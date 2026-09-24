Excel, Power BI и нейросети для бухгалтера: попробуйте бесплатно на демо-уроке

Почему бухгалтеру полезно освоить эти инструменты

Автоматизация не отменяет профессиональную проверку и ответственность бухгалтера. Но она помогает сократить время на механические операции и сосредоточиться на задачах, где важны опыт, внимание к деталям и понимание бизнеса.

Например, вместо того чтобы вручную переносить данные из нескольких выгрузок в итоговую таблицу, можно настроить понятный алгоритм обработки данных. Вместо многостраничного отчета собрать наглядный дашборд для руководителя. А нейросети использовать как помощника: уточнить формулу, структурировать информацию, подготовить черновик пояснения или быстрее разобраться с объемным документом.

Такие навыки особенно полезны, когда нужно:

регулярно собирать отчёты из разных файлов и источников;

проверять большие массивы данных;

готовить информацию для руководителя;

быстро находить расхождения и ошибки;

работать с таблицами, формулами и повторяющимися операциями;

осваивать новые цифровые инструменты без программирования.

Работодатели уже закладывают эти навыки в требования к вакансиям. «Excel, Power BI, ИИ» встречается в каждой второй, и таким специалистам платят на 30–50% больше.