Курсы для бухгалтеров онлайн: обучение 1С, налогам, Excel, Power BI, маркетплейсам, ВЭД и управленческому учету с бесплатным демо-доступом

Бесплатный демо-доступ к курсам

Демо-доступ — это возможность пройти часть онлайн-курса до покупки. Вы сможете посмотреть видеоурок, ознакомиться с материалами и понять, насколько программа закрывает ваши задачи: бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, работу в 1С, Excel или кадры.

Такой формат особенно удобен, если вы выбираете между курсами повышения квалификации для бухгалтеров, профессиональной переподготовкой или узкопрофильным обучением. В каталоге Клерка представлены программы по бухучету, налогам, ФСБУ, 1С, зарплате и кадрам, ВЭД, маркетплейсам и управленческому учету.