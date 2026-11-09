Распродажа 11.11 на Клерке: большие знания по маленьким ценам

Ноябрь — отличное время для инвестиций в собственное профессиональное развитие. Особенно если можно получить востребованные знания, освоить новую специализацию или прокачать навыки с существенной экономией.
На Клерке стартовала большая распродажа 11.11! С 9 по 15 ноября 2026 года включительно можно приобрести курсы для бухгалтеров, финансистов и кадровых специалистов со скидками до 81%, а годовые подписки на полезные сервисы и обучение по специальным ценам.
Это возможность наконец пройти тот самый курс, который давно откладывали, подготовиться к новым профессиональным задачам или обеспечить себя полезными инструментами на целый год.
Большие знания. Маленькие цены. Выбирайте своё предложение на Клерке!
Почему акция 11.11 на Клерке — повод инвестировать в себя?
Работа бухгалтера, финансиста или кадровика постоянно меняется. Обновляется законодательство, появляются новые требования к учёту и отчётности, развиваются цифровые инструменты и искусственный интеллект.
Чтобы оставаться востребованным специалистом, важно не просто выполнять привычные задачи, но и постоянно расширять профессиональные компетенции.
Акция 11.11 помогает сделать это выгоднее.
В распродаже представлены:
курсы профессиональной переподготовки;
программы повышения квалификации;
обучение бухгалтерскому и налоговому учёту;
курсы по финансам и управленческому учёту;
обучение работе с 1С, Excel, Power BI и нейросетями;
программы для специалистов по зарплате и кадрам;
годовые подписки на сервисы и образовательные продукты Клерка.
Всего в акции участвуют 18 образовательных программ. Скидки на отдельные курсы достигают 81%, а стоимость некоторых программ начинается от 9 450 рублей.
Курсы для бухгалтеров: учитесь выгодно и развивайтесь профессионально
Бухгалтерия — профессия, в которой знания напрямую влияют на качество работы и профессиональные перспективы. Новые участки учёта, повышение до главного бухгалтера, переход в другую отрасль или освоение смежной специальности — для каждого карьерного шага нужны актуальные компетенции.
На распродаже 11.11 можно выбрать программу под свои задачи.
Хотите стать главным бухгалтером?
Обратите внимание на программы профессиональной переподготовки:
Главный бухгалтер на ОСНО — систематизируйте знания по учёту, налогам и отчётности. Стоимость по акции — 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽.
Главный бухгалтер на УСН — углубите знания для работы на упрощённой системе налогообложения. Стоимость — 12 583 ₽ вместо 31 790 ₽.
Главный бухгалтер в торговле — разберитесь в особенностях бухгалтерии торговой компании. Стоимость — 12 711 ₽ вместо 24 900 ₽.
Хотите освоить новую специализацию?
Выбирайте направление, которое поможет расширить профессиональные возможности:
Аналитик 1С — переход от обычного учёта к анализу и автоматизации бизнес-процессов. 11 390 ₽ вместо 59 900 ₽.
Бухгалтер по зарплате — освоение отдельного направления бухгалтерской работы. 10 559 ₽ вместо 31 700 ₽.
Бухгалтер ВЭД — 2026 — особенности учёта внешнеэкономической деятельности. 11 947 ₽ вместо 35 200 ₽.
Бухгалтер в IT — специфика учёта в IT-компаниях. 13 579 ₽ вместо 38 900 ₽.
Бухгалтер маркетплейса — особенности учёта бизнеса, работающего на маркетплейсах. 17 195 ₽ вместо 34 900 ₽.
Хотите освоить профессию с нуля?
Курс «Бухгалтер с нуля» поможет разобраться в основах бухгалтерской работы и сделать первый шаг к новой профессии.
Стоимость по акции — 11 722 ₽ вместо 36 000 ₽.
А если вы уже работаете в бухгалтерии и хотите обновить знания, обратите внимание на курс «Десять ФСБУ». Он поможет разобраться в стандартах и их применении в ежедневной работе. Цена по акции — 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽.
Современный специалист должен уметь не только работать с документами и цифрами, но и анализировать данные, автоматизировать процессы и использовать цифровые инструменты.
В акции представлены программы для тех, кто хочет развиваться за пределами привычных рабочих задач.
Финансовый директор. Программа для тех, кто хочет перейти от учёта операций к управлению финансами и принятию бизнес-решений. Стоимость — 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽.
Финансовый менеджмент. Поможет разобраться в финансовых показателях компании и научиться использовать их для управленческих решений. Стоимость — 11 225 ₽ вместо 44 900 ₽.
