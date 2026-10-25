Промокод KLERK25 ко Дню рождения «Клерка» 25.10.2026: инструкция, как использовать и получить скидку на курсы

Ниже готовая инструкция для клиентов, как применить промокод KLERK25 ко Дню рождения «Клерка» и получить скидку 25% или 10% на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Шаг 1. Перейдите на страницу курсов «Клерка»
Шаг 2. Выберите подходящий курс: повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
Вы перейдете на страницу программы курса.
Шаг 3. Выберите «Оплатить курс»
Шаг 4. Выберите способ оплаты
Выбирайте оплату:
картой
по счету
Сплитом Яндекс
Долями
в рассрочку
Шаг 5. Введите промокод KLERK25
Шаг 6. Заполните заявку и завершите оформление заказа
Какую скидку вы получите
Промокод
Скидка
На какой курс распространяется
KLERK25
25%
KLERK25
10%