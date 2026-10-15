Хватит работать на налоговую: как главбуху перейти в финансовые директора и претендовать на зарплату от 250 000 рублей

Почему главбуху может стать тесно в своей роли

В бухгалтерии результат часто измеряется конкретными показателями: отчетность сдана вовремя, налоги рассчитаны правильно, документы оформлены, требования обработаны. Ошибка может привести к финансовым потерям и претензиям контролирующих органов, поэтому цена ответственности высока.

При этом бухгалтер далеко не всегда участвует в решениях, которые определяют развитие бизнеса.

Собственник может открыть новое направление, нанять дополнительных сотрудников, закупить оборудование или вложить деньги в проект. А бухгалтер узнает о последствиях уже постфактум — когда нужно отражать операции, рассчитывать налоги и объяснять отклонения в отчетности.

Со временем появляется ощущение профессионального потолка: вы хорошо знаете свое дело, но все чаще занимаетесь последствиями чужих решений вместо того, чтобы участвовать в их принятии.

У финансового директора другая задача — смотреть на цифры не только как на результат уже совершенных операций, но и как на инструмент управления.

Он помогает ответить на вопросы:

Почему выручка растет, а денег на счетах становится меньше?

Какие продукты, проекты или направления действительно приносят прибыль?

Хватит ли компании денежных средств на ближайшие месяцы?

Можно ли позволить себе новые инвестиции без угрозы кассового разрыва?

Где расходы растут быстрее доходов и что с этим делать?

Какой финансовый результат компания получит при разных сценариях развития?

Это уже не просто учет прошлого. Это участие в формировании будущего бизнеса.

Ваш бухгалтерский опыт — не препятствие для такого перехода, а фундамент. Но к нему необходимо добавить новые компетенции: управленческий учет, бюджетирование, финансовое моделирование и стратегическое планирование.