Акция выходного дня на курс «Десять новых ФСБУ»: скидки до 63% на обучение бухгалтеров

Бухгалтерский учет меняется: новые федеральные стандарты регулируют признание доходов и расходов, учет активов и аренды, документооборот, инвентаризацию и подготовку отчетности. Чтобы не разбираться с каждым изменением в авральном режиме, важно заранее увидеть всю систему целиком.
«Клерк» проводит акцию выходного дня на курс «Десять новых ФСБУ 2027». Сейчас обучение доступно со скидкой до 63%, а выбрать можно один из трех тарифов — в зависимости от того, нужна ли вам базовая программа, дополнительные консультации экспертов или годовой доступ к пройденным материалам.
Почему бухгалтеру важно изучить все 10 ФСБУ
Стандарты связаны между собой. Например, правила учета доходов влияют на признание расходов, учет аренды связан с отражением активов и обязательств, а изменения в документообороте и инвентаризации отражаются на достоверности отчетности.
Особого внимания требуют:
ФСБУ 9/2025 «Доходы» — правила признания и оценки доходов, отражение выручки и переход на новый порядок учета.
ФСБУ 10/2026 «Расходы» — критерии и момент признания расходов, их оценка и отражение в отчетности.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — требования к составу, содержанию и оформлению отчетности.
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» — учет аренды у арендатора и арендодателя.
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — организация документооборота и проведение инвентаризации.
Если изучать стандарты по отдельности, легко упустить взаимосвязи и допустить ошибку при отражении операции. Комплексное обучение помогает выстроить целостную систему учета и понять, как применять требования в реальных рабочих ситуациях.
Чему научитесь на курсе «Десять новых ФСБУ 2027»
Программа охватывает все десять стандартов и помогает перейти от теории к практическому применению.
После обучения вы сможете:
применять 10 ФСБУ во взаимосвязи и обновить учетную политику;
правильно учитывать доходы, расходы, запасы, капитальные вложения, основные средства и нематериальные активы;
отражать операции по аренде и лизингу;
организовывать документооборот и проводить инвентаризацию;
готовить бухгалтерскую отчетность с учетом требований ФСБУ;
отражать операции в 1С;
находить и предупреждать типичные ошибки в учете.
Важная особенность курса — 10 интерактивных тренажеров. С их помощью можно отработать применение стандартов на практических ситуациях: от инвентаризации и учета основных средств до признания выручки и формирования отчетности.
В программу также входят видеоуроки, конспекты, тесты, практические задания и рабочие материалы. Вопросы по обучению можно задавать преподавателям в чате.
Акция выходного дня: три тарифа со скидками до 63%
Выберите подходящий вариант обучения. Все три тарифа включают основную программу по десяти ФСБУ, видеоуроки, конспекты, тесты, рабочие материалы и интерактивные тренажеры.
Тариф
Стоимость по акции
Что дополнительно входит
Базовый
10 900 ₽ вместо 25 900 ₽
Полная программа курса, 10 тренажеров, ответы экспертов на вопросы
Эксперт
13 500 ₽ вместо 36 001 ₽
Зачет 40 часов ИПБ России и 2 консультации с экспертом
Комфортный
19 231 ₽ вместо 38 850 ₽
Доступ к пройденным материалам на 1 год
Скидки по тарифам:
Базовый — 58%.
Эксперт — 63%.
Комфортный — 50%.
Какой тариф выбрать?
Базовый подойдет бухгалтерам, которым нужна системная подготовка по всем десяти ФСБУ, практические задания и возможность задавать вопросы экспертам.
Эксперт — вариант для тех, кому важны дополнительные консультации и зачет 40 часов ИПБ России. Тариф особенно интересен членам ИПБ России.
Комфортный подойдет специалистам, которые хотят возвращаться к изученным урокам и рабочим материалам: в тариф включен доступ к пройденным материалам на один год.
Кто преподает на курсе
Программа подготовлена экспертами с опытом преподавания и практической работы.
Вера Сокуренко — кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России.
Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С, специалист по автоматизации учета на базе 1С:Бухгалтерия и 1С с опытом более 15 лет.
Вы сможете не только изучать требования стандартов, но и разбирать вопросы их применения, в том числе отражение операций в 1С.
Как проходит обучение и какой документ получите
Курс проходит дистанционно на образовательной платформе «Клерка». Не нужно ездить на занятия или подстраиваться под расписание: видеоуроки, конспекты и задания доступны в личном кабинете.
Продолжительность — 3 месяца.
Нагрузка — ориентировочно 1–2 часа в день.
Формат — видео в записи, конспекты, тесты, практические задания и интерактивные тренажеры.
Поддержка — чат, вопросы преподавателям и онлайн-встречи.
Итоговый документ — удостоверение о повышении квалификации на 170 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Успейте воспользоваться акцией выходного дня
Если вы хотите уверенно применять новые ФСБУ, обновить учетную политику и подготовить отчетность без лишних ошибок, сейчас подходящий момент систематизировать знания.
Выберите тариф и присоединяйтесь к курсу «Десять новых ФСБУ 2027» со скидкой до 63%.