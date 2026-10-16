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Главбух и 1С: 7 вещей, которые нужно уметь делать самостоятельно

Главбух и 1С: 7 вещей, которые нужно уметь делать самостоятельно

Не сходится НДС, не закрывается месяц, а специалист по 1С недоступен? Разбираем 7 навыков, которые помогут главному бухгалтеру самостоятельно проверять учет, находить ошибки и контролировать отчетность в 1С.

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Почему главбуху важно уверенно работать в 1С

Главному бухгалтеру недостаточно знать правила бухгалтерского и налогового учета. Важно еще и понимать, как они отражаются в учетной программе. Это особенно критично, если вы раньше вели отдельный участок, а теперь переходите на новый уровень ответственности. Чтобы уверенно руководить процессом, нужно уметь связывать знакомые изолированные операции в полный единый цикл — от первичных документов до закрытия периода и формирования отчетности. 

Представьте: перед сдачей декларации обнаружилось расхождение, месяц не закрывается, а в оборотно-сальдовой ведомости появилась непонятная сумма. Если вы не знаете, где искать причину, приходится ждать помощи коллеги или специалиста по 1С. А сроки отчетности и ответственность за результат никуда не исчезают.

Уверенная работа в 1С помогает главбуху:

  • быстрее находить ошибки и выяснять их причины;

  • проверять результаты работы бухгалтеров;

  • контролировать корректность учета и отчетности;

  • понимать, когда проблему можно решить самостоятельно, а когда нужна помощь специалиста.

Главному бухгалтеру не обязательно программировать или самостоятельно настраивать сложные механизмы 1С. Но важно уметь пользоваться основными отчетами, проверять документы и понимать логику учета.

Разберем семь навыков, которые пригодятся в повседневной работе.

1. Находить ошибки в учете с помощью отчетов

Если остатки не сходятся или сумма в отчетности вызывает сомнения, не стоит сразу исправлять документы наугад. Сначала нужно найти источник расхождения.

Для этого важно уметь работать с основными бухгалтерскими отчетами:

  • Оборотно-сальдовая ведомость — помогает увидеть остатки и обороты по счетам.

  • Карточка счета — показывает движения по выбранному счету за период.

  • Анализ счета — помогает разобраться в корреспонденции счетов и оборотах.

  • Анализ субконто — позволяет детализировать данные по контрагентам, договорам и другим аналитическим признакам, если они используются в учете.

Например, в ОСВ обнаружилось необычное сальдо по расчетам с поставщиками. Можно открыть карточку счета, найти нужный период, проверить документы и проследить, из каких операций сложилась сумма.

Что важно освоить: отбирать данные за нужный период, расшифровывать показатели до документов и понимать, какие операции сформировали остаток.

2. Проверять документы и понимать, как они влияют на учет

Проведенный документ не всегда означает, что операция отражена правильно. Ошибка может быть в сумме, дате, контрагенте, договоре, ставке НДС или выбранном счете учета.

Полезно уметь:

  • проверять ключевые реквизиты первичных документов;

  • смотреть бухгалтерские проводки и движения документа;

  • находить ошибки в отражении хозяйственной операции;

  • понимать разницу между исправлением исходного документа, корректировкой и сторнированием.

Например, поступление товара отражено не на том счете учета. Прежде чем исправлять документ, нужно выяснить причину: неверно заполнены реквизиты, неправильно настроен учет или требуется другой способ отражения операции.

Особая осторожность нужна при изменении документов прошлых периодов. Перепроведение может повлиять на остатки, закрытие месяца и ранее подготовленную отчетность.

Что важно освоить: проверять не только заполнение документа, но и результат его проведения. Если исправление затрагивает закрытый период или сданную отчетность, сначала оцените последствия и при необходимости согласуйте действия со специалистом.

3. Разбираться в учетной политике и настройках учета

Часть ошибок возникает не в отдельных документах, а из-за настроек программы. Например, выбранный способ учета запасов, параметры амортизации или порядок отражения отдельных операций могут влиять на расчеты и формирование отчетности.

