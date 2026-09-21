6+3 мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Клерк
Обучение и карьера
Читать 2 мин

Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров

Платите за 6 месяцев, пользуетесь все 9. Три месяца подписки на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа» достаются просто так, без доплаты. Но если вы все ещё откладываете решение, то знайте, сегодня последний день акции, когда можно приобрести подписки по акционной цене. Завтра цены вернутся к обычным.

387 просмотров50 открытий
Сегодня последний день акции «6+3»: успейте на подписки «Клерка» для бухгалтеров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Успейте оформить сейчас, пока акция ещё действует.

Клерк.Система: все нужное для работы

Если нужны быстрые ответы на рабочие вопросы, правовая база, готовые формы, калькуляторы, сервисы и ИИ-консультант, выбирайте подписку Клерк.Система. В неё также входят вебинары, записи, абонемент на конференции, проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением и доступ к ИИ Клерк на GPT-5 без VPN. А ещё лимит в 60 вопросов ИИ-консультанту каждый месяц: он отвечает со ссылками на нормы в сервисе Клерк.Консультации.

6 400 ₽3 240 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок

Купить Систему

Клерк.Школа: учитесь и растите в профессии

Если вы осваиваете профессию заново или повышаете квалификацию, в Клерк.Школе вас ждёт вся база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом на весь период подписки, а ещё сертификаты о прохождении курсов, закрытые онлайн-встречи с экспертами и персональный учебный трек, в котором команда «Клерка» помогает выбрать траекторию развития и подходящие курсы под конкретную цель.

16 350 ₽10 900 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок

Купить Школу

Система + Школа: работа и развитие в одной подписке

А в комплексе двух подписок все инструменты Клерк.Системы плюс полный доступ к курсам и возможностям Клерк.Школы. Сможете одновременно решать текущие задачи и развивать профессиональные навыки.

21 600 ₽14 140 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок. Сэкономите 7 460 ₽ по сравнению с обычной ценой.

Купить все и сразу

Как устроена акция

Вы оплачиваете любую из трёх подписок по цене за 6 месяцев, а «Клерк» добавляет целых 3 месяца пользования бесплатно, итого 9 месяцев доступа без доплаты. В подарочный период доступны те же материалы и сервисы, что и в оплаченный, состав подписки не меняется и не урезается.

Сегодня последний день

Оформить подписку по акционной цене можно только сегодня. Завтра тарифы вернутся к обычным, а разница в цене составит от 3 160 до 7 460 ₽ в зависимости от выбранной подписки. Если давно откладывали решение, то сегодня тот самый день.

Как выбрать подписку

Клерк.Система подойдёт, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы законов, работа с документами, консультационная база и сервисы.

Клерк.Школа для тех, кто нацелен на обучение и развитие профессиональных навыков, а не на оперативные рабочие вопросы.

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки двух подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это более выгодный вариант по умолчанию.

Выбрать подписку

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

140 761 подписчик2 176 постов1 425 мероприятий

Контакты

Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
1.5K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка