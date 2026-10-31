Курсы для бухгалтеров онлайн: обучение 1С, налогам, Excel, Power BI, маркетплейсам, ВЭД и управленческому учету с бесплатным демо-доступом

Ищете онлайн-курсы для бухгалтеров, которые помогут освоить 1С, налоги, бухгалтерию маркетплейсов, ВЭД или управленческий учет? У нас есть для вас бесплатный демо-доступ к 14 программам: посмотрите урок, оцените формат обучения и выберите курс, который подойдет именно вам.
Бесплатный демо-доступ к курсам
Демо-доступ — это возможность пройти часть онлайн-курса до покупки. Вы сможете посмотреть видеоурок, ознакомиться с материалами и понять, насколько программа закрывает ваши задачи: бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, работу в 1С, Excel или кадры.
Такой формат особенно удобен, если вы выбираете между курсами повышения квалификации для бухгалтеров, профессиональной переподготовкой или узкопрофильным обучением. В каталоге Клерка представлены программы по бухучету, налогам, ФСБУ, 1С, зарплате и кадрам, ВЭД, маркетплейсам и управленческому учету.
Курсы бухгалтерского учета и 1С онлайн
Если вы только начинаете карьеру, выбирайте курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа помогает освоить бухгалтерский и налоговый учет, научиться рассчитывать налоги и применять знания на разных участках учета.
Для опытных специалистов доступны курсы главного бухгалтера на ОСНО и УСН. Они охватывают отчетность, налоги, учет и особенности работы на выбранной системе налогообложения.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С — обучение бухгалтерии с нуля для новичков.
Главный бухгалтер на ОСНО — профессиональная переподготовка на главного бухгалтера.
Главный бухгалтер на УСН — курс главного бухгалтера на УСН для бухгалтеров, руководителей и консультантов.
Обучение бухгалтеров маркетплейсов
Курс бухгалтер маркетплейса подойдет тем, кто ведет учет продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. Программа включает бухгалтерский и налоговый учет, особенности работы площадок и операции с маркетплейсами в 1С.
На курсе вы разберете настройки 1С Бухгалтерии 8.3, справочники товаров, начальные остатки, отгрузки, реализации, возвраты, вознаграждения, услуги и штрафы маркетплейсов.
Бухгалтер маркетплейса 2026 — бухгалтерия маркетплейсов: учет, налоги и 1С.
Главный бухгалтер в торговле — курс для бухгалтеров торговых компаний и интернет-магазинов.
Курс по ВЭД и валютному контролю
Курс бухгалтер ВЭД нужен специалистам, которые работают с импортом, экспортом, внешнеэкономическими сделками и валютными операциями. Программа охватывает учет ВЭД, налогообложение, таможенное и логистическое регулирование, а также валютный контроль.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году — обучение учету и налогообложению ВЭД.
Бухгалтер IT-компании — курс для бухгалтеров IT-компаний: аккредитация, налоговые льготы, учет разработки ПО и кадровая специфика.
Управленческий учет и финансы
Если вы хотите перейти от рутинного учета к аналитике и управлению бизнесом, обратите внимание на курс управленческого учета, финансового менеджера и финансового директора (CFO). Эти программы помогают освоить бюджетирование, анализ затрат, управленческую отчетность, финансовые модели и оценку инвестиций.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах — курс управленческого учета с настройкой в 1С и Excel.
Финансовый менеджер — обучение финансовому менеджменту с нуля: отчетность, модели, инвестиции.
Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом — курс финансового директора для карьерного роста.
Excel, Power BI и нейросети для бухгалтера
Курс Excel и Power BI для бухгалтера поможет автоматизировать отчетность, быстрее обрабатывать данные и сократить ручную работу. Программа также включает Google-таблицы и нейросети — инструменты, которые все чаще применяют бухгалтеры и финансисты.
Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи — онлайн-курс Excel, Power BI и нейросетей для бухгалтеров и финансистов.
Обучение кадровому делу и 1С:ЗУП
Курс кадровика с нуля подойдет тем, кто планирует работать с кадровыми документами, трудовым правом и расчетом зарплаты. Программа включает кадровое делопроизводство, ТК РФ и работу в 1С:ЗУП.
Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП — обучение кадровому делопроизводству и 1С:ЗУП.
Документы по итогам обучения
В зависимости от программы вы можете получить удостоверение о повышении квалификации, внесенное в госреестр ФИС ФРДО, либо диплом о профессиональной переподготовке. Например, удостоверение предусмотрено для курсов по управленческому учету, ВЭД, бухгалтеру маркетплейса и IT-бухгалтерии.
Как получить бесплатный демо-доступ
Выберите направление: бухгалтерский учет, 1С, налоги, маркетплейсы, ВЭД, финансы, Excel или кадры.
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