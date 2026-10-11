Осенняя распродажа «Клерка»: как подготовиться к налоговой реформе и сэкономить на обучении до 12 октября

Что выбрать для работы и развития

Курсы Клерк.Школы — чтобы развивать навыки

Если хотите освоить новое направление или систематизировать знания, присмотритесь к курсам по ВЭД, работе с маркетплейсами и управленческому учету. Подписка открывает доступ более чем к 80 онлайн-курсам, практическим заданиям и встречам с экспертами.

После успешного завершения обучения можно получить диплом или удостоверение. Условия выдачи документа и внесения сведений в ФИС ФРДО зависят от программы.