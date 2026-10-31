Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Клерк
Обучение и карьера
Читать 3 мин
Курсы для бухгалтеров онлайн: обучение 1С, налогам, Excel, Power BI, маркетплейсам, ВЭД и управленческому учету с бесплатным демо-доступом

Курсы для бухгалтеров онлайн: обучение 1С, налогам, Excel, Power BI, маркетплейсам, ВЭД и управленческому учету с бесплатным демо-доступом

Выберите онлайн-курс для бухгалтера, финансиста или кадровика: бухгалтерия с нуля, 1С, налоги, маркетплейсы, ВЭД, управленческий учет, Excel и Power BI. Откройте бесплатный демо-доступ и оцените обучение до покупки.

3 просмотра3 открытия

Ищете онлайн-курсы для бухгалтеров, которые помогут освоить , налоги, бухгалтерию маркетплейсов, ВЭД или управленческий учет? У нас есть для вас бесплатный демо-доступ к 14 программам: посмотрите урок, оцените формат обучения и выберите курс, который подойдет именно вам.

Бесплатный демо-доступ к курсам

Демо-доступ — это возможность пройти часть онлайн-курса до покупки. Вы сможете посмотреть видеоурок, ознакомиться с материалами и понять, насколько программа закрывает ваши задачи: бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, работу в 1С, Excel или кадры.

Такой формат особенно удобен, если вы выбираете между курсами повышения квалификации для бухгалтеров, профессиональной переподготовкой или узкопрофильным обучением. В каталоге Клерка представлены программы по бухучету, налогам, ФСБУ, 1С, зарплате и кадрам, ВЭД, маркетплейсам и управленческому учету.

Курсы бухгалтерского учета и 1С онлайн

Если вы только начинаете карьеру, выбирайте курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа помогает освоить бухгалтерский и налоговый учет, научиться рассчитывать налоги и применять знания на разных участках учета.

Для опытных специалистов доступны курсы главного бухгалтера на ОСНО и УСН. Они охватывают отчетность, налоги, учет и особенности работы на выбранной системе налогообложения.

Обучение бухгалтеров маркетплейсов

Курс бухгалтер маркетплейса подойдет тем, кто ведет учет продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. Программа включает бухгалтерский и налоговый учет, особенности работы площадок и операции с маркетплейсами в 1С.

На курсе вы разберете настройки 1С Бухгалтерии 8.3, справочники товаров, начальные остатки, отгрузки, реализации, возвраты, вознаграждения, услуги и штрафы маркетплейсов.

Курс по ВЭД и валютному контролю

Курс бухгалтер ВЭД нужен специалистам, которые работают с импортом, экспортом, внешнеэкономическими сделками и валютными операциями. Программа охватывает учет ВЭД, налогообложение, таможенное и логистическое регулирование, а также валютный контроль.

Управленческий учет и финансы

Если вы хотите перейти от рутинного учета к аналитике и управлению бизнесом, обратите внимание на курс управленческого учета, финансового менеджера и финансового директора (CFO). Эти программы помогают освоить бюджетирование, анализ затрат, управленческую отчетность, финансовые модели и оценку инвестиций.

Excel, Power BI и нейросети для бухгалтера

Курс Excel и Power BI для бухгалтера поможет автоматизировать отчетность, быстрее обрабатывать данные и сократить ручную работу. Программа также включает Google-таблицы и нейросети — инструменты, которые все чаще применяют бухгалтеры и финансисты.

Обучение кадровому делу и 1С:ЗУП

Курс кадровика с нуля подойдет тем, кто планирует работать с кадровыми документами, трудовым правом и расчетом зарплаты. Программа включает кадровое делопроизводство, ТК РФ и работу в 1С:ЗУП.

Документы по итогам обучения

В зависимости от программы вы можете получить удостоверение о повышении квалификации, внесенное в госреестр ФИС ФРДО, либо диплом о профессиональной переподготовке. Например, удостоверение предусмотрено для курсов по управленческому учету, ВЭД, бухгалтеру маркетплейса и IT-бухгалтерии.

Как получить бесплатный демо-доступ

  1. Выберите направление: бухгалтерский учет, 1С, налоги, маркетплейсы, ВЭД, финансы, Excel или кадры.

  2. Откройте страницу курса по ссылке в статье.

  3. Посмотрите бесплатный демо-урок и оцените программу.

  4. Примите решение о полном обучении без риска и лишних вопросов.

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

139 073 подписчика2 265 постов1 459 мероприятий

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка