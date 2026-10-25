День рождения клерка
Купить подписку
Клерк
Обучение и карьера
Читать 1 мин
Промокод KLERK25 ко Дню рождения «Клерка» 25.10.2026: инструкция, как использовать и получить скидку на курсы

Промокод KLERK25 ко Дню рождения «Клерка» 25.10.2026: инструкция, как использовать и получить скидку на курсы

В честь Дня рождения «Клерка» 25 октября 2026 года приобретайте курсы выгоднее по промокоду KLERK25. Рассказываем пошагово, как использовать праздничный промокод.

2 открытия

Ниже готовая инструкция для клиентов, как применить промокод KLERK25 ко Дню рождения «Клерка» и получить скидку 25% или 10% на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Смотреть все курсы

Шаг 1. Перейдите на страницу курсов «Клерка»

Раздел
Раздел «Курсы с дипломами» на главной странице сайта

Шаг 2. Выберите подходящий курс: повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Нажмите кнопку
Нажмите кнопку «Смотреть» на нужном вам курсе

Вы перейдете на страницу программы курса.

Страница курса
Страница курса

Шаг 3. Выберите «Оплатить курс»

Кнопка «Оплатить курс»
Кнопка «Оплатить курс»

Шаг 4. Выберите способ оплаты

Нажмите на кнопку способа оплаты
Нажмите на кнопку способа оплаты

Выбирайте оплату:

  • картой

  • по счету

  • Сплитом Яндекс

  • Долями

  • в рассрочку

Шаг 5. Введите промокод KLERK25

Нажмите на кнопку
Нажмите на кнопку «У меня есть промокод»
Поле
Поле «Введите промокод»
Стоимость курса обновится после ввода промокода
Стоимость курса обновится после ввода промокода

Шаг 6. Заполните заявку и завершите оформление заказа

Введите свои данные
Введите свои данные

Какую скидку вы получите

Промокод

Скидка

На какой курс распространяется

KLERK25

25%

Курсы с дипломами

KLERK25

10%

Главный бухгалтер

Налоговый консультант

Выбрать курс

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

138 870 подписчиков2 253 поста1 451 мероприятие

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка