Как стать кадровиком с нуля: обучение кадровому делопроизводству и работе с кадрами

С 9 по 15 ноября у «Клерка» проходит распродажа 11.11. На ней участвуют 18 образовательных программ, а скидки на курсы достигают 81%. Это возможность выбрать обучение по нужному профессиональному направлению по специальной цене.

Один из курсов распродажи — «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Он подойдёт тем, кто хочет освоить кадровое делопроизводство, разобраться в трудовом законодательстве и научиться работать с кадровыми документами.

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