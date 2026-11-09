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Распродажа 11.11 на Клерке: большие знания по маленьким ценам

Распродажа 11.11 на Клерке: большие знания по маленьким ценам

На Клерке стартовала большая распродажа 11.11! С 9 по 15 ноября 2026 года включительно можно приобрести курсы для бухгалтеров, финансистов и кадровых специалистов со скидками до 81%, а годовые подписки на полезные сервисы и обучение по специальным ценам.

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Ноябрь — отличное время для инвестиций в собственное профессиональное развитие. Особенно если можно получить востребованные знания, освоить новую специализацию или прокачать навыки с существенной экономией.

На Клерке стартовала большая распродажа 11.11! С 9 по 15 ноября 2026 года включительно можно приобрести курсы для бухгалтеров, финансистов и кадровых специалистов со скидками до 81%, а годовые подписки на полезные сервисы и обучение по специальным ценам.

Это возможность наконец пройти тот самый курс, который давно откладывали, подготовиться к новым профессиональным задачам или обеспечить себя полезными инструментами на целый год.

Большие знания. Маленькие цены. Выбирайте своё предложение на Клерке!

Посмотреть акцию 11.11

Почему акция 11.11 на Клерке — повод инвестировать в себя?

Работа бухгалтера, финансиста или кадровика постоянно меняется. Обновляется законодательство, появляются новые требования к учёту и отчётности, развиваются цифровые инструменты и искусственный интеллект.

Чтобы оставаться востребованным специалистом, важно не просто выполнять привычные задачи, но и постоянно расширять профессиональные компетенции.

Акция 11.11 помогает сделать это выгоднее.

В распродаже представлены:

  • курсы профессиональной переподготовки;

  • программы повышения квалификации;

  • обучение бухгалтерскому и налоговому учёту;

  • курсы по финансам и управленческому учёту;

  • обучение работе с 1С, Excel, Power BI и нейросетями;

  • программы для специалистов по зарплате и кадрам;

  • годовые подписки на сервисы и образовательные продукты Клерка.

Всего в акции участвуют 18 образовательных программ. Скидки на отдельные курсы достигают 81%, а стоимость некоторых программ начинается от 9 450 рублей.

Курсы для бухгалтеров: учитесь выгодно и развивайтесь профессионально

Бухгалтерия — профессия, в которой знания напрямую влияют на качество работы и профессиональные перспективы. Новые участки учёта, повышение до главного бухгалтера, переход в другую отрасль или освоение смежной специальности — для каждого карьерного шага нужны актуальные компетенции.

На распродаже 11.11 можно выбрать программу под свои задачи.

Хотите стать главным бухгалтером?

Обратите внимание на программы профессиональной переподготовки:

Хотите освоить новую специализацию?

Выбирайте направление, которое поможет расширить профессиональные возможности:

  • Аналитик 1С — переход от обычного учёта к анализу и автоматизации бизнес-процессов. 11 390 ₽ вместо 59 900 ₽.

  • Бухгалтер по зарплате — освоение отдельного направления бухгалтерской работы. 10 559 ₽ вместо 31 700 ₽.

  • Бухгалтер ВЭД — 2026 — особенности учёта внешнеэкономической деятельности. 11 947 ₽ вместо 35 200 ₽.

  • Бухгалтер в IT — специфика учёта в IT-компаниях. 13 579 ₽ вместо 38 900 ₽.

  • Бухгалтер маркетплейса — особенности учёта бизнеса, работающего на маркетплейсах. 17 195 ₽ вместо 34 900 ₽.

Хотите освоить профессию с нуля?

Курс «Бухгалтер с нуля» поможет разобраться в основах бухгалтерской работы и сделать первый шаг к новой профессии.

Стоимость по акции — 11 722 ₽ вместо 36 000 ₽.

А если вы уже работаете в бухгалтерии и хотите обновить знания, обратите внимание на курс «Десять ФСБУ». Он поможет разобраться в стандартах и их применении в ежедневной работе. Цена по акции — 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽.

Финансы, Excel и искусственный интеллект: навыки, которые открывают новые возможности

Современный специалист должен уметь не только работать с документами и цифрами, но и анализировать данные, автоматизировать процессы и использовать цифровые инструменты.

В акции представлены программы для тех, кто хочет развиваться за пределами привычных рабочих задач.

Финансовый директор. Программа для тех, кто хочет перейти от учёта операций к управлению финансами и принятию бизнес-решений. Стоимость — 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽.

Финансовый менеджмент. Поможет разобраться в финансовых показателях компании и научиться использовать их для управленческих решений. Стоимость — 11 225 ₽ вместо 44 900 ₽.

