Ваша личная антикризисная программа: 10 курсов в спецпредложении от Клерка

Клиентов много, а чек не растет. Пора пересмотреть услуги и цены.
Полдня уходит на сверки и отчеты. Отдайте рутину автоматике.
Должность стала тесной, а дальше пока неясно. Присмотритесь к новым направлениям.
Хочется сменить специализацию, но страшновато. Сделайте первый маленький шаг.
Узнали себя? Загляните в Клерк: у нас идет антикризисная неделя. До воскресенья, 11 октября, 23:59 по Москве, 10 образовательных программ продаются со скидками от 22% до 78%. Выберите курс под свою задачу и успейте записаться по сниженной цене. В понедельник стоимость вернётся к обычной.
«Хочу вырасти в должности»
Главный бухгалтер на ОСНО: 12 876 ₽ вместо 33 000 ₽ (−61%)
Бухгалтерский и налоговый учёт на ОСНО, отчетность, 1С, управленческий учет, финансовый анализ и налоговые риски. Вы берёте на себя всю бухгалтерию компании, включая защиту на проверках.
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Финансовый директор: 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽ (−61%)
Для тех, кто хочет говорить с собственником на языке прибыли и денежных потоков. Бюджетирование, платёжный календарь, управление ликвидностью и кассовыми разрывами.
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«Хочу новую специализацию и новых клиентов»
Бухгалтер маркетплейсов: 18 195 ₽ вместо 34 900 ₽ (−48%)
Селлеры Wildberries и Ozon ищут тех, кто разбирается в отчётах площадок, комиссиях и налогах. Разберётесь в первичке, операциях в 1С и автоматизации учёта.
3 месяца, 72 ак. часа, удостоверение.
Налоговый консультант: 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽ (−22%)
Анализ налоговых рисков, законная оптимизация, ответы на требования ФНС, сопровождение проверок и обжалование решений. Хорошее дополнение, если вы уже ведёте нескольких клиентов.
4 месяца, 256 ак. часов, диплом.
Бухгалтер по зарплате: 11 559 ₽ вместо 31 700 ₽ (−64%)
Зарплата, отпускные, больничные, НДФЛ и взносы, трудовые договоры и ГПХ, работа в 1С:ЗУП. Участок самостоятельный и всегда нужный.
4 месяца, 256 ак. часов, диплом.
Бухгалтер ИТ: 14 579 ₽ вместо 38 900 ₽ (−63%)
Аккредитация, налоговые льготы, раздельный учёт, нематериальные активы и учёт разработки ПО.
3 месяца, 72 ак. часа, удостоверение.
Бухгалтер ВЭД: 12 947 ₽ вместо 35 200 ₽ (−63%)
Импорт и экспорт, валютный контроль, курсовые разницы, НДС и таможенные платежи.
3 месяца, 72 ак. часа, удостоверение.
Аналитик 1С: 13 390 ₽ вместо 59 900 ₽ (−78%)
Для тех, кто хочет перейти от работы в программе к проектированию решений. Анализ бизнес-процессов, постановка задач разработчикам, сопровождение внедрения. Это самая большая скидка в подборке.
6 месяцев, 256 ак. часов, диплом.
«Хочу делать больше за то же время»
Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи: 12 502 ₽ вместо 19 900 ₽ (−37%)
Формулы, сводные таблицы, DAX, дашборды, нейросети для рабочих задач и связка с 1С. Рутина отходит на второй план, освобождается время для задач посложнее.
3 месяца, 72 ак. часа, удостоверение.
Управленческий учет с нуля: 10 450 ₽ вместо 27 000 ₽ (−61%)
Бюджет, отчет о движении денег, ОПиУ, управленческий баланс. Вы помогаете руководителю увидеть реальную прибыль, а значит становитесь для него незаменимым.
3 месяца, 140 ак. часов, удостоверение.
А как найти время?
Работу бросать не придется. Лекции в записи и конспекты доступны онлайн, учиться можно в удобное время. Клерк рекомендует выделять на большинство программ 1–2 часа в день. Закрепите знания заданиями и тестами, а по итогам получите диплом о профпереподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Обучение идёт на основании образовательной лицензии.
Как не потерять неделю на раздумья
Назовите одну цель: рост в должности, новая специализация или экономия времени.
Выберите 1–2 курса из блока выше.
Откройте «О курсе»: там программа, преподаватели и условия.
Оплатите до 11 октября, 23:59 мск, пока действует цена.
Через год вы будете благодарны себе либо за этот шаг, либо за то, что узнали, чего вам на самом деле не хватало. Знания остаются с вами, что бы ни происходило на рынке.