Сегодня, 1 ноября 2026 года, стартуют Курсы Клерка: подготовьтесь к налоговым изменениям 2027 года
Уже сегодня, 1 ноября 2026 года, в «Клерк.Школе» стартуют новые потоки курсов для бухгалтеров, финансовых специалистов и тех, кто хочет освоить профессию с нуля. Программы помогут систематизировать знания по бухгалтерскому и налоговому учету, разобраться в 1С, освоить инструменты автоматизации и подготовиться к изменениям законодательства в 2027 году.
Налоговая реформа, новые требования к отчетности и развитие автоматизации повышают требования к специалистам. Бухгалтеру важно не только следить за изменениями законодательства, но и уметь применять их на практике, контролировать налоговые обязательства и эффективно работать с учетными данными.
Какие курсы стартуют 1 ноября
В каталоге «Клерк.Школы» можно выбрать программу под свой уровень подготовки и профессиональные задачи.
Кому подойдет
Курс
Тем, кто хочет освоить бухгалтерию с нуля
Бухгалтерам, которые хотят систематизировать знания для работы на ОСНО
Специалистам, которым нужны навыки финансового анализа и планирования
Тем, кто хочет автоматизировать отчеты и научиться работать с данными
«Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи»
Бухгалтерам, которые планируют перейти к управлению финансами
«Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом»
Тем, кто хочет освоить автоматизацию бизнес-процессов на базе 1С
Почему стоит учиться сейчас
В 2027 году бухгалтерским службам предстоит работать с обновляющимися налоговыми правилами и следить за изменениями законодательства. В частности, необходимо учитывать действующую ставку НДС 22%, контролировать доходы для определения права на освобождение от НДС при УСН и отслеживать статус предлагаемых законодательных поправок.
Параллельно растет значение цифровых навыков. Владение 1С, Excel и инструментами аналитики помогает быстрее проверять данные, находить расхождения и автоматизировать рутинные операции.
Выбор программы зависит от профессиональной цели: начинающим важно освоить базовые принципы учета, практикующим бухгалтерам — углубить знания, а специалистам, которые стремятся к карьерному росту, — развивать навыки финансового управления и анализа.
Выберите курс в Клерке
Потоки стартуют уже сегодня, 1 ноября 2026 года. Ознакомьтесь с программами, сравните направления обучения и выберите курс, который соответствует вашим задачам.
Начните новый учебный поток с конкретной целью укрепить профессиональные знания, повысить эффективность работы и подготовиться к задачам 2027 года.