Акция выходного дня на курс «Десять новых ФСБУ»: скидки до 63% на обучение бухгалтеров

Бухгалтерский учет меняется: новые федеральные стандарты регулируют признание доходов и расходов, учет активов и аренды, документооборот, инвентаризацию и подготовку отчетности. Чтобы не разбираться с каждым изменением в авральном режиме, важно заранее увидеть всю систему целиком.

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