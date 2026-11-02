ФСБУ 10/2026 «Расходы»: что изменится и как подготовиться к переходу в 2027 году

С 2027 года бухгалтерский учет расходов в России будет регулироваться новым федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 10/2026 «Расходы». Он заменит привычное ПБУ 10/99 и установит новые требования к признанию, оценке, классификации и раскрытию информации о расходах.
Изменения затронут учетную политику, формирование себестоимости, отражение управленческих и прочих расходов, а также подготовку бухгалтерской отчетности. Поэтому бухгалтерам и главным бухгалтерам важно заранее разобраться в новых правилах и определить, какие процессы в компании потребуется пересмотреть.
ФСБУ 10/2026: когда применять новый стандарт
ФСБУ 10/2026 «Расходы» утвержден приказом Минфина России от 24 апреля 2026 года № 53н. Новый стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год и заменяет ПБУ 10/99 «Расходы организации».
При подготовке к переходу важно учитывать следующие сроки:
Период
Что необходимо учитывать
2026 год
Продолжать учет и подготовку отчетности по правилам, применимым к этому периоду
До начала применения нового стандарта
Изучить требования ФСБУ 10/2026, проанализировать операции и проверить учетную политику
С 2027 года
Применять новый стандарт в соответствии с установленными требованиями
При подготовке отчетности за 2027 год
Учитывать новые требования к представлению и раскрытию информации о расходах
Переход на новый стандарт — это не только знакомство с нормативным документом. Бухгалтеру необходимо понять, как новые требования соотносятся с действующими процессами компании и какие изменения потребуются на практике.
Что изменится с переходом на ФСБУ 10/2026
Новый стандарт устанавливает требования к формированию информации о расходах. Поэтому при подготовке к его применению важно проверить несколько направлений учета.
1. Признание расходов
Необходимо изучить условия признания расходов и определить, как применять требования нового стандарта к хозяйственным операциям организации.
Особое внимание следует уделить моменту признания расходов, оценке затрат и обстоятельствам, которые влияют на отражение операций в бухгалтерском учете.
2. Классификация расходов
Бухгалтеру следует проверить, как организован учет расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов.
Важно разобраться в требованиях к представлению себестоимости продаж, управленческих расходов и расходов на сбыт. От правильной классификации зависит достоверность информации о финансовых результатах организации.
3. Оценка расходов
При переходе на новый стандарт необходимо изучить правила оценки расходов, в том числе для операций с отсрочкой или рассрочкой платежа.
Бухгалтеру важно понимать, какие подходы к оценке применяются в конкретных ситуациях и как отражать соответствующие операции в учете.
4. Взаимосвязь с другими стандартами
ФСБУ 10/2026 необходимо рассматривать в контексте других стандартов бухгалтерского учета.
В частности, следует учитывать взаимосвязь с ФСБУ 9/2025 «Доходы». Согласованный подход к формированию информации о доходах и расходах важен для корректного определения финансового результата и подготовки отчетности.
5. Бухгалтерская отчетность
Новые требования необходимо учитывать при представлении и раскрытии информации о расходах.
Поэтому заранее проверьте, какие данные используются для формирования отчетности, насколько детализированы показатели и какие сведения потребуются для подготовки пояснений.
ПБУ 10/99 и ФСБУ 10/2026: что проверить бухгалтеру
При подготовке к переходу полезно сопоставить действующие учетные процедуры с требованиями нового стандарта.
Направление
Что проверить при переходе
Признание расходов
Соответствует ли порядок признания новым требованиям
Оценка расходов
Как оцениваются затраты в типичных и нестандартных операциях
Классификация
Правильно ли разграничены виды расходов
Учетная политика
Какие положения необходимо изменить или дополнить
Аналитический учет
Достаточно ли детализации для учета и отчетности
Раскрытие информации
Какие данные потребуются для отчетности за 2027 год
Внутренние регламенты
Нужно ли корректировать инструкции и процедуры
Таблица показывает основные направления проверки, а не полный перечень различий между стандартами. Конкретные изменения необходимо определять на основании сопоставления соответствующих положений ПБУ 10/99 и ФСБУ 10/2026.
Как подготовиться к переходу на ФСБУ 10/2026: чек-лист
Чтобы организовать подготовку без аврала в конце года, рекомендуется разделить работу на несколько этапов.
Этап
Что сделать
Результат
1. Изучение стандарта
Разобрать требования ФСБУ 10/2026 и сравнить их с действующими правилами
Перечень изменений
2. Проверка учетной политики
Определить положения, которые требуют пересмотра
План корректировки учетной политики
3. Анализ операций
Проверить порядок учета основных расходов компании
Список операций для дополнительной проверки
4. Проверка аналитики
Оценить используемые категории расходов и настройки учета
Перечень необходимых изменений
5. Подготовка документов
При необходимости обновить внутренние регламенты и инструкции
Подготовленные документы
6. Подготовка отчетности
Определить состав данных для раскрытия расходов
План подготовки отчетных данных
Этот чек-лист поможет систематизировать работу. Конкретный порядок действий зависит от деятельности организации, особенностей ее учета и требований применимых нормативных документов.
Как бухгалтеру изучить ФСБУ 10/2026 на практике
Самостоятельное изучение стандарта — важный этап подготовки. Однако при работе с новыми требованиями недостаточно просто прочитать нормативный документ. Необходимо понимать, как применять правила к хозяйственным операциям, учетной политике и отчетности.
Для этого нужны практические примеры, разбор проводок и последовательные алгоритмы действий.
Онлайн-курс «ФСБУ 10/2026 “Расходы”: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов» от Центра обучения «Клерка» поможет систематизировать знания и подготовиться к применению нового стандарта.
Что входит в программу курса
В программе рассматриваются:
общие положения и основные изменения по сравнению с ПБУ 10/99;
понятие расходов и условия их признания;
классификация и оценка расходов;
учет расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов;
взаимосвязь ФСБУ 10/2026 с другими стандартами;
представление и раскрытие информации о расходах в отчетности;
подготовка учетной политики;
порядок перехода на новый стандарт.
Курс состоит из 15 уроков. Материал сопровождается примерами, проводками и практическими алгоритмами, которые помогают связать требования стандарта с повседневной работой бухгалтера.
Какие рабочие материалы вы получите
Вместе с обучением слушателям доступны материалы для практической работы:
памятки и алгоритмы по признанию и оценке расходов;
чек-листы по учету и раскрытию информации;
шаблон раздела учетной политики;
чек-лист перехода на новый стандарт;
календарь подготовки к 2027 году.
Такие материалы помогут организовать работу, систематизировать изменения и подготовить необходимые документы.
Как проходит обучение
Курс проходит онлайн и позволяет совмещать обучение с текущей работой. Можно изучать видеоуроки, пользоваться учебными материалами и проходить тесты для проверки знаний.
Рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день в течение двух месяцев. По итогам обучения вы получите персональный сертификат «Клерка» на 10 часов.
Первый урок доступен бесплатно. Это возможность оценить содержание и формат курса до покупки.
Кому подойдет курс по ФСБУ 10/2026
Бухгалтерам. Курс поможет разобраться в новых требованиях к признанию, оценке и классификации расходов и применять их в ежедневной работе.
Главным бухгалтерам. Обучение позволит систематизировать подготовку к переходу, проверить учетную политику и организовать работу над изменениями в учете.
Бухгалтерам на аутсорсе. Полученные знания помогут подготовить учетные процессы клиентов к новому стандарту с учетом особенностей каждой организации.
Специалистам малого бизнеса. Курс поможет определить, какие требования необходимо учесть с учетом категории организации и применяемых правил бухгалтерского учета.
Особенно полезно обучение специалистам, которые отвечают за учет затрат, формирование себестоимости и подготовку бухгалтерской отчетности.
Сколько стоит курс ФСБУ 10/2026 и как его оплатить
Стоимость онлайн-курса «ФСБУ 10/2026 “Расходы”: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов» со скидкой 26% составляет 5 900 ₽ вместо 7 990 ₽.
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Часто задаваемые вопросы о ФСБУ 10/2026
Когда применяется ФСБУ 10/2026 «Расходы»?
Стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год. Перед переходом необходимо изучить требования документа и определить, какие изменения нужны в учетных процедурах организации.
Нужно ли применять ФСБУ 10/2026 при составлении отчетности за 2026 год?
ФСБУ 10/2026 применяется начиная с отчетности за 2027 год. При подготовке отчетности за 2026 год необходимо руководствоваться правилами, применимыми к этому отчетному периоду.
Нужно ли менять учетную политику?
Следует проанализировать действующую учетную политику и определить, какие положения нужно изменить или дополнить с учетом требований нового стандарта. Объем изменений зависит от деятельности организации и особенностей ее учета.
Чем ФСБУ 10/2026 отличается от ПБУ 10/99?
Новый стандарт устанавливает требования к формированию информации о расходах, включая их признание, оценку, классификацию и раскрытие в отчетности. Для определения конкретных различий необходимо сопоставить положения обоих документов.
Как подготовиться к переходу на новый стандарт?
Рекомендуется изучить ФСБУ 10/2026, проверить учетную политику, проанализировать основные хозяйственные операции, оценить используемую аналитику и подготовить данные для отчетности за 2027 год.
Подготовьтесь к ФСБУ 10/2026 заранее
Переход на новый стандарт требует внимания не только к нормативным требованиям, но и к практической организации учета. Важно своевременно проверить учетную политику, разобраться в новых правилах и подготовить внутренние документы.
Онлайн-курс «ФСБУ 10/2026 “Расходы”: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов» поможет систематизировать знания, разобрать практические примеры и получить рабочие материалы для подготовки к 2027 году.
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