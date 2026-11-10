Распродажа 11.11 на Клерке продолжается: выберите из 20 курсов свой

Это возможность получить нужные знания, освоить востребованное направление или подготовиться к карьерному росту, не переплачивая за обучение.
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Курсы для старта, роста и профессиональной специализации
В распродаже собраны программы для специалистов с разным опытом и карьерными целями. Можно освоить бухгалтерию с нуля, углубить знания в налогах и учете, разобраться в финансовом управлении или получить навыки работы с современными цифровыми инструментами.
В акции участвуют курсы по направлениям:
Бухгалтерский и налоговый учет — ОСНО, УСН, налоговая реформа и актуальные правила учета.
Зарплата и кадры — расчет заработной платы, кадровое делопроизводство и сложные рабочие ситуации.
Финансы и управление — управленческий учет, финансовый менеджмент, подготовка к работе на руководящих должностях.
1С и аналитика — работа с программами 1С, Excel, Power BI и инструментами автоматизации.
Нейросети — применение ИИ в профессиональных задачах.
Начинающим специалистам курсы помогут получить базовые знания и сделать первые шаги в профессии. Практикующие бухгалтеры смогут систематизировать опыт, разобраться в изменениях законодательства и расширить компетенции. А тем, кто планирует перейти на новую должность, пригодятся программы по управленческому учету и финансовому менеджменту.
Практические знания, которые пригодятся в работе
Обучение на Клерке ориентировано на реальные профессиональные задачи. Важно не просто изучить теорию, а понять, как применять полученные знания на практике: работать с документами и отчетностью, решать нестандартные ситуации, учитывать изменения законодательства и автоматизировать рутинные процессы.
Особое внимание стоит обратить на отраслевые программы. Они помогут разобраться в специфике учета в IT, строительстве, торговле, общепите, внешнеэкономической деятельности и на маркетплейсах.
Такие знания особенно полезны, если вы планируете сменить сферу деятельности, хотите брать новых клиентов или уже ведете учет в определенной отрасли и стремитесь увереннее решать профильные задачи.
Обучение со скидками до 81%: сколько можно сэкономить
В период распродажи некоторые программы доступны по особенно привлекательным ценам:
Курс
Цена по акции
Обычная цена
11 390 ₽
59 900 ₽
11 225 ₽
44 900 ₽
9 450 ₽
27 000 ₽
Например, обучение на курсе «Аналитик 1С» обойдется почти на 49 тысяч рублей дешевле обычной стоимости. А программа «Финансовый менеджмент» позволит сэкономить 33 675 рублей.
При этом не обязательно ограничиваться отдельными курсами. По акции можно приобрести и годовые подписки Клерка.
«Клерк.Система» — правовая база, готовые решения, формы, калькуляторы и ИИ-консультант для повседневных рабочих задач.
«Клерк.Школа» — доступ к библиотеке онлайн-курсов, вебинарам и закрытым встречам с экспертами.
Школа+Система — возможности обеих подписок в одном решении.
Подписки подойдут тем, кто хочет не просто пройти один курс, а постоянно получать новые знания, держать под рукой профессиональные инструменты и следить за изменениями в своей сфере.
Почему стоит выбрать курс сейчас
Профессиональное развитие — это инвестиция, которая помогает увереннее справляться с рабочими задачами, расширять возможности для карьерного роста и повышать свою ценность на рынке труда.
Распродажа 11.11 позволяет сделать эту инвестицию с существенной экономией. Вместо того чтобы откладывать обучение на потом, можно уже сейчас выбрать направление, которое поможет решить конкретную профессиональную задачу.
Важно: акционные цены действуют только до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени. После окончания распродажи стоимость вернется к обычной.
Перед покупкой можно изучить программу обучения, познакомиться с преподавателями, узнать о формате занятий и условиях получения документа.
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