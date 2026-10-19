Онлайн-курсы «Клерка» можно купить без подписки — последний день по 4 900 ₽

19 октября 2026 года — последний день акции, в рамках которой онлайн-курсы «Клерка» доступны поштучно, без оформления подписки. Стоимость одного курса — 4 900 ₽.

Формат онлайн-курсов подойдет бухгалтерам, специалистам по зарплате, ИП и сотрудникам финансовых служб, которым нужно быстро закрыть конкретную рабочую задачу: разобраться в новой отчетности, НДС, УСН, кадрах, 1С, маркетплейсах или проверках.

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Выбирайте курсы по налоговой реформе-2026, квартальной отчётности, декларации 3-НДФЛ, учёту НДС, работе на УСН, зарплате и кадровому учёту, бухгалтерии маркетплейсов, ВЭД, госзакупкам, маркировке, ЭДО и управленческому учёту.

Отдельно представлены курсы для тех, кто начинает с нуля, например, «Профессия бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С».

Обучение проходит в записи: видеоуроки по 10–20 минут дополняются конспектами и практическими тренажёрами. Рекомендуемый темп — 1–2 часа в день. После уроков можно проходить тесты без ограничения числа попыток, а по завершении курса получить именной сертификат. Вопросы по материалам помогают решать кураторы и эксперты в чате.

Оплатить курс можно картой на сайте или по счёту для организации. Также доступны «Долями» от Т-Банка — четыре платежа по 1 225 ₽, Яндекс Пэй со Сплитом и рассрочка на 12 месяцев с первым платежом 0 ₽.

Акция действует до 19 октября включительно.

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