Важно понимать:

  • где находятся основные настройки учета организации;

  • как учетная политика связана с отражением операций;

  • какие параметры влияют на учет основных средств, запасов, расходов и НДС;

  • какие справочники и настройки используются при заполнении документов.

При этом не нужно менять настройки ради проверки гипотезы. Изменение параметров может повлиять на последующие операции и результаты закрытия месяца.

Что важно освоить: находить нужные настройки, понимать их назначение и оценивать последствия изменений. Сложные изменения лучше сначала проверить на копии базы или согласовать со специалистом.

4. Разбираться, почему не закрывается месяц

Закрытие месяца — один из ключевых этапов работы главного бухгалтера. Программа выполняет регламентные операции, рассчитывает амортизацию, себестоимость, распределяет расходы и формирует финансовый результат в соответствии с настройками и данными учета.

Если операция не выполняется, важно не просто повторять закрытие, а выяснить причину.

Проверьте:

  1. Все ли необходимые документы введены и проведены.

  2. Нет ли ошибок в последовательности или датах документов.

  3. Заполнены ли нужные данные и настройки учета.

  4. Какие сообщения об ошибках выдает программа.

  5. На каком этапе возникает проблема и какие данные участвуют в расчете.

Например, себестоимость не рассчитывается ожидаемым образом. Причина может быть в незаполненных документах, неверных датах, настройках учета или распределении затрат.

Что важно освоить: читать сообщения программы, находить причину ошибки и понимать результат регламентных операций. Если проблема связана с настройками конфигурации или сложной логикой расчета, потребуется специалист по 1С.

5. Проверять НДС и данные для налоговой отчетности

Перед сдачей декларации нужно убедиться, что данные учета согласуются с показателями отчетности. Одного нажатия кнопки «Сформировать» недостаточно.

В зависимости от операций компании стоит проверить:

  • книгу покупок и книгу продаж;

  • счета-фактуры и документы, связанные с НДС;

  • отражение авансов, возвратов и корректировок;

  • регистры учета НДС;

  • соответствие показателей декларации данным бухгалтерского и налогового учета.

Если сумма вычетов отличается от ожидаемой, нужно найти операции, которые сформировали показатель, и проверить, корректно ли они отражены.

Что важно освоить: расшифровывать показатели декларации до документов и регистров, находить расхождения и понимать их причину. Конкретные проверки зависят от налогового режима и операций организации.

6. Готовить ответы руководству на основе данных учета 

Главбуху регулярно нужны данные не только для обязательной отчетности, но и для контроля работы бухгалтерии и подготовки ответов руководству.

Например, нужно быстро выяснить:

  • почему выросли расходы за месяц;

  • из чего сложилась задолженность контрагента;

  • какие контрагенты задерживают оплату и бьют по кассовому разрыву;

  • с чем связано изменение показателей по сравнению с прошлым периодом.

Для этого важно уметь настраивать период, отборы и группировки, выбирать подходящие показатели и переходить от итоговой суммы к детальным данным.

Не менее полезно понимать, чем отличаются стандартные бухгалтерские отчеты от специализированных отчетов, которые могут требовать отдельной настройки.

Что важно освоить: не просто формировать отчет, а получать из него ответ на конкретный вопрос. Если стандартных возможностей недостаточно, можно поставить специалисту точную задачу на разработку или доработку отчета.

7. Контролировать загрузки данных, обмены и действия пользователей

В работе бухгалтерии используются банковские выписки, электронный документооборот и другие сервисы. Данные могут загружаться автоматически или передаваться между системами.

Важно контролировать результат таких операций:

  • все ли необходимые документы загружены;

  • нет ли пропущенных или повторных операций;

  • корректно ли отражены банковские выписки и платежи;

  • не возникли ли ошибки при обмене данными;

  • достаточно ли у сотрудников прав для выполнения их задач.

Если после загрузки выписки остаток по счету не сходится с банковскими данными, нужно проверить период, состав загруженных операций и возможные дубли.

