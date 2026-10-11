Осенняя распродажа «Клерка»: как подготовиться к налоговой реформе и сэкономить на обучении до 12 октября

Что выбрать для работы и развития
Если хотите освоить новое направление или систематизировать знания, присмотритесь к курсам по ВЭД, работе с маркетплейсами и управленческому учету. Подписка открывает доступ более чем к 80 онлайн-курсам, практическим заданиям и встречам с экспертами.
После успешного завершения обучения можно получить диплом или удостоверение. Условия выдачи документа и внесения сведений в ФИС ФРДО зависят от программы.
Клерк.Система — инструменты на каждый день
В подписке собраны материалы и сервисы для повседневной работы: экспертные консультации, правовые материалы, формы и бланки, проверка контрагентов и вебинары. Клерк.ИИ помогает искать информацию по базе знаний.
Система + Школа — работа и обучение в одной подписке
Этот вариант объединяет инструменты Клерк.Системы и доступ к курсам Клерк.Школы. Он подойдет специалистам и командам, которым важно решать текущие задачи и одновременно повышать квалификацию.
Почему стоит оформить заказ до 12 октября
Можно сохранить текущую стоимость. После окончания распродажи цены планово повысятся.
Курсы помогают разобраться в актуальных темах. Программы охватывают профессиональные задачи, изменения в законодательстве и отчетность 2025–2026 годов.
Можно учиться без отрыва от работы. Вы проходите материалы в удобном темпе, а оплатить подписку можно как самостоятельно, так и от организации.
Перейдите на страницу Осенней распродажи, чтобы посмотреть доступные варианты и условия. Последний день акции — 12 октября.