Управленческий учёт. Для специалистов, которые хотят научиться смотреть на цифры с точки зрения бизнеса и систематизировать управленческий учёт. Стоимость — 9 450 ₽ вместо 27 000 ₽.

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети. Комплексное направление для тех, кто хочет освоить современные инструменты анализа данных, автоматизации и подготовки отчётов. Стоимость — 10 502 ₽ вместо 19 900 ₽.

Отдельного внимания заслуживает курс «Налоговая реформа — 2027». Это возможность заранее подготовиться к предстоящим изменениям в учёте, налогах и кадровых вопросах. Программа стартует 10 декабря, а по акции её можно приобрести за 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽.

Не только курсы: годовая подписка на Клерк со скидкой

Если вам нужны не отдельные образовательные программы, а постоянная профессиональная поддержка, обратите внимание на годовые подписки Клерка.

Они помогут получать полезную информацию, пользоваться рабочими инструментами и развиваться в течение всего года.

Клерк.Система — всё необходимое для ежедневной работы

Подписка Клерк.Система подойдёт бухгалтерам и другим специалистам, которым важно быстро находить ответы на рабочие вопросы и иметь под рукой актуальные профессиональные материалы.

В подписку входят:

  • разборы законодательства и готовые решения;

  • правовая база, формы и справочники;

  • калькуляторы и рабочие сервисы;

  • ИИ-консультант;

  • записи вебинаров.

Цена по акции — 18 900 ₽ за 12 месяцев вместо 29 988 ₽. Экономия — 11 088 ₽.

Клерк.Школа — целый год профессионального развития

Подписка Клерк.Школа для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом и планирует регулярно получать новые знания.

Возможности подписки:

  • база онлайн-курсов с сертификатами;

  • закрытые встречи с экспертами;

  • персональный учебный трек;

  • вебинары по важным профессиональным темам.

Цена по акции — 14 900 ₽ за 12 месяцев вместо 21 800 ₽. Экономия — 6 900 ₽.

Система + Школа — работа и обучение в одном доступе

Зачем выбирать между профессиональными инструментами и обучением, если можно получить и то и другое?

Комбинированная подписка объединяет возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы.

Вы получаете:

  • сервисы и материалы для ежедневной работы;

  • доступ к образовательным возможностям;

  • онлайн-курсы;

  • профессиональные вебинары и другие полезные материалы.

Цена по акции — 25 900 ₽ за 12 месяцев вместо 44 800 ₽. Экономия — 18 900 ₽.

Как выбрать подходящее предложение на распродаже 11.11?

Чтобы покупка действительно принесла пользу, ориентируйтесь на свои профессиональные задачи.

Вот несколько простых рекомендаций:

Если хотите повысить квалификацию — выбирайте профильный курс по бухгалтерскому учёту, налогообложению или отраслевой специфике.

Если планируете карьерный рост — присмотритесь к программам профессиональной переподготовки, например «Финансовый директор» или «Аналитик 1С».

Если хотите освоить новую профессию — обратите внимание на курс «Бухгалтер с нуля» или программы для кадровых специалистов.

Если хотите автоматизировать работу — изучите курс по Excel, Google-таблицам, Power BI и нейросетям.

Если вам нужна постоянная профессиональная поддержка — выбирайте годовую подписку Клерк.Система.

Если планируете учиться в течение всего года — рассмотрите Клерк.Школу или комбинированную подписку Система + Школа.

Перед покупкой обязательно откройте страницу выбранного предложения: там можно ознакомиться с программой, преподавателями, форматом обучения и условиями получения документа.

До какого числа действует акция 11.11 на Клерке?

Распродажа проходит с 9 по 15 ноября 2026 года включительно.

Специальные цены действуют до 23:59 15 ноября по московскому времени.

Чтобы воспользоваться предложением:

  1. Перейдите на страницу распродажи 11.11.

  2. Выберите интересующий курс или годовую подписку.

  3. Нажмите «Оплатить».

  4. Проверьте состав заказа и итоговую стоимость.

  5. Завершите оформление покупки.

Не откладывайте решение на последний момент: акция ограничена по времени.

Вложитесь в то, что останется с вами!

Техника устаревает, привычные инструменты меняются, а профессиональные требования становятся сложнее. Но знания и навыки, которые вы приобретаете, остаются с вами и помогают решать новые задачи.

Распродажа 11.11 на Клерке — хороший повод сделать следующий шаг в профессии, освоить востребованное направление или обеспечить себя полезными инструментами на целый год.

Не упускайте возможность учиться выгодно!

Скидки до 81% на курсы и специальные цены на годовые подписки действуют только до 15 ноября 2026 года.

Выбрать курс 11.11

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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