Обновление программы тоже требует внимания: после него могут измениться интерфейс, доступные возможности или порядок выполнения отдельных действий. Перед существенными изменениями важно обеспечить резервное копирование и следовать принятому в компании порядку обновления.

Что важно освоить: проверять полноту и корректность загруженных данных, замечать ошибки обмена и понимать, когда проблема связана с учетной операцией, настройками или технической инфраструктурой.

Что главбух должен делать сам, а что поручить специалисту по 1С

Самостоятельность не означает, что нужно решать любые технические вопросы без помощи. Задача главбуха — контролировать учет, выявлять проблему и понимать, какого решения она требует.

Главному бухгалтеру важно уметь

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Проверять ОСВ, карточки счетов и стандартные отчеты

Разрабатывать сложные нестандартные отчеты

Находить ошибочные документы и анализировать проводки

Изменять программный код и типовые механизмы конфигурации

Проверять результат закрытия месяца

Разбираться со сложными техническими ошибками, требующими доработки

Сверять показатели учета и отчетности

Настраивать сложные интеграции и обмены

Контролировать загрузку документов и права пользователей в пределах своих полномочий

Администрировать серверы, переносить базы и решать инфраструктурные проблемы

Такое разделение помогает не тратить время на технические задачи, но и не зависеть от специалиста в вопросах, которые относятся непосредственно к бухгалтерскому учету.

Проверьте себя: насколько уверенно вы работаете в 1С

Ответьте на несколько вопросов:

  • Можете ли вы самостоятельно найти документ, который сформировал ошибочную сумму в ОСВ?

  • Понимаете ли вы, как проверить проводки и движения документа?

  • Можете ли выяснить, почему не выполняется операция закрытия месяца?

  • Умеете ли расшифровать показатель декларации по НДС до конкретных операций?

  • Можете ли настроить стандартный отчет под свою задачу?

  • Знаете ли, как проверить полноту загруженных документов и обнаружить дубли?

Если на большинство вопросов вы ответили «да», у вас есть хорошая практическая база. Если некоторые действия вызывают затруднения, стоит системно освоить именно эти участки, а не пытаться запомнить все функции программы сразу.

Как развивать навыки работы в 1С

Необязательно осваивать программу целиком за короткое время. Эффективнее двигаться от задач, которые регулярно возникают в вашей работе.

Шаг 1. Выберите проблемный участок. Например, сверка расчетов, закрытие месяца или проверка НДС.

Шаг 2. Отработайте действие на учебных данных. Научитесь формировать отчет, находить нужный документ и объяснять, откуда взялся показатель.

Шаг 3. Разберитесь в причине, а не только в последовательности действий. Важно понимать, почему программа сформировала проводку или рассчитала сумму именно так.

Шаг 4. Закрепите навык на типовых ситуациях. Разберите несколько вариантов ошибок и выясните, чем отличаются причины и способы их исправления.

Шаг 5. Зафиксируйте алгоритм. Составьте короткую инструкцию для себя или команды, чтобы быстрее решать похожие задачи в будущем.

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Чтобы главному бухгалтеру уверенно вести учет, недостаточно знать отдельные кнопки и команды. Нужно понимать взаимосвязь документов, проводок, отчетов и налоговых обязательств и уметь применять эти знания на практике.

На курсе «Профессия „Главный бухгалтер“» от «Клерка» можно последовательно изучить разные участки учета и отработать навыки в 1С на практических заданиях. Программа включает работу с первичными документами, учетными операциями, закрытием месяца и отчетностью, а также симулятор работы главного бухгалтера.

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Главному бухгалтеру не нужно становиться программистом, чтобы уверенно работать в 1С. Но важно уметь проверять документы и отчеты, находить причины ошибок, контролировать закрытие месяца и сверять данные перед сдачей отчетности.

Эти навыки помогают быстрее принимать обоснованные решения, контролировать работу бухгалтерии и точнее формулировать задачи специалистам по 1С.

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