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Осенняя распродажа «Клерка»: как подготовиться к налоговой реформе и сэкономить на обучении до 12 октября

Осенняя распродажа «Клерка»: как подготовиться к налоговой реформе и сэкономить на обучении до 12 октября

Чтобы не теряться в новых требованиях и спокойно закрывать рабочие задачи, заручитесь поддержкой экспертов и пользуйтесь актуальными инструментами. До 12 октября на осенней распродаже «Клерка» можно выбрать курсы и подписки по текущей цене. Успейте оформить заказ до планового повышения стоимости.

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Что выбрать для работы и развития

Курсы Клерк.Школы — чтобы развивать навыки

Если хотите освоить новое направление или систематизировать знания, присмотритесь к курсам по ВЭД, работе с маркетплейсами и управленческому учету. Подписка открывает доступ более чем к 80 онлайн-курсам, практическим заданиям и встречам с экспертами.

После успешного завершения обучения можно получить диплом или удостоверение. Условия выдачи документа и внесения сведений в ФИС ФРДО зависят от программы.

Клерк.Система — инструменты на каждый день

В подписке собраны материалы и сервисы для повседневной работы: экспертные консультации, правовые материалы, формы и бланки, проверка контрагентов и вебинары. Клерк.ИИ помогает искать информацию по базе знаний.

Система + Школа — работа и обучение в одной подписке

Этот вариант объединяет инструменты Клерк.Системы и доступ к курсам Клерк.Школы. Он подойдет специалистам и командам, которым важно решать текущие задачи и одновременно повышать квалификацию.

Почему стоит оформить заказ до 12 октября

  • Можно сохранить текущую стоимость. После окончания распродажи цены планово повысятся.

  • Курсы помогают разобраться в актуальных темах. Программы охватывают профессиональные задачи, изменения в законодательстве и отчетность 2025–2026 годов.

  • Можно учиться без отрыва от работы. Вы проходите материалы в удобном темпе, а оплатить подписку можно как самостоятельно, так и от организации.

Перейдите на страницу Осенней распродажи, чтобы посмотреть доступные варианты и условия. Последний день акции — 12 октября.

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