Налоговая реформа, НДС и новые требования ФНС: к чему бухгалтеру готовиться в 2027 году

10–11 декабря 2026г пройдёт XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «БУХ.СОВЕТ 2027». Два дня, более 15 экспертов-практиков и 16 часов программы — чтобы разобраться в предстоящих изменениях, оценить риски для бизнеса и понять, как подготовиться к новому году без авралов и неприятных сюрпризов. Участие в прямом эфире бесплатное.

Конец года для бухгалтера — это не только закрытие периодов, сверки и подготовка отчётности. Это ещё и время, когда нужно понять, по каким правилам компания будет работать с января, какие налоговые решения придётся пересмотреть и что необходимо изменить в учёте уже сейчас.

В 2027 году особое внимание потребуется налоговой нагрузке, НДС, специальным налоговым режимам, страховым взносам и контролю со стороны ФНС. При этом изменения затрагивают не только бухгалтерию: от них зависят финансовые решения руководителя, стоимость услуг аутсорсера и безопасность бизнеса.

Чтобы встретить новый год подготовленными, «Клерк» проводит онлайн-конференцию «БУХ.СОВЕТ 2027». Эксперты разберут ключевые вопросы налоговой реформы, учёта, кадров и работы с контролирующими органами.

Когда: 10–11 декабря 2026 года.

Где: онлайн.

Стоимость: бесплатно при подключении к прямому эфиру. Доступ к записям и презентациям на 12 месяцев — в платном пакете за 1 499 ₽.

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Почему подготовку к 2027 году нельзя откладывать на январь

Главная ошибка при встрече нового налогового года — начинать разбираться в новых правилах, когда они уже вступили в силу, а отчётные сроки приближаются.

Изменения в налоговом законодательстве могут потребовать пересмотра договоров, цен, налоговой модели, документооборота и привычных процессов бухгалтерии. А если компания работает с маркетплейсами, занимается внешнеэкономической деятельностью или оказывает услуги другим организациям, список вопросов становится ещё шире.

На практике бухгалтеру важно заранее разобраться:

как новые налоговые правила повлияют на расчёт налоговой нагрузки;

какие требования необходимо учитывать при работе с НДС и УСН;

как подготовиться к изменениям в страховых взносах и кадровом учёте;

на какие операции и схемы будет обращать внимание налоговая;

что нужно изменить в документообороте, кассовых операциях и учётных процессах.

Именно этим вопросам будет посвящена конференция «БУХ.СОВЕТ 2027».

Шесть тем, которые определят повестку бухгалтерии в 2027 году

1. Налоговая реформа: как перестроить учёт и не переплатить

Изменение налоговых правил — это не просто новые цифры в декларации. Для бизнеса оно может означать необходимость пересчитать расходы, проверить договоры и заново оценить выгодность выбранного режима налогообложения.

На конференции обсудят изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах, а также практические последствия налоговой реформы.

Эльвира Митюкова, кандидат экономических наук, аттестованный аудитор и налоговый эксперт, выступит с темой «Налоговая реформа — 2027: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах».

Отдельное внимание уделят НДС на УСН и ОСНО в 2027 году. Эту тему представит Надежда Самкова, член Палаты налоговых консультантов и ведущий эксперт-методолог.

Почему это важно: чем раньше бухгалтер оценит последствия изменений для конкретного бизнеса, тем больше времени останется на корректировку учётной политики и финансовых расчётов.

2. ФНС и налоговый контроль: какие решения могут обернуться проблемами

Налоговые риски не всегда начинаются с требования о представлении документов. Иногда проблема возникает гораздо раньше — при выборе контрагента, оформлении сделки или использовании модели работы, которая не выдерживает проверки.

На конференции обсудят направления развития налогового контроля, способы выявления рискованных схем и вопросы ответственности бизнеса.

Дмитрий Ряховский, доктор экономических наук Финансового университета при Правительстве РФ, разберёт тему: «Какие налоговые схемы будут популярны в 2027 году, как их выявляют и почему их нельзя использовать».

