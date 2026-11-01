Сегодня, 1 ноября 2026 года, стартуют Курсы Клерка: подготовьтесь к налоговым изменениям 2027 года

Уже сегодня, 1 ноября 2026 года, в «Клерк.Школе» стартуют новые потоки курсов для бухгалтеров, финансовых специалистов и тех, кто хочет освоить профессию с нуля. Программы помогут систематизировать знания по бухгалтерскому и налоговому учету, разобраться в 1С, освоить инструменты автоматизации и подготовиться к изменениям законодательства в 2027 году.

Налоговая реформа, новые требования к отчетности и развитие автоматизации повышают требования к специалистам. Бухгалтеру важно не только следить за изменениями законодательства, но и уметь применять их на практике, контролировать налоговые обязательства и эффективно работать с учетными данными.

Какие курсы стартуют 1 ноября

В каталоге «Клерк.Школы» можно выбрать программу под свой уровень подготовки и профессиональные задачи.

Почему стоит учиться сейчас

В 2027 году бухгалтерским службам предстоит работать с обновляющимися налоговыми правилами и следить за изменениями законодательства. В частности, необходимо учитывать действующую ставку НДС 22%, контролировать доходы для определения права на освобождение от НДС при УСН и отслеживать статус предлагаемых законодательных поправок.

Параллельно растет значение цифровых навыков. Владение 1С, Excel и инструментами аналитики помогает быстрее проверять данные, находить расхождения и автоматизировать рутинные операции.

Выбор программы зависит от профессиональной цели: начинающим важно освоить базовые принципы учета, практикующим бухгалтерам — углубить знания, а специалистам, которые стремятся к карьерному росту, — развивать навыки финансового управления и анализа.

Выберите курс в Клерке

Потоки стартуют уже сегодня, 1 ноября 2026 года. Ознакомьтесь с программами, сравните направления обучения и выберите курс, который соответствует вашим задачам.

Посмотреть курсы

Начните новый учебный поток с конкретной целью укрепить профессиональные знания, повысить эффективность работы и подготовиться к задачам 2027 года.