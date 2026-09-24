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Начинающему бухгалтеру от «Клерка»: 2 шага для быстрого бесплатного старта

Начинающему бухгалтеру от «Клерка»: 2 шага для быстрого бесплатного старта

Кажется, что в налогах, законах и 1С невозможно разобраться без профильного образования и пяти лет в вузе? Это миф. Компаниям не хватает практиков, которые понимают логику современного учета и умеют нажимать нужные кнопки. Чтобы вы могли примерить профессию на себя без финансовых рисков, «Клерк» подготовил бесплатный тест-драйв.

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За пару вечеров вы разберетесь в основах, оцените формат и поймете, готовы ли вы сделать шаг к официальному диплому и стабильному доходу.

Шаг 1. Тест-драйв: разобраться в видах учета и понять логику профессии

Если вы только заходите в сферу или возвращаетесь после долгого перерыва, легко запутаться в обилии терминов. Зачем вообще существуют три разных учета — бухгалтерский, налоговый и управленческий? Как они связаны между собой? Наш курс «Финансовый, управленческий и налоговый учет простыми словами» разложит все по полочкам самым простым языком.

  • В чем ваша выгода: вы получите системный фундамент без «воды» и занудных лекций. Вы поймете, как устроен учет изнутри, и избавитесь от страха перед новой профессией.

  • Кому подойдет: абсолютным новичкам, студентам, предпринимателям и тем, кто меняет профессию.

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Шаг 2. Системное обучение и выход на первые деньги

Если после бесплатного тест-драйва вы поймете, что профессия вам подходит, делайте следующий шаг к полноценной карьере. Не нужно учиться в вузе 5 лет, на платформе «Клерк» собрано все необходимое для быстрого старта на рынке.

  • Куда расти дальше: полноценная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» (256 академических часов, официальный диплом, заносимый в госреестр ФИС ФРДО).

  • Чему вы научитесь: вы с нуля освоите ведение всех участков учета, расчет зарплаты и налогов по правилам 2026 года, а главное — досконально изучите работу в самых востребованных программах 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП.

  • Цена со скидкой: инвестируйте в новую профессию с выгодой — всего 10 722 ₽ вместо 36 000 ₽ (доступна беспроцентная рассрочка).

Купить курс

Сделайте первый шаг прямо сейчас: начните с бесплатного курса, оцените формат обучения за пару вечеров и откройте себе путь в стабильную и оплачиваемую профессию 2026 года. 

Поторопитесь: цена актуальна на дату публикации и может измениться.

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