В день рождения Клерка дарим 6 месяцев подписки — оплатите год, пользуйтесь 18

Бухгалтеру важно не только следить за изменениями в законодательстве, но и быстро находить ответы на рабочие вопросы, готовить документы и повышать квалификацию. Подписка Клерк помогает решать эти задачи в одном месте: пользоваться профессиональными сервисами, обращаться к ИИ-консультанту, проверять контрагентов и учиться у экспертов.
Выбрать можно один из трёх вариантов: Клерк.Систему для ежедневной работы, Клерк.Школу для обучения или комплект «Система + Школа», который объединяет оба направления.
Сейчас при оплате годовой подписки действует акция «12 + 6»: вы оплачиваете 12 месяцев, а доступ получаете на 18 месяцев. Ещё шесть месяцев — в подарок.
Какую подписку Клерк выбрать?
Клерк.Система — если нужны ответы на профессиональные вопросы, документы, справочники, ИИ-помощник и проверка контрагентов.
Клерк.Школа — если хотите проходить онлайн-курсы, получать сертификаты и системно развивать профессиональные навыки.
Система + Школа — если нужны и рабочие инструменты, и обучение в одной подписке.
Сколько стоит подписка Клерк: сравнение тарифов
Все три варианта доступны по акции «12 + 6». При оплате годового тарифа вы получаете 18 месяцев доступа без доплаты за дополнительные полгода.
Подписка
Стоимость
Срок доступа
Стоимость за месяц*
Клерк.Система
5 750 ₽
18 месяцев
≈ 319 ₽
Клерк.Школа
19 900 ₽
18 месяцев
≈ 1 106 ₽
Система + Школа
25 650 ₽
18 месяцев
1 425 ₽
*Расчёт выполнен исходя из полной стоимости тарифа, разделённой на 18 месяцев доступа. Это стоимость в пересчёте на месяц, а не цена помесячной оплаты.
Подарочные шесть месяцев действуют только при покупке годовой подписки. Для месячных и полугодовых тарифов предусмотрены обычные условия.
Как выбрать тариф по бюджету и задачам?
Для ежедневной работы с документами, нормативной базой и профессиональными вопросами — Клерк.Система.
Для обучения, получения сертификатов и освоения новых направлений — Клерк.Школа.
Для одновременного решения рабочих задач и профессионального развития — комплект «Система + Школа».
Клерк.Система: подписка для ежедневной работы бухгалтера
Клерк.Система предназначена для бухгалтеров, которым регулярно приходится разбираться в законодательстве, искать решения нестандартных ситуаций, готовить документы и проверять деловых партнёров.
Вместо поиска информации по разным сайтам вы получаете профессиональные материалы и инструменты в одной подписке.
Что входит в Клерк.Систему:
База решённых вопросов бухгалтеров — помогает находить ответы на практические вопросы и ориентироваться в похожих ситуациях.
До 60 вопросов ИИ-консультанту в месяц — возможность получить ответ с ссылками на нормы законодательства.
Правовая база и справочные материалы — нормативные документы, формы, справочники, календарь и калькуляторы.
Конструктор учётной политики — инструмент для подготовки учётной политики.
Проверка контрагентов по 40 источникам — данные с ежедневным обновлением для оценки деловых партнёров.
ИИ Клерк без VPN — дополнительный инструмент для работы с профессиональными задачами.
Записи вебинаров и абонемент на конференции — доступ к экспертным материалам и профессиональным мероприятиям.
Кому подойдёт Клерк.Система
Выбирайте этот тариф, если вам важно быстрее находить профессиональные ответы, работать с документами, следить за изменениями законодательства и проверять контрагентов.
Система особенно полезна, когда рабочие вопросы возникают ежедневно и нужно иметь под рукой справочные материалы и инструменты для их решения.
Клерк.Школа: онлайн-курсы и обучение бухгалтеров
Клерк.Школа подойдёт специалистам, которые хотят повышать квалификацию, осваивать новые направления и увереннее справляться с профессиональными задачами.
Вместо самостоятельного поиска разрозненных обучающих материалов вы получаете доступ к базе онлайн-курсов и возможность выстроить собственный план обучения.
Что входит в Клерк.Школу:
Неограниченный доступ к базе онлайн-курсов — выбирайте темы и проходите обучение в удобном темпе.
Сертификаты по результатам обучения — подтверждайте прохождение соответствующих программ.
Еженедельные вебинары — следите за важными профессиональными темами.
Закрытые онлайн-встречи с экспертами — обсуждайте учебные и рабочие вопросы.
Помощь с персональным учебным треком — выбирайте курсы с учётом своих задач и направления развития.
Кому подойдёт Клерк.Школа
Подписка будет полезна, если вы хотите углубить знания в бухгалтерском учёте и налогообложении, освоить новую специализацию или системно заниматься профессиональным развитием.
Клерк.Школа также подойдёт тем, кто предпочитает учиться последовательно, а не собирать программу из отдельных курсов и вебинаров на разных площадках.
