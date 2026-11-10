Курсы бухгалтера ВЭД по акции 11.11: научитесь вести импорт, экспорт и валютный контроль в 2026 году

Импорт из Китая, экспорт в страны ЕАЭС, валютные платежи, таможенные декларации, НДС и новые правила налогового контроля — бухгалтеру, который работает с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), приходится разбираться сразу в нескольких областях законодательства.
Чтобы уверенно вести внешнеэкономические операции, недостаточно знать стандартные бухгалтерские проводки. Нужно понимать, как составлять международные контракты, учитывать импорт и экспорт, рассчитывать налоги, проводить валютные операции и отражать все это в 1С.
Освоить эти навыки поможет практический онлайн-курс Центра обучения «Клерка» «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году».
В программе практические примеры импорта и экспорта, работа с Китаем и странами ЕАЭС, валютный контроль, НДС по новым правилам 2026 года и учет в 1С:Бухгалтерии 8.3.
Кому подойдут курсы по бухгалтерскому учету ВЭД
Программа рассчитана на специалистов, которым необходимо работать с международными сделками или контролировать их оформление и учет.
Бухгалтерам
Научитесь вести учет импортных и экспортных операций, отражать расчеты в иностранной валюте, учитывать курсовые разницы, рассчитывать НДС и работать с таможенными документами. Разберетесь в особенностях импорта из Китая и стран ЕАЭС, а также в учете электронных услуг иностранных поставщиков.
Главным бухгалтерам
Получите системное понимание налоговых и валютных рисков при ВЭД. Узнаете, как новые правила налогообложения 2026 года влияют на внешнеторговые контракты, расчеты с иностранными партнерами и учетную политику компании.
Менеджерам по внешнеэкономической деятельности
Разберетесь в оформлении внешнеторговых контрактов, международных расчетах, Инкотермс и взаимодействии с таможенными органами. Сможете лучше понимать финансовую сторону импортных и экспортных сделок и взаимодействовать с бухгалтерией.
Юристам, сопровождающим международные сделки
Изучите нормативное регулирование ВЭД, особенности внешнеторговых контрактов, распределение ответственности сторон и требования к документам. Сможете учитывать налоговые и валютные последствия договорных условий.
Курс особенно актуален для компаний, которые импортируют товары из Китая, Казахстана и других стран, работают с поставщиками из дальнего зарубежья, экспортируют продукцию или осваивают новые каналы международных расчетов.
Чему вы научитесь на курсе «Бухгалтер ВЭД»
Программа охватывает основные этапы внешнеэкономической сделки. Вы не просто изучите теорию международной торговли, а разберете, как правильно оформить и отразить операции в бухгалтерском и налоговом учете.
После обучения вы сможете:
Проверять иностранных контрагентов. Разберетесь, как оценивать поставщиков, в том числе из Китая, и на какие условия договора обращать внимание.
Составлять внешнеторговые контракты. Изучите структуру договора, условия оплаты и поставки, переход права собственности и распределение рисков.
Применять Инкотермс 2020. Поймете, как условия поставки влияют на обязанности продавца и покупателя и учет операций.
Вести бухгалтерский учет импорта. Научитесь отражать поступление товаров, расчеты с иностранными поставщиками, таможенные платежи и НДС при ввозе.
Учитывать экспортные операции. Разберетесь с подтверждением ставки НДС 0%, оформлением документов и отражением экспортных отгрузок.
Работать с валютными операциями. Изучите учет валютных счетов, покупку и продажу валюты, расчет бухгалтерских и налоговых курсовых разниц.
Проходить валютный контроль. Узнаете, когда нужно ставить контракт на учет, какие документы представлять в банк и за что предусмотрена ответственность.
Рассчитывать таможенные платежи. Разберетесь в таможенной стоимости, пошлинах, сборах, НДС и кодах ТН ВЭД.
Работать с 1С:Бухгалтерией 8.3. Научитесь отражать импортные и экспортные операции, валютные расчеты, операции с ЕАЭС и электронные услуги.
