Финансовый менеджмент: как управлять финансами компании

Финансовые показатели компании — это не только цифры в отчётах. Они помогают оценивать положение бизнеса и принимать управленческие решения. Но для этого недостаточно просто собрать данные: важно понимать, что они означают и как использовать их в работе.

Этим занимается финансовый менеджмент — направление, которое связывает анализ показателей компании с решениями по управлению финансами.