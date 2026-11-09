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Как стать кадровиком с нуля: обучение кадровому делопроизводству и работе с кадрами

Как стать кадровиком с нуля: обучение кадровому делопроизводству и работе с кадрами

Хотите стать кадровиком? Узнайте, что должен знать специалист по кадрам, какие документы оформлять и как работать в 1С:ЗУП. Курс «Кадровик с нуля до профи» по акционной цене на распродаже 11.11.

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С 9 по 15 ноября у «Клерка» проходит распродажа 11.11. На ней участвуют 18 образовательных программ, а скидки на курсы достигают 81%. Это возможность выбрать обучение по нужному профессиональному направлению по специальной цене.

Один из курсов распродажи — «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Он подойдёт тем, кто хочет освоить кадровое делопроизводство, разобраться в трудовом законодательстве и научиться работать с кадровыми документами.

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Чем занимается кадровик

Кадровик отвечает за оформление трудовых отношений и ведение кадрового учёта в организации. В зависимости от задач компании специалист может заниматься разными направлениями:

  • оформлять приём сотрудников, переводы и увольнения;

  • готовить кадровые документы и локальные нормативные акты;

  • вести кадровый документооборот;

  • оформлять отпуска, больничные и пособия;

  • готовить и сдавать отчётность по сотрудникам;

  • вести воинский учёт;

  • оформлять на работу иностранных граждан;

  • работать с кадровыми данными в 1С:ЗУП.

Ошибки в документах и нарушение требований трудового законодательства могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов. Поэтому кадровику важно понимать не только порядок оформления документов, но и правовые основания кадровых процедур.

Что должен знать специалист по кадрам

Для работы с кадрами недостаточно уметь заполнять приказы и трудовые договоры. Специалисту необходимо разбираться в нескольких направлениях.

Трудовое законодательство. Кадровик должен знать правила оформления трудовых отношений, приёма и увольнения сотрудников, перевода, предоставления отпусков и других кадровых процедур.

Кадровое делопроизводство. Важно уметь составлять и оформлять документы по личному составу, разрабатывать локальные нормативные акты и организовывать документооборот.

Кадровая отчётность. Специалисту нужно знать порядок подготовки и заполнения формы ЕФС-1, а также правила взаимодействия с Социальным фондом России.

Воинский учёт. В организациях, где есть военнообязанные сотрудники, необходимо организовать и вести воинский учёт.

Работа в 1С:ЗУП. Программа помогает вести кадровый учёт и работать с информацией о сотрудниках. Поэтому знание 1С:ЗУП — важный практический навык кадровика.

Как освоить профессию кадровика с нуля

Начинающему специалисту важно изучать кадровое дело последовательно: от основ трудового законодательства до оформления документов и работы в программах кадрового учёта.

Самостоятельное изучение отдельных тем не всегда помогает увидеть всю систему кадровой работы. На обучении по комплексной программе можно разобраться в разных задачах специалиста по кадрам и отработать навыки на практических заданиях.

На «Клерке» есть курс профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП».

В программе предусмотрены темы:

  • внутренние локальные нормативные акты;

  • структура организации и штатное расписание;

  • организация кадрового учёта;

  • оформление приёма и увольнения сотрудников;

  • работа с иностранными гражданами;

  • оформление больничных, декретов и пособий;

  • заполнение ЕФС-1;

  • ведение воинского учёта;

  • работа в 1С:ЗУП.

В курс также входят более 150 образцов документов по кадровому делопроизводству и интерактивные тренажёры для отработки навыков.

Комфортный формат обучения на курсе
Комфортный формат обучения на курсе

Как проходит обучение на кадровика

Курс проходит дистанционно. В него входят видеоматериалы, конспекты, тесты и задания. Учиться можно в свободном графике — ориентировочно 1–2 часа в день.

Есть формат тренажера: попробуйте прежде, чем купите курс
Есть формат тренажера: попробуйте прежде, чем купите курс

Продолжительность обучения — 4 месяца. Для общения с преподавателями предусмотрены онлайн-встречи, чат и возможность задавать вопросы экспертам.

По итогам профессиональной переподготовки выдают диплом на 256 академических часов.

Можете посмотреть бесплатный урок с курса
Можете посмотреть бесплатный урок с курса

Сколько стоит обучение на кадровика: акция 11.11

Сейчас курс «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП» участвует в распродаже 11.11 на «Клерке».

Акционная цена — 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽. Скидка — 69%.

Экономия составляет 22 750 ₽.

Распродажа действует с 9 по 15 ноября 2026 года включительно. Акционная цена доступна в период проведения предложения.

Выберите удобный способ оплаты
Выберите удобный способ оплаты

Где выбрать курс для обучения кадровому делу

Если хотите освоить кадровое делопроизводство, разобраться в трудовом законодательстве и научиться работать в 1С:ЗУП, изучите программу курса «Кадровик с нуля до профи».

Посмотреть программу курса «Кадровик с нуля до профи».

На распродаже 11.11 участвуют и другие образовательные программы «Клерка». Можно выбрать не только обучение кадровому делу, но и курсы по другим профессиональным направлениям.

Выбрать курс 11.11

Предложение действует до 15 ноября 2026 года включительно.

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