Как стать кадровиком с нуля: обучение кадровому делопроизводству и работе с кадрами

С 9 по 15 ноября у «Клерка» проходит распродажа 11.11. На ней участвуют 18 образовательных программ, а скидки на курсы достигают 81%. Это возможность выбрать обучение по нужному профессиональному направлению по специальной цене.
Один из курсов распродажи — «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Он подойдёт тем, кто хочет освоить кадровое делопроизводство, разобраться в трудовом законодательстве и научиться работать с кадровыми документами.
Чем занимается кадровик
Кадровик отвечает за оформление трудовых отношений и ведение кадрового учёта в организации. В зависимости от задач компании специалист может заниматься разными направлениями:
оформлять приём сотрудников, переводы и увольнения;
готовить кадровые документы и локальные нормативные акты;
вести кадровый документооборот;
оформлять отпуска, больничные и пособия;
готовить и сдавать отчётность по сотрудникам;
вести воинский учёт;
оформлять на работу иностранных граждан;
работать с кадровыми данными в 1С:ЗУП.
Ошибки в документах и нарушение требований трудового законодательства могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов. Поэтому кадровику важно понимать не только порядок оформления документов, но и правовые основания кадровых процедур.
Что должен знать специалист по кадрам
Для работы с кадрами недостаточно уметь заполнять приказы и трудовые договоры. Специалисту необходимо разбираться в нескольких направлениях.
Трудовое законодательство. Кадровик должен знать правила оформления трудовых отношений, приёма и увольнения сотрудников, перевода, предоставления отпусков и других кадровых процедур.
Кадровое делопроизводство. Важно уметь составлять и оформлять документы по личному составу, разрабатывать локальные нормативные акты и организовывать документооборот.
Кадровая отчётность. Специалисту нужно знать порядок подготовки и заполнения формы ЕФС-1, а также правила взаимодействия с Социальным фондом России.
Воинский учёт. В организациях, где есть военнообязанные сотрудники, необходимо организовать и вести воинский учёт.
Работа в 1С:ЗУП. Программа помогает вести кадровый учёт и работать с информацией о сотрудниках. Поэтому знание 1С:ЗУП — важный практический навык кадровика.
Как освоить профессию кадровика с нуля
Начинающему специалисту важно изучать кадровое дело последовательно: от основ трудового законодательства до оформления документов и работы в программах кадрового учёта.
Самостоятельное изучение отдельных тем не всегда помогает увидеть всю систему кадровой работы. На обучении по комплексной программе можно разобраться в разных задачах специалиста по кадрам и отработать навыки на практических заданиях.
На «Клерке» есть курс профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП».
В программе предусмотрены темы:
внутренние локальные нормативные акты;
структура организации и штатное расписание;
организация кадрового учёта;
оформление приёма и увольнения сотрудников;
работа с иностранными гражданами;
оформление больничных, декретов и пособий;
заполнение ЕФС-1;
ведение воинского учёта;
работа в 1С:ЗУП.
В курс также входят более 150 образцов документов по кадровому делопроизводству и интерактивные тренажёры для отработки навыков.
Как проходит обучение на кадровика
Курс проходит дистанционно. В него входят видеоматериалы, конспекты, тесты и задания. Учиться можно в свободном графике — ориентировочно 1–2 часа в день.
Продолжительность обучения — 4 месяца. Для общения с преподавателями предусмотрены онлайн-встречи, чат и возможность задавать вопросы экспертам.
По итогам профессиональной переподготовки выдают диплом на 256 академических часов.
Сколько стоит обучение на кадровика: акция 11.11
Сейчас курс «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП» участвует в распродаже 11.11 на «Клерке».
Акционная цена — 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽. Скидка — 69%.
Экономия составляет 22 750 ₽.
Распродажа действует с 9 по 15 ноября 2026 года включительно. Акционная цена доступна в период проведения предложения.
Где выбрать курс для обучения кадровому делу
Если хотите освоить кадровое делопроизводство, разобраться в трудовом законодательстве и научиться работать в 1С:ЗУП, изучите программу курса «Кадровик с нуля до профи».
Посмотреть программу курса «Кадровик с нуля до профи».
На распродаже 11.11 участвуют и другие образовательные программы «Клерка». Можно выбрать не только обучение кадровому делу, но и курсы по другим профессиональным направлениям.
Предложение действует до 15 ноября 2026 года включительно.