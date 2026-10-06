Ваша личная антикризисная программа: 10 курсов в спецпредложении от Клерка

«Хочу вырасти в должности»

Главный бухгалтер на ОСНО: 12 876 ₽ вместо 33 000 ₽ (−61%)

Бухгалтерский и налоговый учёт на ОСНО, отчетность, 1С, управленческий учет, финансовый анализ и налоговые риски. Вы берёте на себя всю бухгалтерию компании, включая защиту на проверках.

4 месяца, 256 ак. часов, диплом.

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Финансовый директор: 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽ (−61%)

Для тех, кто хочет говорить с собственником на языке прибыли и денежных потоков. Бюджетирование, платёжный календарь, управление ликвидностью и кассовыми разрывами.

4 месяца, 256 ак. часов, диплом.

О курсе

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