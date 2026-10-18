Пять направлений обучения в 2026 году: как бухгалтеру расширить компетенции и решать сложные рабочие задачи
Чтобы увереннее справляться с рабочими задачами и расширять профессиональные компетенции, стоит выбрать обучение, которое соответствует текущим обязанностям или планам карьерного развития. В «Клерке» собрали пять курсов для бухгалтеров, финансовых специалистов и тех, кто хочет освоить новое направление.
Бухгалтеру важно не только знать основы учета, но и разбираться в специфике отрасли, с которой он работает. Маркетплейсы, внешнеэкономическая деятельность, строительство и госзакупки требуют понимания профильных операций, документов и налоговых правил. А развитие электронной коммерции открывает дополнительные возможности для специалистов, готовых осваивать смежные направления.
Как выбрать подходящее обучение
Ориентируйтесь на задачи, которые решаете сейчас, и на профессиональные цели.
Хотите расширить бухгалтерскую специализацию — изучите «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» и «ВЭД: учет и налогообложение».
Планируете развиваться в электронной коммерции — рассмотрите курс «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса» .
Работаете с международными сделками — обратите внимание на «Учет и налогообложение в строительстве» .
Хотите разобраться в закупках — изучите программу «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщика».
Профильное обучение помогает систематизировать знания, лучше понимать особенности профессиональных задач и подготовиться к новым обязанностям.