Новый ФСБУ 10/2026 «Расходы» меняет учет с 2027 года: курс уже в Клерк.Школе по акции 6+3

ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязателен уже с отчетности за 2027 год. Если хотите разобраться сейчас, приходите в Клерк.Школу. Мы уже выпустили курс по данным обновлениям, а, значит, подписчики Школы получат к нему доступ сразу, без необходимости отдельно искать и оплачивать. Сейчас подписка на Клерк.Школа по акции 6+3.

Зачем идти в подписку именно из-за ФСБУ

Переход на новый стандарт — это не просто смена номера в документе: меняется классификация расходов, порядок их признания, а значит, придется пересматривать учетную политику и объяснять новую логику коллегам. Разбираться в этом по отдельным статьям и постам долго и рискованно: легко упустить важную деталь или устаревшее разъяснение.

В Клерк.Школе уже есть отдельный курс по переходу на ФСБУ 10/2026 с разбором конкретных изменений и практическими примерами, а не только пересказом текста приказа. Оформив подписку, вы получаете доступ к этому курсу сразу, а вместе с ним ко всей остальной базе на 9 месяцев вперёд.

Условия акции 6+3

Акция работает по принципу 6+3:

вы выбираете подписку Клерк.Школа; оплачиваете 6 месяцев доступа по акционной цене 10 900 ₽; получаете ещё 3 месяца бесплатно; пользуетесь всеми возможностями подписки в течение 9 месяцев.

Состав подписки в подарочный период не меняется: дополнительные месяцы дают такой же доступ к сервисам, материалам и инструментам, как и оплаченный период.

3 причины оформить именно сейчас

1. Курс по ФСБУ включен в подписку

Вы спокойно пройдете материал в своем темпе, пока коллеги без подписки только начнут гуглить «что такое ФСБУ 10/2026» в ноябре.

2. Вам подскажут, с чего начать

Команда «Клерка» подберет курсы именно под вашу ситуацию. Не нужно тратить время на то, чтобы перебирать весь каталог самостоятельно.

3. Сложные вопросы решаются на встречах с экспертами

А на закрытых встречах вы получите ответ от практикующего эксперта сразу, а не будете искать похожую ситуацию на форуме через полгода.

Кому подойдет подписка

Подписка создана для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых специалистов, которым регулярно нужно:

осваивать новые ФСБУ и другие изменения бухгалтерского и налогового законодательства до того, как они станут обязательными;

систематизировать знания, а не собирать их по разрозненным статьям в последний момент;

получать официальное подтверждение квалификации сертификатами;

консультироваться с экспертами по нестандартным ситуациям;

готовиться к переходу на следующую профессиональную ступень.

Почему стоит оформить сейчас

По акции вы платите за 6 месяцев, но получаете 9 месяцев доступа плюс 3 месяца достаются в подарок. За это время вы не просто закроете рабочие задачи наперед, но и успеете спокойно разобраться в переходе на ФСБУ 10/2026 вместе с курсом, который уже ждет вас в каталоге, без спешки в последний квартал года. Плюс сэкономите 5 450 ₽ по сравнению со стандартной ценой.

16 350 ₽ → 10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок

Приобрести Школу