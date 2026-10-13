2027 год для бухгалтера: 5 изменений по кадрам, маркетплейсам и ВЭД, которые нельзя оставлять на январь

Ниже 5 блоков, которые стоит проверить и перестроить до 1 января и 1 марта 2027 года.
1. Маркетплейсы: учет все сложнее, а ошибок все больше
Для селлеров 2027 год — это не только новые лимиты УСН и возможный НДС, но и усложнение учета: отрицательные комиссии, корректировки, баллы, бонусы, возвраты, сверки с площадками и эквайрингом.
Типичные проблемы:
отчет маркетплейса не сходится с данными 1С;
комиссия удержана, но непонятно, как её подтвердить в расходах;
возвраты и корректировки «ломают» выручку и НДС;
селлер на УСН приближается к порогу 15 млн ₽ и должен готовиться к НДС.
Что проверить:
как настроена интеграция с маркетплейсом, эквайрингом и кассой;
есть ли регламент сверок: по каким полям, как часто, кто отвечает;
как учитываются комиссии, баллы, бонусы, возвраты и корректировки;
готов ли бухгалтер ответить на требование ФНС по продажам через площадку.
В программе «БУХ.СОВЕТ 2027» заявлены отдельные темы по налогам и контролю селлеров, отрицательным комиссиям, корректировкам, баллам, сверкам и API-интеграциям.
2. ФНС и маркетплейсы: почему селлеру уже сейчас нужен регламент ответа на требования
В Госдуму внесен законопроект, по которому площадки могут передавать требования ФНС продавцам через личные кабинеты, выявлять риски, а при неявке или непредставлении документов — по поручению ФНС приостанавливать прием заказов и размещение карточек. Пока это проект, а не действующая норма.
Что это значит для селлера:
личный кабинет площадки может стать дополнительным каналом взаимодействия с ФНС;
требования могут приходить быстрее и в большем объёме;
пропуск срока или неполный пакет документов увеличивают риски.
Что сделать уже сейчас:
прописать внутренний регламент: кто отслеживает требования, кто собирает документы, сроки;
подготовить шаблоны ответов и перечень обязательных документов;
проверить, как хранятся первичка, отчёты площадок, договоры и переписка.
На конференции эксперты разберут, как выстроить учёт, сверки, первичку, НДС, комиссии, корректировки и регламент ответа на требования.
3. Воинский учет и кадровые процессы окончательно цифровизируются
Работодатели обязаны передавать сведения о приеме, увольнении и изменении данных военнообязанных в течение пяти календарных дней; вести воинский учет должны все юрлица при наличии военнообязанных работников.
Что проверить в декабре:
есть ли приказ о назначении ответственного за воинский учет;
актуальны ли учетные формы, журналы, карточки;
настроен ли электронный обмен с военкоматами, где это предусмотрено;
кто контролирует сроки и полноту передачи сведений.
В программе «БУХ.СОВЕТ 2027» есть блок по кадровому, воинскому учёту и персональным данным, включая типичные ошибки работодателей.
4. Иностранные работники: новые правила в 2027 году
С 1 января 2027 года для некоторых категорий иностранных работников меняется порядок фиксированных авансовых платежей по НДФЛ; с 1 марта 2027 года заявлены изменения по стажировкам, СОУТ и высококвалифицированным специалистам.
Что сделать:
уточнить статус иностранных сотрудников и их документы;
проверить, как начисляются и уплачиваются авансовые платежи по НДФЛ;
оценить, как новые нормы повлияют на договоры, стажировки и охрану труда.
Важно следить за финальной редакцией норм перед 2027 годом, особенно если статья будет публиковаться ближе к январю.
5. ИИ в бухгалтерском аутсорсинге: не только экономия, но и ответственность
Для бухгалтеров-аутсорсеров 2027 год — это ещё и вопрос конкурентоспособности: как использовать ИИ для рутинных задач, поиска клиентов и роста дохода, не создавая рисков по персональным данным.
Что стоит продумать:
какие задачи можно делегировать нейросетям (черновики писем, шаблоны, аналитика), а какие нельзя (ПДн, конфиденциальные данные, финальные решения);
как зафиксировать это во внутренних регламентах и договорах с клиентами;
какие инструменты уже используют конкуренты и как это влияет на цены и сервис.
На «БУХ.СОВЕТ 2027» будут темы об ИИ в работе аутсорсера, поиске клиентов, росте дохода и построении бухгалтерского бизнеса.
Что делать с этим списком
Не обязательно внедрять всё сразу. Достаточно:
выделить 3–5 блоков, которые наиболее критичны для вашей компании;
назначить ответственных и сроки;
собрать внутренний план: что меняется, какие процессы затрагивает, какие документы и настройки нужно обновить.
Если вы предпочитаете не собирать информацию по десяткам писем, вебинаров и чатов, можно использовать готовую площадку. 10–11 декабря 2026 года пройдёт XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «БУХ.СОВЕТ 2027»: 16 часов эфира, возможность задавать вопросы в чате, прямой эфир — бесплатно, запись с материалами и презентациями на 12 месяцев — 1 499 ₽.
В программе — НДС, УСН и АУСН, налоговая реформа, цифровой контроль ФНС, ЭТрН и ЭДО, маркировка, кадровый и воинский учет, маркетплейсы, ВЭД, бухгалтерский аутсорсинг и ИИ.