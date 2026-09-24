Начинающему бухгалтеру от «Клерка»: 2 шага для быстрого бесплатного старта

За пару вечеров вы разберетесь в основах, оцените формат и поймете, готовы ли вы сделать шаг к официальному диплому и стабильному доходу.
Шаг 1. Тест-драйв: разобраться в видах учета и понять логику профессии
Если вы только заходите в сферу или возвращаетесь после долгого перерыва, легко запутаться в обилии терминов. Зачем вообще существуют три разных учета — бухгалтерский, налоговый и управленческий? Как они связаны между собой? Наш курс «Финансовый, управленческий и налоговый учет простыми словами» разложит все по полочкам самым простым языком.
В чем ваша выгода: вы получите системный фундамент без «воды» и занудных лекций. Вы поймете, как устроен учет изнутри, и избавитесь от страха перед новой профессией.
Кому подойдет: абсолютным новичкам, студентам, предпринимателям и тем, кто меняет профессию.
Шаг 2. Системное обучение и выход на первые деньги
Если после бесплатного тест-драйва вы поймете, что профессия вам подходит, делайте следующий шаг к полноценной карьере. Не нужно учиться в вузе 5 лет, на платформе «Клерк» собрано все необходимое для быстрого старта на рынке.
Куда расти дальше: полноценная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» (256 академических часов, официальный диплом, заносимый в госреестр ФИС ФРДО).
Чему вы научитесь: вы с нуля освоите ведение всех участков учета, расчет зарплаты и налогов по правилам 2026 года, а главное — досконально изучите работу в самых востребованных программах 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.
Цена со скидкой: инвестируйте в новую профессию с выгодой — всего 10 722 ₽ вместо 36 000 ₽ (доступна беспроцентная рассрочка).
Сделайте первый шаг прямо сейчас: начните с бесплатного курса, оцените формат обучения за пару вечеров и откройте себе путь в стабильную и оплачиваемую профессию 2026 года.
Поторопитесь: цена актуальна на дату публикации и может измениться.