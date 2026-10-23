В день рождения Клерка дарим 6 месяцев подписки — оплатите год, пользуйтесь 18

Бухгалтеру важно не только следить за изменениями в законодательстве, но и быстро находить ответы на рабочие вопросы, готовить документы и повышать квалификацию. Подписка Клерк помогает решать эти задачи в одном месте: пользоваться профессиональными сервисами, обращаться к ИИ-консультанту, проверять контрагентов и учиться у экспертов.

Выбрать можно один из трёх вариантов: Клерк.Систему для ежедневной работы, Клерк.Школу для обучения или комплект «Система + Школа», который объединяет оба направления.

Сейчас при оплате годовой подписки действует акция «12 + 6»: вы оплачиваете 12 месяцев, а доступ получаете на 18 месяцев. Ещё шесть месяцев — в подарок.

Какую подписку Клерк выбрать? Клерк.Система — если нужны ответы на профессиональные вопросы, документы, справочники, ИИ-помощник и проверка контрагентов.

Клерк.Школа — если хотите проходить онлайн-курсы, получать сертификаты и системно развивать профессиональные навыки.

Система + Школа — если нужны и рабочие инструменты, и обучение в одной подписке.

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