Учитывать международные услуги и посреднические схемы. Изучите место реализации услуг для целей НДС, работу с платежными агентами и особенности электронных услуг.
Выявлять налоговые риски. Разберетесь в инструментах налогового контроля и типичных ошибках участников ВЭД.
В результате вы получите не разрозненные знания о международной торговле, а последовательную систему работы с внешнеэкономическими операциями.
Практическое обучение: от внешнеторгового контракта до проводок в 1С
Одна из главных особенностей курса — акцент на практическом применении знаний.
Вы изучаете не только законодательство, но и реальные ситуации, с которыми сталкиваются бухгалтеры компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
В программе предусмотрены:
видеоуроки с примерами из практики;
конспекты и дополнительные материалы;
тесты после изучения тем;
письменные практические задания;
интерактивные тренажеры;
онлайн-встречи с преподавателями;
чат, в котором можно задавать вопросы экспертам.
Например, в рамках обучения вы разберете:
Импорт из Китая и других стран дальнего зарубежья. Как проверить поставщика, оформить контракт, провести оплату, рассчитать таможенные платежи и отразить поступление товаров в 1С.
Импорт из ЕАЭС. Как учитывать НДС при ввозе, работать с прослеживаемыми товарами и отражать операции в бухгалтерской программе.
Экспорт товаров. Как оформить экспортную поставку, подтвердить ставку НДС 0%, подготовить необходимые документы и отразить реализацию.
Расчеты в иностранной валюте. Как учитывать валютные счета, определять курсовые разницы и отражать покупку и продажу валюты.
Таможенные платежи. Как определить таможенную стоимость, рассчитать пошлину, НДС и сборы.
Отдельное преимущество — интерактивные задания. Они помогают закрепить последовательность действий и проверить, насколько хорошо вы усвоили материал.
Такой подход особенно важен для специалистов, которые только начинают вести ВЭД: вместо самостоятельного поиска разрозненных инструкций вы получаете структурированное обучение с разбором практических ситуаций.
Программа курса: 17 глав о бухгалтерском учете внешнеэкономической деятельности
Программа построена последовательно — от основ нормативного регулирования до сложных вопросов налогообложения и учета международных операций.
Основные темы обучения:
Введение в курс. Организация обучения и знакомство с программой.
Нормативное регулирование ВЭД. Законодательство, ЕАЭС, участники внешнеэкономических сделок, правила Инкотермс.
Внешнеторговый контракт. Структура договора, условия поставки и оплаты, санкционные оговорки, проверка иностранных контрагентов.
Валютное регулирование и контроль. Постановка и снятие контрактов с учета, документы для банка, ответственность за нарушения.
Бухгалтерский учет ВЭД. Валютные счета, курсовые разницы, заграничные командировки, операции в 1С.
Таможенное оформление. Электронное декларирование, таможенные платежи, коды ТН ВЭД, корректировка таможенной стоимости.
Импорт товаров. Учет импортных операций, НДС при ввозе, параллельный импорт.
Импорт из стран ЕАЭС. НДС, прослеживаемость, РНПТ и отражение операций в 1С.
Экспорт товаров. Учет экспортных операций, подтверждение ставки НДС 0%, налог на прибыль.
Экспорт в страны ЕАЭС. Оформление документов и учет экспортных поставок.
Учет работ и услуг при ВЭД. Место реализации услуг, НДС и электронные услуги иностранных поставщиков.
Посредники при ВЭД. Платежные агенты, бухгалтерский и налоговый учет посреднических операций.
Налоговые риски участников ВЭД. Налоговый контроль, незаконные схемы, налоговая реконструкция и оптимизация.
Как работать с Китаем. Международные расчеты, сертификация, профилактика споров и торговые дома.
Актуальные изменения 2026 года. НДС 22%, НДС на УСН, налоговое администрирование и контроль.
Итоговая аттестация. Проверка полученных знаний.
Получение удостоверения.
Таким образом, обучение охватывает не только учет товаров, но и налогообложение услуг, валютные операции, посреднические схемы и современные способы международных расчетов.
