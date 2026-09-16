«Клерк» запустил акцию на подписки для бухгалтеров: заплатите за 6 месяцев доступа и получите ещё 3 в подарок

Как выбрать подписку

Клерк.Система подойдёт, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы законов, работа с документами, консультационная база и сервисы.

Клерк.Школа для тех, кто нацелен на обучение и развитие профессиональных навыков, а не на оперативные рабочие вопросы.

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки двух подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это более выгодный вариант по умолчанию.

Выбрать подписку