлайн-встречи с экспертами и персональный учебный трек, в котором команда «Клерка» помогает выбрать траекторию развития и подходящие курсы под конкретную цель. 

16 350 ₽  10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок 

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Система + Школа — работа и развитие в одной подписке

А в комплексе двух подписок все инструменты Клерк.Системы плюс полный доступ к курсам и возможностям Клерк.Школы. Сможете одновременно решать текущие задачи и развивать профессиональные навыки.

21 600 ₽  14 140  ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок 

Сэкономите 7 460 ₽ по сравнению с обычной ценой. 

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Как устроена акция

Вы оплачиваете любую из трёх подписок по цене за 6 месяцев, а «Клерк» добавляет целых 3 месяца пользования бесплатно, итого 9 месяцев доступа без доплаты. В подарочный период доступны те же материалы и сервисы, что и в оплаченный, состав подписки не меняется и не урезается.

Как выбрать подписку

Клерк.Система подойдёт, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы законов, работа с документами, консультационная база и сервисы.

Клерк.Школа для тех, кто нацелен на обучение и развитие профессиональных навыков, а не на оперативные рабочие вопросы.

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки двух подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это более выгодный вариант по умолчанию.

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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