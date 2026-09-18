Как перейти из главбуха в налоговые консультанты: карта навыков и первые услуги

Почему главному бухгалтеру проще перейти в налоговые консультанты

Главному бухгалтеру не нужно осваивать профессию налогового консультанта с нуля. Знание налогов, опыт работы с ФНС и понимание бизнеса у него уже есть.

Каждый день бухгалтер сталкивается с вопросами, которые находятся на стыке учета, налогов и управления компанией. Он оценивает последствия операций, разбирается в требованиях инспекции, помогает руководству принимать решения и искать безопасные варианты работы. Этот опыт становится хорошей основой для перехода в консультирование.

Главный бухгалтер отлично знает, как соблюдать требования законодательства. Налоговый консультант идет на шаг дальше: помогает бизнесу заранее увидеть риски и понять последствия своих решений. Основная задача при переходе — не изучать налоги заново, а развить несколько дополнительных навыков.