ФСБУ 10/2026 «Расходы»: что изменится в учете с 2027 года и что проверить в учетной политике уже сейчас

Что меняет ФСБУ 10/2026

ФСБУ 10/2026 меняет не только формулировки, но и логику учета расходов. Стандарт уточняет понятие расхода, вводит новую классификацию, синхронизирует правила с ФСБУ 9/2025 «Доходы» и устанавливает новые требования к раскрытию информации в отчетности.

Расходом признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия, списания или уменьшения стоимости активов либо возникновения или увеличения обязательств, которое уменьшает капитал организации и не связано с вкладами собственников или распределением прибыли.

Расходы признаются в том отчетном периоде, когда они имели место, независимо от фактического выбытия активов, оплаты или получения документов. Принцип начисления сохраняется, но его применение потребует более точной увязки расходов с конкретными операциями и другими федеральными стандартами.