Система + Школа: рабочие сервисы и обучение в одной подписке
Комплект «Система + Школа» объединяет возможности двух подписок. Вы можете пользоваться профессиональными инструментами для текущей работы и одновременно проходить курсы, посещать вебинары и развивать новые навыки.
В комплект входят:
все возможности Клерк.Системы;
все возможности Клерк.Школы;
до 60 вопросов ИИ-консультанту в месяц;
ИИ Клерк и проверка контрагентов;
правовая база, документы, справочники и калькуляторы;
онлайн-курсы и сертификаты;
помощь с персональным учебным треком;
вебинары, конференции и закрытые встречи с экспертами.
Кому подойдёт комплект «Система + Школа»
Выбирайте комплект, если вам нужны не только инструменты для решения текущих задач, но и возможности для профессионального роста.
Например, вы можете использовать Систему, чтобы разобраться в рабочем вопросе, найти документ или проверить контрагента, а Школу — чтобы углубить знания по теме и подготовиться к новым профессиональным задачам.
Комплект объединяет рабочие сервисы и обучение в одной подписке, поэтому не нужно выбирать между этими направлениями.
Какую подписку Клерк выбрать: таблица для бухгалтера
Если вы ещё сомневаетесь, сравните тарифы по основным задачам.
Что вам нужно
Подходящая подписка
Быстро находить ответы на бухгалтерские вопросы
Клерк.Система
Работать с документами, справочниками и калькуляторами
Клерк.Система
Пользоваться ИИ-консультантом и проверять контрагентов
Клерк.Система
Проходить онлайн-курсы и получать сертификаты
Клерк.Школа
Составить план профессионального обучения
Клерк.Школа
Совмещать ежедневную работу и обучение
Система + Школа
Получить рабочие сервисы и образовательные материалы в одном доступе
Система + Школа
Простой ориентир: если главная задача — быстрее справляться с ежедневной работой, выбирайте Систему. Если приоритет — обучение и развитие, подойдёт Школа. Если нужны оба направления, рассмотрите комплект.
При выборе учитывайте не только цену, но и то, какими инструментами вы действительно будете пользоваться в течение срока подписки.
Как получить 6 месяцев в подарок по акции «12 + 6»
Чтобы получить 18 месяцев доступа к подписке Клерк, выполните три шага.
Шаг 1. Выберите тариф.
Определитесь, что вам нужнее: Клерк.Система, Клерк.Школа или комплект «Система + Школа».
Шаг 2. Выберите годовую подписку.
В карточке подходящего тарифа оставьте вариант «12 + 6», чтобы получить дополнительные шесть месяцев доступа.
Шаг 3. Оплатите подписку.
Оплатить можно банковской картой или по счёту для компании. После оформления вы получаете 18 месяцев доступа по условиям акции.
Если подписку оплачивает организация, на странице оплаты можно скачать счёт и указать ИНН. Если доступ нужен нескольким сотрудникам, обратитесь в Клерк за подбором корпоративного формата.
Частые вопросы о подписке Клерк
Что такое акция «12 + 6»?
Это предложение для покупателей годовой подписки Клерк.Система, Клерк.Школа или комплекта «Система + Школа». Вы оплачиваете 12 месяцев и получаете 18 месяцев доступа: дополнительные шесть месяцев предоставляются в подарок.
Нужно ли доплачивать за подарочные месяцы?
Нет. Стоимость годового тарифа не увеличивается из-за подарочного периода. Вы оплачиваете выбранную подписку и получаете дополнительные шесть месяцев доступа на условиях акции.
Действует ли акция на месячную или полугодовую подписку?
Нет. Дополнительные шесть месяцев предоставляются только при покупке годового тарифа с условием «12 + 6».
Какую подписку выбрать начинающему бухгалтеру?
Выбор зависит от ваших задач. Клерк.Система поможет работать с профессиональными вопросами, документами и справочными материалами. Клерк.Школа подойдёт для последовательного обучения. Если нужны оба направления, можно выбрать комплект.
Можно ли оплатить подписку от имени компании?
Да. На странице оплаты можно скачать счёт и указать ИНН. Если подписка нужна нескольким сотрудникам, уточните у Клерка доступные варианты корпоративного доступа.
Что делать, если я не могу определиться с тарифом?
Обратитесь в поддержку Клерка. Специалисты помогут подобрать подписку с учётом ваших рабочих задач, потребностей в обучении и планируемого использования сервисов.
Какая подписка Клерк выгоднее для ваших задач
Универсального варианта для всех бухгалтеров нет: выбор зависит от того, какие возможности вам нужны.
Клерк.Система — для ежедневной работы с профессиональными вопросами, документами, справочными материалами, ИИ-консультантом и проверкой контрагентов.
Клерк.Школа — для онлайн-обучения, получения сертификатов и системного профессионального развития.
Система + Школа — для тех, кто хочет объединить рабочие инструменты и обучение в одной подписке.
При оплате годового тарифа по акции «12 + 6» вы получаете 18 месяцев доступа вместо 12. Это позволяет дольше пользоваться выбранными сервисами и обучающими материалами без доплаты за подарочные полгода.
Выберите подписку Клерк под свои задачи и используйте дополнительные шесть месяцев для работы, обучения и профессионального развития.