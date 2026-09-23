Как бухгалтеру легально удвоить свой чек в 2026 году и перестать работать по ночам

Траектория 1. Бухгалтер ВЭД: выход на дорогие контракты и защита бизнеса от штрафов

Параллельный импорт и переориентация логистики на Восток привели к тому, что компаниям массово потребовался учет импорта, экспорта и расчетов в юанях, дирхамах или тенге. Обычный главбух за это не берется, боится валютного контроля. Поэтому специалист со знаниями ВЭД стоит на рынке на 40–60% дороже. В чем ваша выгода: вы ведете те же 2–3 компании, но за счет специфики ВЭД ваш доход выше, а директор ценит вас как главного защитника от миллионных штрафов банка и таможни.

Кому подойдет: бухгалтерам и главбухам, которые хотят перестать демпинговать на рынке вакансий.

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Для знакомства с направлением переходите на онлайн-курс «Старт в ВЭД: первый шаг к экспертности». За несколько дней разберетесь в правовой базе ВЭД, ключевых условиях внешнеторгового контракта, учете импортных операций и их отражении в 1С. В программе есть интерактивный тренажер и итоговое тестирование. Пройти бесплатно

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