Также в программе — круглый стол о налоговой реформе и выживании бизнеса, а ещё отдельный разговор о закрытии компании и ответственности собственника и главного бухгалтера.

Почему это важно: бухгалтеру нужно не только правильно отражать операции, но и понимать, какие решения руководства способны создать налоговые и юридические риски для компании.

3. Страховые взносы: что пересчитать до начала года

Расходы на персонал — существенная часть бюджета многих компаний. Поэтому изменения в тарифах страховых взносов, условиях применения льгот и правилах их расчёта требуют особого внимания.

Оксана Каверина, практикующий бухгалтер и налоговый консультант, выступит с темой «Страховые взносы — 2027: тарифы, МСП и льготы».

Это возможность заранее разобраться в вопросах, которые влияют на расчёт выплат сотрудникам, планирование расходов и подготовку бухгалтерии к новому отчётному периоду.

4. Кадры, воинский учёт и персональные данные: новые требования к работодателям

Кадровый учёт давно перестал быть исключительно вопросом оформления приёма и увольнения сотрудников. Работодателям необходимо следить за требованиями трудового законодательства, воинского учёта и защиты персональных данных.

Елена Пономарёва, эксперт по кадровому учёту и трудовым отношениям, разберёт изменения в кадровом и воинском учёте, а также требования к персональным данным в 2027 году.

В программе также предусмотрены темы электронных транспортных накладных (ЭТрН), электронных путевых листов (ЭПЛ), онлайн-касс, маркировки товаров, прослеживаемости и электронного документооборота.

Почему это важно: новые требования необходимо не просто знать — важно понимать, как встроить их в рабочие процессы компании и избежать ошибок при оформлении документов.

5. Маркетплейсы и ВЭД: как меняется работа с документами и расчётами

Работа с маркетплейсами и внешнеэкономическая деятельность требуют от бухгалтерии особого внимания к документам, операциям и изменениям регулирования.

Во второй день конференции участники обсудят налоговый контроль селлеров, особенности учёта и интеграций, а также актуальные вопросы ВЭД.

В числе заявленных тем — СПОТ, технологический сбор и новые способы расчётов.

Эти вопросы будут особенно полезны бухгалтерам компаний, которые продают товары через маркетплейсы, импортируют продукцию или работают с зарубежными партнёрами.

6. Бухгалтерский аутсорсинг: как зарабатывать больше на профессиональной экспертизе

Для бухгалтеров-аутсорсеров изменения законодательства — не только дополнительная нагрузка, но и возможность укрепить отношения с клиентами.

Когда клиенту нужно понять, как новые правила повлияют на его бизнес, он ждёт от бухгалтера не просто отчётности, а понятных рекомендаций и оценки последствий.

На конференции обсудят, как искать клиентов, применять искусственный интеллект в работе и повышать стоимость услуг.

Это возможность посмотреть на бухгалтерский аутсорсинг не только как на выполнение регулярных операций, но и как на экспертный сервис, который помогает предпринимателю принимать решения.

15+ экспертов-практиков — два дня ответов на рабочие вопросы

В конференции примут участие специалисты по налогам, аудиту, праву, кадровому учёту и бухгалтерскому сопровождению бизнеса.

Среди заявленных спикеров:

Эльвира Митюкова — кандидат экономических наук, аттестованный аудитор, налоговый эксперт.

Надежда Самкова — член Палаты налоговых консультантов, эксперт-методолог.

Дмитрий Ряховский — доктор экономических наук, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Марина Жирова — адвокат, кандидат юридических наук, старший партнёр адвокатского бюро «Яблоков и партнёры».

Елена Пономарёва — эксперт по кадровому учёту и трудовым отношениям.

Оксана Каверина — практикующий бухгалтер, налоговый консультант.

Людмила Ганичева — аттестованный аудитор, налоговый адвокат.

Елена Шедис — практикующий бухгалтер, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ольга Кошкина — практикующий главный бухгалтер, руководитель консалтинговой сети.

Участников ждут не только выступления, но и дискуссии, круглый стол и возможность задавать вопросы экспертам в прямом эфире.

