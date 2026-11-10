Курсы бухгалтера ВЭД по акции 11.11: научитесь вести импорт, экспорт и валютный контроль в 2026 году

Импорт из Китая, экспорт в страны ЕАЭС, валютные платежи, таможенные декларации, НДС и новые правила налогового контроля — бухгалтеру, который работает с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), приходится разбираться сразу в нескольких областях законодательства.

Чтобы уверенно вести внешнеэкономические операции, недостаточно знать стандартные бухгалтерские проводки. Нужно понимать, как составлять международные контракты, учитывать импорт и экспорт, рассчитывать налоги, проводить валютные операции и отражать все это в 1С.

Освоить эти навыки поможет практический онлайн-курс Центра обучения «Клерка» «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году».

В программе практические примеры импорта и экспорта, работа с Китаем и странами ЕАЭС, валютный контроль, НДС по новым правилам 2026 года и учет в 1С:Бухгалтерии 8.3.

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