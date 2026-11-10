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Обучение и карьера
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Распродажа 11.11 на Клерке продолжается: выберите из 20 курсов свой

Распродажа 11.11 на Клерке продолжается: выберите из 20 курсов свой

Освойте новую профессию, повысьте квалификацию или прокачайте профессиональные навыки — со скидками до 81%. До 15 ноября 2026 года включительно на Клерке проходит большая распродажа 11.11. В акции участвуют 20 образовательных программ для бухгалтеров, кадровиков, финансистов и всех, кто хочет развиваться в профессиональной сфере.

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Это возможность получить нужные знания, освоить востребованное направление или подготовиться к карьерному росту, не переплачивая за обучение.

Выбирайте программу под свои задачи и экономьте до 81%: смотреть все предложения акции.

Курсы для старта, роста и профессиональной специализации

В распродаже собраны программы для специалистов с разным опытом и карьерными целями. Можно освоить бухгалтерию с нуля, углубить знания в налогах и учете, разобраться в финансовом управлении или получить навыки работы с современными цифровыми инструментами.

В акции участвуют курсы по направлениям:

  • Бухгалтерский и налоговый учет — ОСНО, УСН, налоговая реформа и актуальные правила учета.

  • Зарплата и кадры — расчет заработной платы, кадровое делопроизводство и сложные рабочие ситуации.

  • Финансы и управление — управленческий учет, финансовый менеджмент, подготовка к работе на руководящих должностях.

  • 1С и аналитика — работа с программами 1С, Excel, Power BI и инструментами автоматизации.

  • Нейросети — применение ИИ в профессиональных задачах.

Начинающим специалистам курсы помогут получить базовые знания и сделать первые шаги в профессии. Практикующие бухгалтеры смогут систематизировать опыт, разобраться в изменениях законодательства и расширить компетенции. А тем, кто планирует перейти на новую должность, пригодятся программы по управленческому учету и финансовому менеджменту.

Практические знания, которые пригодятся в работе

Обучение на Клерке ориентировано на реальные профессиональные задачи. Важно не просто изучить теорию, а понять, как применять полученные знания на практике: работать с документами и отчетностью, решать нестандартные ситуации, учитывать изменения законодательства и автоматизировать рутинные процессы.

Особое внимание стоит обратить на отраслевые программы. Они помогут разобраться в специфике учета в IT, строительстве, торговле, общепите, внешнеэкономической деятельности и на маркетплейсах.

Такие знания особенно полезны, если вы планируете сменить сферу деятельности, хотите брать новых клиентов или уже ведете учет в определенной отрасли и стремитесь увереннее решать профильные задачи.

Обучение со скидками до 81%: сколько можно сэкономить

В период распродажи некоторые программы доступны по особенно привлекательным ценам:

Курс

Цена по акции

Обычная цена

Аналитик 1С

11 390 ₽

59 900 ₽

Финансовый менеджмент

11 225 ₽

44 900 ₽

Управленческий учет

9 450 ₽

27 000 ₽

Например, обучение на курсе «Аналитик 1С» обойдется почти на 49 тысяч рублей дешевле обычной стоимости. А программа «Финансовый менеджмент» позволит сэкономить 33 675 рублей.

При этом не обязательно ограничиваться отдельными курсами. По акции можно приобрести и годовые подписки Клерка.

  • «Клерк.Система» — правовая база, готовые решения, формы, калькуляторы и ИИ-консультант для повседневных рабочих задач.

  • «Клерк.Школа» — доступ к библиотеке онлайн-курсов, вебинарам и закрытым встречам с экспертами.

  • Школа+Система — возможности обеих подписок в одном решении.

Подписки подойдут тем, кто хочет не просто пройти один курс, а постоянно получать новые знания, держать под рукой профессиональные инструменты и следить за изменениями в своей сфере.

Почему стоит выбрать курс сейчас

Профессиональное развитие — это инвестиция, которая помогает увереннее справляться с рабочими задачами, расширять возможности для карьерного роста и повышать свою ценность на рынке труда.

Распродажа 11.11 позволяет сделать эту инвестицию с существенной экономией. Вместо того чтобы откладывать обучение на потом, можно уже сейчас выбрать направление, которое поможет решить конкретную профессиональную задачу.

Важно: акционные цены действуют только до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени. После окончания распродажи стоимость вернется к обычной.

Перед покупкой можно изучить программу обучения, познакомиться с преподавателями, узнать о формате занятий и условиях получения документа.

Выберите свой курс на распродаже 11.11

Хотите освоить новую профессию?

Разобраться в сложных вопросах учета?

Научиться работать с 1С, Excel или нейросетями?

Или сделать следующий шаг в карьере от специалиста к руководителю?

На распродаже Клерка найдется программа под разные цели и уровень подготовки.

Не упустите возможность сэкономить до 81% на профессиональном обучении!

Идем на распродажу

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