Программа конференции «БУХ.СОВЕТ 2027»

10 декабря — налоги, учёт и кадры

В первый день запланированы выступления и обсуждения по следующим темам:

10:00–11:00 — налоговая реформа 2027 года: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах;

11:00–12:00 — НДС на УСН и ОСНО в 2027 году;

12:30–13:00 — АУСН: опыт работы и перспективы режима;

13:00–13:30 — круглый стол о налоговой реформе и работе бизнеса в новых условиях;

13:30–14:00 — онлайн-кассы, маркировка, прослеживаемость и ЭДО;

15:00–15:30 — страховые взносы: тарифы, МСП и льготы;

15:30–16:00 — электронные транспортные накладные и электронные путевые листы;

16:00–16:30 — кадровый и воинский учёт, персональные данные;

16:30–17:00 — закрытие бизнеса и ответственность собственника и главного бухгалтера;

17:00–18:00 — налоговые схемы: как их выявляют и почему их нельзя использовать;

18:00–19:00 — дискуссия и итоги первого дня.

11 декабря — маркетплейсы, ВЭД и аутсорсинг

Второй день будет посвящён вопросам работы с маркетплейсами, внешнеэкономической деятельности и развития бухгалтерского аутсорсинга.

Также 11 декабря в прямом эфире объявят победителей премии «Клерка — 2026».

Полное расписание второго дня следует смотреть в актуальной программе конференции.

Премия «Клерка — 2026»: признание профессионального сообщества

Конференция станет площадкой не только для обсуждения законодательства, но и для чествования тех, кто развивает бухгалтерское сообщество.

В рамках премии «Клерка — 2026» предусмотрена 11 номинаций, в том числе:

«Бухгалтер года»;

«Почётный пользователь „Клерка“»;

«Кадровик года»;

«Юрист года»;

«Аутсорсер года»;

«Комментатор года»;

«Амбассадор года»;

«Мастер „Трибуны“»;

«Корпоративный блог года»;

«Компания-аутсорсер года».

Победителей объявят 11 декабря в прямом эфире. Это дополнительный повод присоединиться к профессиональному сообществу и увидеть, кого коллеги считают достойным признания.

Бесплатно или с доступом к записям: какой формат выбрать

Участники могут выбрать один из двух вариантов.

Прямой эфир — бесплатно

участие в течение двух дней;

все выступления в прямом эфире;

возможность задавать вопросы экспертам;

участие в розыгрыше;

доступ к записям выступлений на 12 месяцев;

презентации спикеров.

Прямой эфир + запись — 1 499 ₽

В этот пакет входят те же возможности участия, а также записи всех выступлений, презентации и рабочие материалы с доступом на 12 месяцев.

Бесплатный формат подойдёт тем, кто может выделить время на трансляции 10–11 декабря. Платный пакет будет удобен тем, кто хочет возвращаться к материалам, пересматривать отдельные выступления и использовать их в работе в течение года.

Кому стоит зарегистрироваться

Конференция будет полезна:

главным бухгалтерам и бухгалтерам , которым нужно подготовиться к новым правилам и организовать переход на работу в 2027 году;

бухгалтерам-аутсорсерам , которые сопровождают несколько компаний и хотят своевременно предупредить клиентов об изменениях;

кадровым специалистам , которым важно разобраться в требованиях к кадровому и воинскому учёту;

руководителям и предпринимателям , которые хотят понимать налоговые риски и оценивать последствия изменений для бизнеса;

специалистам по налогообложению и финансовому контролю, которым необходимо следить за развитием законодательства и практикой его применения.

Подготовьтесь к 2027 году заранее

В декабре у бухгалтеров и без того много задач. Но именно до начала нового года важно разобраться в изменениях, которые могут повлиять на налоги, расчёты с сотрудниками, документооборот и работу с контрагентами.

Конференция «БУХ.СОВЕТ 2027» поможет собрать ключевые вопросы в одном месте, услышать мнение практикующих экспертов и определить, на что обратить внимание при подготовке к новому отчётному периоду.

10–11 декабря 2026 года. Онлайн. Более 15 экспертов и 16 часов программы.

Участие в прямом эфире бесплатное, но регистрация обязательна.

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