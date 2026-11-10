Распродажа 11.11 на Клерке продолжается: выберите из 20 курсов свой

Курсы для старта, роста и профессиональной специализации

В распродаже собраны программы для специалистов с разным опытом и карьерными целями. Можно освоить бухгалтерию с нуля, углубить знания в налогах и учете, разобраться в финансовом управлении или получить навыки работы с современными цифровыми инструментами.

В акции участвуют курсы по направлениям:

Бухгалтерский и налоговый учет — ОСНО, УСН, налоговая реформа и актуальные правила учета.

Зарплата и кадры — расчет заработной платы, кадровое делопроизводство и сложные рабочие ситуации.

Финансы и управление — управленческий учет, финансовый менеджмент, подготовка к работе на руководящих должностях.

1С и аналитика — работа с программами 1С, Excel, Power BI и инструментами автоматизации.

Нейросети — применение ИИ в профессиональных задачах.

Начинающим специалистам курсы помогут получить базовые знания и сделать первые шаги в профессии. Практикующие бухгалтеры смогут систематизировать опыт, разобраться в изменениях законодательства и расширить компетенции. А тем, кто планирует перейти на новую должность, пригодятся программы по управленческому учету и финансовому менеджменту.