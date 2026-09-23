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Как бухгалтеру легально удвоить свой чек в 2026 году и перестать работать по ночам

Как бухгалтеру легально удвоить свой чек в 2026 году и перестать работать по ночам

Линейный учет обесценивается из-за автоматизации ФНС. Чтобы зарабатывать от 150 000 ₽, нужно переходить в дорогие ниши, где бизнесу не хватает экспертов. «Клерк» подготовил 3 карьерные траектории на 2026 год. Поднимите стоимость часа, а не количество работы! Начните с бесплатного тест-драйва от «Клерка».

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Выберите направление → попробуйте курс бесплатно → углубите знания → сделайте следующий карьерный шаг вместе с Клерком.

Траектория 1. Бухгалтер ВЭД: выход на дорогие контракты и защита бизнеса от штрафов

Параллельный импорт и переориентация логистики на Восток привели к тому, что компаниям массово потребовался учет импорта, экспорта и расчетов в юанях, дирхамах или тенге. Обычный главбух за это не берется, боится валютного контроля. Поэтому специалист со знаниями ВЭД стоит на рынке на 40–60% дороже.

  • В чем ваша выгода: вы ведете те же 2–3 компании, но за счет специфики ВЭД ваш доход выше, а директор ценит вас как главного защитника от миллионных штрафов банка и таможни.

  • Кому подойдет: бухгалтерам и главбухам, которые хотят перестать демпинговать на рынке вакансий.

С чего начать бесплатно

Для знакомства с направлением переходите на онлайн-курс «Старт в ВЭД: первый шаг к экспертности».

За несколько дней разберетесь в правовой базе ВЭД, ключевых условиях внешнеторгового контракта, учете импортных операций и их отражении в 1С. В программе есть интерактивный тренажер и итоговое тестирование.

Пройти бесплатно

Куда расти дальше

Если после знакомства с темой вы поймете, что ВЭД вам подходит, делайте следующий шаг к системному обучению.

Выбирайте курс «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году», где разберетесь с импортом и экспортом, таможенным и валютным регулированием, расчетами, внешнеторговыми контрактами, работой с иностранными контрагентами и учетом операций в 1С.

Программа рассчитана на 72 академических часа, по итогам выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Инвестируйте в свой статус с выгодой: всего 10 947 ₽ вместо 35 200 ₽

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Траектория 2. Финансовый директор: переход от фиксации прошлого к управлению деньгами

Пока обычный бухгалтер отвечает на вопрос директора: «Куда делись деньги и почему налоги такие большие?», финансовый директор отвечает на вопрос: «Сколько чистой прибыли мы можем вытащить без кассового разрыва и что будет, если мы откроем новый филиал?». За это собственники платят от 200 000 ₽.

  • В чем ваша выгода: вы уходите от рутинной первички и бесконечных сверок. Ваша задача — собирать понятные управленческие отчеты (ДДС, ОПиУ, Баланс) и автоматизировать финансовые модели, чтобы директор видел реальную прибыль бизнеса, а не виртуальную на бумаге.

  • Кому подойдет: главбухам и экономистам, которые устали от давления налоговой и хотят влиять на бизнес-решения.

С чего начать бесплатно

Начните с онлайн-курса «Финансовая модель: от цели и структуры до примеров».

За несколько дней вы разберете, как определить цель модели, выбрать ее структуру и собрать модель в Excel. В программе есть практические кейсы от упрощенной модели до нового направления и инвестиционного проекта.

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Куда расти дальше

Следующая ступень уже полноценное освоение функций финансового директора. На программе «Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом» бухгалтеры и финансовые специалисты учатся работать с управленческой отчетностью, ликвидностью, бюджетированием, инвестиционными проектами и финансовыми рисками.

Отдельный блок посвящен современным инструментам автоматизации финансового блока. Продолжительность программы — 4 месяца, рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.

Приобретайте курс со скидкой: 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽

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Траектория 3. Аналитик 1С: легкий и денежный вход в IT через знание учета

Каждый бухгалтер знает, как раздражает криво настроенная автоматизация, когда после обновления «слетают» базы и приходится перебивать документы вручную. Но именно вы лучше любого программиста знаете, как должен работать учет. Эту экспертизу можно превратить в высокооплачиваемую IT-профессию.

  • В чем ваша выгода: аналитик 1С не пишет код. Он переводит требования директора и бухгалтерии на понятный язык для программистов, чтобы те делали доработки с первого раза. Средняя зарплата такого специалиста — от 120 000 до 250 000 ₽, при этом работать можно полностью удаленно из любой точки мира.

  • Кому подойдет: тем, кто устал от постоянных изменений налогового законодательства и хочет сменить сферу, но не готов учиться программированию с нуля.

С чего начать

Для начала познакомьтесь с профессией и поймете, нравится ли вам такой формат работы. На вводном курсе «Введение в профессию 1С: Аналитик» можно разобраться, чем занимается аналитик 1С, какие задачи он решает и как устроены типовые конфигурации.

Пройти бесплатно

Куда расти дальше

Следующий уровень это уже профессиональная переподготовка по направлению «Аналитик 1С».Здесь задача уже не просто научиться работать в программе, а разобраться в анализе требований, бизнес-процессах, взаимодействии с разработчиками и тестировании решений. Курс с практикой на реальных кейсах и официальным дипломом. 

Выбирайте курс со скидкой: 11 390 ₽ вместо 59 000 ₽

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Чек-лист: какая траектория подойдет именно вам

Начните с небольшого бесплатного курса и ответьте себе на три вопроса:

1. Мне интересно работать со сложными операциями и законодательством?

Если «да», тогда стоит посмотреть в сторону ВЭД.

ВЭД

Бесплатный курс «Старт в ВЭД: первый шаг к экспертности»

Купить полноценный курс «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году»

2. Мне интереснее не просто учитывать деньги, а понимать, куда движется бизнес?

Если «да», тогда ваш вариант — финансовое моделирование и управленческие финансы.

Финансы

Бесплатный курс «Финансовая модель: от цели и структуры до примеров»

Купить полноценный курс «Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом»

3. Мне нравится разбираться в процессах, программах и искать способы автоматизировать работу?

Если «да», то присмотритесь к 1С и бизнес-аналитике.

1С Аналитика

Бесплатный курс «Введение в профессию 1С: Аналитик»

Купить полноценный курс «Аналитик 1С»

Сделайте первый шаг: три направления — три варианта карьерного развития

Выберите то, что вам действительно интересно, и начните с бесплатного обучения. За несколько дней вы получите реальное представление о профессии и поймете, хотите ли двигаться дальше. А уже потом выберете полноценную программу и превратите новый навык в часть своей специализации. 

Поторопитесь: цены актуальны на дату публикации и могут измениться. 

Выбрать курс и начать бесплатно 

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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