Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров

Платите за 6 месяцев, пользуетесь все 9. Три месяца подписки на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа» достаются просто так, без доплаты. Но если вы все ещё откладываете решение, то знайте, сегодня последний день акции, когда можно приобрести подписки по акционной цене. Завтра цены вернутся к обычным.

Успейте оформить сейчас, пока акция ещё действует.

Клерк.Система: все нужное для работы

Если нужны быстрые ответы на рабочие вопросы, правовая база, готовые формы, калькуляторы, сервисы и ИИ-консультант, выбирайте подписку Клерк.Система. В неё также входят вебинары, записи, абонемент на конференции, проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением и доступ к ИИ Клерк на GPT-5 без VPN. А ещё лимит в 60 вопросов ИИ-консультанту каждый месяц: он отвечает со ссылками на нормы в сервисе Клерк.Консультации.

6 400 ₽ → 3 240 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок

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Клерк.Школа: учитесь и растите в профессии

Если вы осваиваете профессию заново или повышаете квалификацию, в Клерк.Школе вас ждёт вся база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом на весь период подписки, а ещё сертификаты о прохождении курсов, закрытые онлайн-встречи с экспертами и персональный учебный трек, в котором команда «Клерка» помогает выбрать траекторию развития и подходящие курсы под конкретную цель.

16 350 ₽ → 10 900 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок

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Система + Школа: работа и развитие в одной подписке

А в комплексе двух подписок все инструменты Клерк.Системы плюс полный доступ к курсам и возможностям Клерк.Школы. Сможете одновременно решать текущие задачи и развивать профессиональные навыки.

21 600 ₽ → 14 140 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок. Сэкономите 7 460 ₽ по сравнению с обычной ценой.

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Как устроена акция

Вы оплачиваете любую из трёх подписок по цене за 6 месяцев, а «Клерк» добавляет целых 3 месяца пользования бесплатно, итого 9 месяцев доступа без доплаты. В подарочный период доступны те же материалы и сервисы, что и в оплаченный, состав подписки не меняется и не урезается.

Сегодня последний день Оформить подписку по акционной цене можно только сегодня. Завтра тарифы вернутся к обычным, а разница в цене составит от 3 160 до 7 460 ₽ в зависимости от выбранной подписки. Если давно откладывали решение, то сегодня тот самый день.

Как выбрать подписку

Клерк.Система подойдёт, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы законов, работа с документами, консультационная база и сервисы.

Клерк.Школа для тех, кто нацелен на обучение и развитие профессиональных навыков, а не на оперативные рабочие вопросы.

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки двух подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это более выгодный вариант по умолчанию.

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