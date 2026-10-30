ФСБУ 10/2026 «Расходы»: что изменится в учете с 2027 года и что проверить в учетной политике уже сейчас

Что меняет ФСБУ 10/2026
ФСБУ 10/2026 меняет не только формулировки, но и логику учета расходов. Стандарт уточняет понятие расхода, вводит новую классификацию, синхронизирует правила с ФСБУ 9/2025 «Доходы» и устанавливает новые требования к раскрытию информации в отчетности.
Расходом признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия, списания или уменьшения стоимости активов либо возникновения или увеличения обязательств, которое уменьшает капитал организации и не связано с вкладами собственников или распределением прибыли.
Расходы признаются в том отчетном периоде, когда они имели место, независимо от фактического выбытия активов, оплаты или получения документов. Принцип начисления сохраняется, но его применение потребует более точной увязки расходов с конкретными операциями и другими федеральными стандартами.
Новая классификация расходов
Главное практическое изменение — новая двухуровневая классификация. Вместо привычного деления на «расходы по обычным видам деятельности» и «прочие расходы» появятся расходы, включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток).
Что сравниваем
ПБУ 10/99
ФСБУ 10/2026
Классификация
Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы
Расходы, включаемые в чистую прибыль, и расходы, не включаемые в чистую прибыль
Расходы по обычным видам деятельности
Перечень видов расходов задан ПБУ
Расходы, понесенные в целях получения выручки
Отсрочка или рассрочка платежа
Дисконтирование прямо не требовалось
При коммерческой отсрочке расход определяется по сумме немедленной оплаты; разница признается процентным расходом
Расходы по обычным видам деятельности — это затраты, произведенные для получения выручки: себестоимость продаж, амортизация ОС и НМА, коммерческие и управленческие расходы.
Случаи, когда расход не включается в чистую прибыль, определяют другие стандарты, например результат переоценки внеоборотных активов. А капитальные вложения, финансовые вложения и покупка запасов расходами не признаются вовсе: они формируют активы.
Дисконтирование: где ждать сложностей
Наиболее технически сложная новация касается покупки товаров, работ или услуг с отсрочкой или рассрочкой платежа. Если отсрочка имеет коммерческое содержание и превышает 12 месяцев, расход нужно признавать не по номинальной сумме долга, а по дисконтированной стоимости — по цене немедленной оплаты.
Разница между номинальной величиной обязательства и его приведенной стоимостью наращивается до номинала и признается процентными расходами по правилам ПБУ 15/2008. Для отсрочки до 12 месяцев дисконтирование не требуется.
При этом есть исключения. Дисконтирование не применяется, если отсрочка не является коммерческой, платеж невозможно достоверно определить или организация вправе применять упрощенные способы учета.
Это особенно важно для компаний, которые закупают оборудование, недвижимость, крупные партии сырья или получают услуги с поэтапной оплатой. Уже сейчас стоит проверить договоры, определить порядок расчета ставки дисконтирования и закрепить правила отражения процентной составляющей в учете.
Что не является расходом
ФСБУ 10/2026 четче разграничивает затраты и расходы. Не признаются расходами платежи, связанные с финансовыми вложениями и приобретением или созданием запасов: такие операции формируют активы, а не расходы текущего периода.
Также расходами не признаются авансы, залоги и платежи по агентским договорам в пользу принципала. Это важно проверить при закрытии года: часть сумм, которые раньше могли ошибочно попадать в расходы, потребуется отражать как активы или расчеты.
Чек-лист бухгалтера до 2027 года
Чтобы перейти на ФСБУ 10/2026 без авралов, до начала 2027 года стоит:
проверить учетную политику и закрепить новую классификацию расходов к началу применения стандарта;
пересмотреть номенклатуру затрат и настроить аналитику по расходам по обычным видам деятельности, прочим расходам и расходам, не включаемым в чистую прибыль;
провести инвентаризацию договоров с коммерческой отсрочкой и рассрочкой платежа свыше 12 месяцев;
определить порядок расчета дисконтированной стоимости и признания процентных расходов;
проверить правила учета скидок, премий, льгот и оценочных обязательств;
сверить учет расходов с ФСБУ 9/2025 «Доходы», особенно по договорам с передачей продукции, работ и услуг;
подготовить шаблоны раскрытий для бухгалтерской отчетности с учетом существенности.
Типичные ошибки при переходе
Самая частая ошибка — продолжать учитывать все затраты по привычной схеме «себестоимость, коммерческие, управленческие, прочие». В новом стандарте этого недостаточно: важно понимать, включается ли расход в чистую прибыль и каким ФСБУ регулируется его признание.
Вторая ошибка — игнорировать дисконтирование долгой коммерческой отсрочки. Если компания не выделит процентную составляющую, расходы и обязательства будут искажены, а отчетность может не соответствовать новому стандарту.
Третья ошибка — не связать учет расходов с учетом доходов. ФСБУ 10/2026 и ФСБУ 9/2025 работают в связке: например, расходы, связанные с исполнением обязанности передать продукцию контрагенту, признаются с учетом правил признания выручки.
Как разобраться во всех десяти ФСБУ
Разобраться в десяти новых ФСБУ по отдельным статьям можно, но на практике стандарты работают только во взаимосвязи: доходы влияют на расходы, расходы — на отчетность, а отчетность — на учетную политику и налоговые риски.
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