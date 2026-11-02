ФСБУ 10/2026 «Расходы»: что изменится и как подготовиться к переходу в 2027 году

С 2027 года бухгалтерский учет расходов в России будет регулироваться новым федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 10/2026 «Расходы». Он заменит привычное ПБУ 10/99 и установит новые требования к признанию, оценке, классификации и раскрытию информации о расходах.

Изменения затронут учетную политику, формирование себестоимости, отражение управленческих и прочих расходов, а также подготовку бухгалтерской отчетности. Поэтому бухгалтерам и главным бухгалтерам важно заранее разобраться в новых правилах и определить, какие процессы в компании потребуется пересмотреть.