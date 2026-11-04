Купить подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Клерк
ФСБУ
Читать 3 мин
Акция выходного дня на курс «Десять новых ФСБУ»: скидки до 63% на обучение бухгалтеров

Акция выходного дня на курс «Десять новых ФСБУ»: скидки до 63% на обучение бухгалтеров

Только во время акции выходного дня можно пройти курс «Десять новых ФСБУ 2027» по специальной цене от 10 900 рублей. Разберитесь в новых правилах бухгалтерского учета, научитесь применять все десять стандартов на практике и подготовьте учетную политику к требованиям 2027 года.

97 просмотров6 открытий

Бухгалтерский учет меняется: новые федеральные стандарты регулируют признание доходов и расходов, учет активов и аренды, документооборот, инвентаризацию и подготовку отчетности. Чтобы не разбираться с каждым изменением в авральном режиме, важно заранее увидеть всю систему целиком.

«Клерк» проводит акцию выходного дня на курс «Десять новых ФСБУ 2027». Сейчас обучение доступно со скидкой до 63%, а выбрать можно один из трех тарифов — в зависимости от того, нужна ли вам базовая программа, дополнительные консультации экспертов или годовой доступ к пройденным материалам.

Почему бухгалтеру важно изучить все 10 ФСБУ

Стандарты связаны между собой. Например, правила учета доходов влияют на признание расходов, учет аренды связан с отражением активов и обязательств, а изменения в документообороте и инвентаризации отражаются на достоверности отчетности.

Особого внимания требуют:

  • ФСБУ 9/2025 «Доходы» — правила признания и оценки доходов, отражение выручки и переход на новый порядок учета.

  • ФСБУ 10/2026 «Расходы» — критерии и момент признания расходов, их оценка и отражение в отчетности.

  • ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — требования к составу, содержанию и оформлению отчетности.

  • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» — учет аренды у арендатора и арендодателя.

  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — организация документооборота и проведение инвентаризации.

Если изучать стандарты по отдельности, легко упустить взаимосвязи и допустить ошибку при отражении операции. Комплексное обучение помогает выстроить целостную систему учета и понять, как применять требования в реальных рабочих ситуациях.

Чему научитесь на курсе «Десять новых ФСБУ 2027»

Программа охватывает все десять стандартов и помогает перейти от теории к практическому применению.

После обучения вы сможете:

  • применять 10 ФСБУ во взаимосвязи и обновить учетную политику;

  • правильно учитывать доходы, расходы, запасы, капитальные вложения, основные средства и нематериальные активы;

  • отражать операции по аренде и лизингу;

  • организовывать документооборот и проводить инвентаризацию;

  • готовить бухгалтерскую отчетность с учетом требований ФСБУ;

  • отражать операции в 1С;

  • находить и предупреждать типичные ошибки в учете.

Важная особенность курса — 10 интерактивных тренажеров. С их помощью можно отработать применение стандартов на практических ситуациях: от инвентаризации и учета основных средств до признания выручки и формирования отчетности.

В программу также входят видеоуроки, конспекты, тесты, практические задания и рабочие материалы. Вопросы по обучению можно задавать преподавателям в чате.

Акция выходного дня: три тарифа со скидками до 63%

Выберите подходящий вариант обучения. Все три тарифа включают основную программу по десяти ФСБУ, видеоуроки, конспекты, тесты, рабочие материалы и интерактивные тренажеры.

Тариф

Стоимость по акции

Что дополнительно входит

Базовый

10 900 ₽ вместо 25 900 ₽

Полная программа курса, 10 тренажеров, ответы экспертов на вопросы

Эксперт

13 500 ₽ вместо 36 001 ₽

Зачет 40 часов ИПБ России и 2 консультации с экспертом

Комфортный

19 231 ₽ вместо 38 850 ₽

Доступ к пройденным материалам на 1 год

Скидки по тарифам:

  • Базовый — 58%.

  • Эксперт — 63%.

  • Комфортный — 50%.

Какой тариф выбрать?

Базовый подойдет бухгалтерам, которым нужна системная подготовка по всем десяти ФСБУ, практические задания и возможность задавать вопросы экспертам.

Эксперт — вариант для тех, кому важны дополнительные консультации и зачет 40 часов ИПБ России. Тариф особенно интересен членам ИПБ России.

Комфортный подойдет специалистам, которые хотят возвращаться к изученным урокам и рабочим материалам: в тариф включен доступ к пройденным материалам на один год.

Кто преподает на курсе

Программа подготовлена экспертами с опытом преподавания и практической работы.

  • Вера Сокуренко — кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России.

  • Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С, специалист по автоматизации учета на базе 1С:Бухгалтерия и 1С с опытом более 15 лет.

Вы сможете не только изучать требования стандартов, но и разбирать вопросы их применения, в том числе отражение операций в 1С.

Как проходит обучение и какой документ получите

Курс проходит дистанционно на образовательной платформе «Клерка». Не нужно ездить на занятия или подстраиваться под расписание: видеоуроки, конспекты и задания доступны в личном кабинете.

  • Продолжительность — 3 месяца.

  • Нагрузка — ориентировочно 1–2 часа в день.

  • Формат — видео в записи, конспекты, тесты, практические задания и интерактивные тренажеры.

  • Поддержка — чат, вопросы преподавателям и онлайн-встречи.

  • Итоговый документ — удостоверение о повышении квалификации на 170 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Успейте воспользоваться акцией выходного дня

Если вы хотите уверенно применять новые ФСБУ, обновить учетную политику и подготовить отчетность без лишних ошибок, сейчас подходящий момент систематизировать знания.

Выберите тариф и присоединяйтесь к курсу «Десять новых ФСБУ 2027» со скидкой до 63%.

Посмотреть программу курса

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

139 151 подписчик2 273 поста1 460 мероприятий

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка