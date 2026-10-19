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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Последний день: онлайн-курсы «Клерка» без подписки — по 4 900 ₽

Сегодня, 19 октября 2026 года, последний день, когда онлайн-курсы «Клерка» можно купить поштучно без оформления подписки — за 4 900 ₽ за курс. Это удобно, если нужна не вся программа обучения, а конкретный навык: новая отчётность, НДС, зарплата, УСН, маркетплейсы или работа в 1С.