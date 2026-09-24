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Excel, Power BI и нейросети для бухгалтера: попробуйте бесплатно на демо-уроке

Excel, Power BI и нейросети для бухгалтера: попробуйте бесплатно на демо-уроке

Ручные выгрузки, сверки, поиск ошибок в формулах и отчёты в последний момент отнимают у бухгалтера часы работы. Узнайте, какие задачи можно ускорить с помощью Excel, Power Query, Power BI и нейросетей. Начните с бесплатного демо-урока: оцените формат, найдите точки для автоматизации и решите, подходит ли вам обучение.

4 открытия

Что вы поймете на демо-уроке

Демо-урок — это не рекламная презентация, а первое знакомство с подходом к автоматизации бухгалтерских задач. Он поможет оценить, насколько эти инструменты применимы именно в вашей работе.

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Выбирайте демо-урок

На бесплатном занятии вы:

  • узнаете, какие типовые задачи бухгалтера можно ускорить с помощью таблиц, аналитических сервисов и нейросетей;

  • поймете, чем отличаются возможности Excel, Power Query, Power BI и ИИ-инструментов;

  • увидите, как автоматизация помогает сократить объем ручной работы с выгрузками, сводами и повторяющимися отчетами;

  • оцените формат онлайн-обучения, подачу материала и работу в личном кабинете;

  • познакомитесь с программой курса и сможете понять, нужен ли вам следующий шаг.

После демо-урока у вас будет более ясная картина: какие процессы стоит автоматизировать в первую очередь и какие инструменты для этого подойдут.

Почему бухгалтеру полезно освоить эти инструменты

Автоматизация не отменяет профессиональную проверку и ответственность бухгалтера. Но она помогает сократить время на механические операции и сосредоточиться на задачах, где важны опыт, внимание к деталям и понимание бизнеса.

Например, вместо того чтобы вручную переносить данные из нескольких выгрузок в итоговую таблицу, можно настроить понятный алгоритм обработки данных. Вместо многостраничного отчета собрать наглядный дашборд для руководителя. А нейросети использовать как помощника: уточнить формулу, структурировать информацию, подготовить черновик пояснения или быстрее разобраться с объемным документом.

Такие навыки особенно полезны, когда нужно:

  • регулярно собирать отчёты из разных файлов и источников;

  • проверять большие массивы данных;

  • готовить информацию для руководителя;

  • быстро находить расхождения и ошибки;

  • работать с таблицами, формулами и повторяющимися операциями;

  • осваивать новые цифровые инструменты без программирования.

Работодатели уже закладывают эти навыки в требования к вакансиям. «Excel, Power BI, ИИ» встречается в каждой второй, и таким специалистам платят на 30–50% больше. 

Что будет дальше

Если после демо-урока вы поймёте, что хотите внедрять автоматизацию в работу системно, можно продолжить обучение на курсе «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи».

Программа построена для бухгалтеров и финансовых специалистов, которым важно не просто узнать о новых сервисах, а применять их в рабочих задачах.

Вы последовательно разберете:

  • Excel и Google-таблицы — формулы, функции, сводные таблицы, графики, горячие клавиши, разбор ВПР, ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ и других ключевых функций;

  • Power BI — от загрузки и трансформации данных до построения модели данных на языке DAX и публикации интерактивного дашборда по платежам и дебиторской задолженности;

  • Нейросети — ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Клерк AI и другие: как выбрать подходящую под задачу и использовать для финансового анализа и моделирования.

Отдельный блок — интеграция инструментов: связка «1С → Power BI → ИИ-аналитика» и то, как эта связка сокращает время на закрытие месяца.

Курс рассчитан на 3 месяца (по 1–2 часа в день, свободный график), включает 72 академических часа. Ближайший поток стартует 1 октября 2026 года. Программу ведут Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к. э. н., главный бухгалтер с опытом более 20 лет, и Екатерина Барсукова — эксперт по автоматизации управленческого учёта и финансовый директор.

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации с регистрацией в ФИС ФРДО.

Доступен налоговый вычет 13%, рассрочка и гарантия возврата денег в течение 14 дней.

Сейчас на курс действует скидка 37%: 12 502 ₽ вместо 19 900 ₽.

Сначала попробуйте бесплатно

Не нужно решать все заранее. Посмотрите первый урок, оцените материал на практике и поймите, поможет ли обучение сократить именно вашу рутину.

Сделайте безопасный первый шаг: без оплаты, без обязательства продолжать курс и без необходимости уже владеть Power BI или нейросетями.

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Если тема откликнется — переходите сразу к полной программе:

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