Как проходит онлайн-обучение в «Клерке»
Учиться можно дистанционно, без поездок в учебный центр и обязательного присутствия на вебинарах.
Все материалы размещены на образовательной платформе klerk.ru. Вы самостоятельно выбираете удобное время и темп занятий.
Параметр
Условия обучения
Формат
Полностью дистанционный
Срок
3 месяца
Рекомендуемая нагрузка
1–2 часа в день
Материалы
Видеолекции, конспекты, тесты, практические задания
Доступ
Круглосуточно на период обучения
Общение с экспертами
Чат потока и онлайн-встречи с преподавателями
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации на 72 академических часа
Как организован учебный процесс:
Смотрите видеолекции и изучаете конспекты.
Скачиваете инструкции, шаблоны, таблицы и другие рабочие материалы.
Выполняете практические задания и проходите тесты.
Задаете вопросы преподавателям и разбираете сложные моменты.
Проходите итоговую аттестацию и получаете удостоверение.
Если не получается присутствовать на онлайн-встрече, можно посмотреть ее запись. Поэтому обучение реально совмещать с работой и текущими профессиональными обязанностями.
Документ:
выдается лицензированным Центром обучения «Клерка»;
регистрируется в государственном реестре ФИС ФРДО;
подтверждает прохождение программы повышения квалификации;
может использоваться для подтверждения профессионального обучения работодателю.
Программа соответствует профессиональному стандарту «Бухгалтер».
Обратите внимание: для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование либо обучаться по соответствующей программе. Если этого условия нет, центр предусмотрел возможность выдачи сертификата.
Дополнительные преимущества: материалы для работы и карьерная поддержка
Обучение не ограничивается видеолекциями. Вы получите материалы, которые пригодятся в повседневной работе:
инструкции и пошаговые алгоритмы;
чек-листы по отдельным операциям;
конспекты занятий;
таблицы и раздаточные материалы;
шаблоны дополнительных соглашений к договорам;
материалы по налогам, валютному контролю и таможенному оформлению.
Кроме того, участникам курса доступны карьерные возможности:
разбор резюме с карьерным консультантом;
специальный мастер-класс по развитию карьеры бухгалтера;
консультации по поиску работы и профессиональному росту;
доступ к вакансиям на сервисе БухДжоб;
возможность направить резюме лучшим студентам партнерам центра.
Это дополнительная возможность использовать новые знания для профессионального развития и выхода на более сложные задачи.
Сколько стоит курс «Бухгалтер ВЭД» и можно ли оформить рассрочку
Сейчас по акции 11.11 стоимость курса на странице «Клерка» — 11 947 ₽ вместо 35 200 ₽. Размер выгоды — до 66%.
Почему стоит пройти обучение бухгалтерскому учету ВЭД именно сейчас
Внешнеэкономические операции становятся частью работы все большего числа российских компаний. Поставщики и покупатели находятся в разных странах, меняются способы международных расчетов, усложняются требования к документам, налогам и таможенному оформлению.
Бухгалтеру уже недостаточно просто правильно отразить поступление товара в учете. Нужно понимать всю цепочку сделки и видеть, как решения на этапе заключения контракта повлияют на налоги, валютный контроль и финансовый результат компании.
Курс «Бухгалтер ВЭД» от «Клерка» поможет:
систематизировать знания по импорту и экспорту;
освоить учет валютных операций и курсовых разниц;
разобраться в таможенных платежах и НДС;
научиться работать с международными контрактами;
применять новые правила 2026 года;
увереннее использовать 1С для учета ВЭД;
подтвердить квалификацию официальным документом.
Вместо самостоятельного изучения десятков нормативных актов и поиска ответов на отдельные вопросы вы получите комплексную программу с практическими заданиями и поддержкой преподавателей.
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Обучайтесь в удобном темпе, разбирайте реальные ситуации, осваивайте учет международных операций в 1С и получайте удостоверение о повышении квалификации.