Управленческий учёт. Для специалистов, которые хотят научиться смотреть на цифры с точки зрения бизнеса и систематизировать управленческий учёт. Стоимость — 9 450 ₽ вместо 27 000 ₽.
Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети. Комплексное направление для тех, кто хочет освоить современные инструменты анализа данных, автоматизации и подготовки отчётов. Стоимость — 10 502 ₽ вместо 19 900 ₽.
Отдельного внимания заслуживает курс «Налоговая реформа — 2027». Это возможность заранее подготовиться к предстоящим изменениям в учёте, налогах и кадровых вопросах. Программа стартует 10 декабря, а по акции её можно приобрести за 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽.
Не только курсы: годовая подписка на Клерк со скидкой
Если вам нужны не отдельные образовательные программы, а постоянная профессиональная поддержка, обратите внимание на годовые подписки Клерка.
Они помогут получать полезную информацию, пользоваться рабочими инструментами и развиваться в течение всего года.
Клерк.Система — всё необходимое для ежедневной работы
Подписка Клерк.Система подойдёт бухгалтерам и другим специалистам, которым важно быстро находить ответы на рабочие вопросы и иметь под рукой актуальные профессиональные материалы.
В подписку входят:
разборы законодательства и готовые решения;
правовая база, формы и справочники;
калькуляторы и рабочие сервисы;
ИИ-консультант;
записи вебинаров.
Цена по акции — 18 900 ₽ за 12 месяцев вместо 29 988 ₽. Экономия — 11 088 ₽.
Клерк.Школа — целый год профессионального развития
Подписка Клерк.Школа для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом и планирует регулярно получать новые знания.
Возможности подписки:
база онлайн-курсов с сертификатами;
закрытые встречи с экспертами;
персональный учебный трек;
вебинары по важным профессиональным темам.
Цена по акции — 14 900 ₽ за 12 месяцев вместо 21 800 ₽. Экономия — 6 900 ₽.
Система + Школа — работа и обучение в одном доступе
Зачем выбирать между профессиональными инструментами и обучением, если можно получить и то и другое?
Комбинированная подписка объединяет возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы.
Вы получаете:
сервисы и материалы для ежедневной работы;
доступ к образовательным возможностям;
онлайн-курсы;
профессиональные вебинары и другие полезные материалы.
Цена по акции — 25 900 ₽ за 12 месяцев вместо 44 800 ₽. Экономия — 18 900 ₽.
Как выбрать подходящее предложение на распродаже 11.11?
Чтобы покупка действительно принесла пользу, ориентируйтесь на свои профессиональные задачи.
Вот несколько простых рекомендаций:
Если хотите повысить квалификацию — выбирайте профильный курс по бухгалтерскому учёту, налогообложению или отраслевой специфике.
Если планируете карьерный рост — присмотритесь к программам профессиональной переподготовки, например «Финансовый директор» или «Аналитик 1С».
Если хотите освоить новую профессию — обратите внимание на курс «Бухгалтер с нуля» или программы для кадровых специалистов.
Если хотите автоматизировать работу — изучите курс по Excel, Google-таблицам, Power BI и нейросетям.
Если вам нужна постоянная профессиональная поддержка — выбирайте годовую подписку Клерк.Система.
Если планируете учиться в течение всего года — рассмотрите Клерк.Школу или комбинированную подписку Система + Школа.
Перед покупкой обязательно откройте страницу выбранного предложения: там можно ознакомиться с программой, преподавателями, форматом обучения и условиями получения документа.
До какого числа действует акция 11.11 на Клерке?
Распродажа проходит с 9 по 15 ноября 2026 года включительно.
Специальные цены действуют до 23:59 15 ноября по московскому времени.
Чтобы воспользоваться предложением:
Перейдите на страницу распродажи 11.11.
Выберите интересующий курс или годовую подписку.
Нажмите «Оплатить».
Проверьте состав заказа и итоговую стоимость.
Завершите оформление покупки.
Не откладывайте решение на последний момент: акция ограничена по времени.
Вложитесь в то, что останется с вами!
Техника устаревает, привычные инструменты меняются, а профессиональные требования становятся сложнее. Но знания и навыки, которые вы приобретаете, остаются с вами и помогают решать новые задачи.
Распродажа 11.11 на Клерке — хороший повод сделать следующий шаг в профессии, освоить востребованное направление или обеспечить себя полезными инструментами на целый год.
Не упускайте возможность учиться выгодно!
Скидки до 81% на курсы и специальные цены на годовые подписки действуют только до 15 ноября 2026 года.