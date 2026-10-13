2027 год для бухгалтера: 5 изменений по кадрам, маркетплейсам и ВЭД, которые нельзя оставлять на январь

2. ФНС и маркетплейсы: почему селлеру уже сейчас нужен регламент ответа на требования

В Госдуму внесен законопроект, по которому площадки могут передавать требования ФНС продавцам через личные кабинеты, выявлять риски, а при неявке или непредставлении документов — по поручению ФНС приостанавливать прием заказов и размещение карточек. Пока это проект, а не действующая норма.

Что это значит для селлера:

личный кабинет площадки может стать дополнительным каналом взаимодействия с ФНС;

требования могут приходить быстрее и в большем объёме;

пропуск срока или неполный пакет документов увеличивают риски.

Что сделать уже сейчас:

прописать внутренний регламент: кто отслеживает требования, кто собирает документы, сроки;

подготовить шаблоны ответов и перечень обязательных документов;

проверить, как хранятся первичка, отчёты площадок, договоры и переписка.

На конференции эксперты разберут, как выстроить учёт, сверки, первичку, НДС, комиссии, корректировки и регламент ответа на требования.