Подписки Клерка со скидкой до 42%: распродажа 11.11, ниже не будет цен!

На распродаже 11.11 доступны три предложения: Клерк.Система за 18 900 ₽, Клерк.Школа за 14 900 ₽ и комплект «Система + Школа» за 25 900 ₽. Все подписки рассчитаны на 12 месяцев.
Разберёмся, чем отличаются тарифы, что входит в каждую подписку и какой вариант выгоднее выбрать бухгалтеру, кадровику или финансовому специалисту.
Какая подписка Клерк выгоднее: сравнение предложений 11.11
Выбор зависит от того, что вам сейчас нужнее: готовые решения для рабочих задач, систематическое обучение или всё сразу.
Подписка
Что входит
Цена за 12 месяцев
Клерк.Система
Правовая база, разборы законов, формы, справочники, калькуляторы, рабочие сервисы
18 900 ₽
Клерк.Школа
Онлайн-курсы, сертификаты, вебинары, встречи с экспертами, учебный трек
14 900 ₽
Система + Школа
Все возможности двух подписок
25 900 ₽
Самое выгодное предложение по совокупному наполнению — комплект «Система + Школа». При покупке двух подписок отдельно по акционным ценам вы заплатите 33 800 ₽, а комплект стоит 25 900 ₽. Разница — 7 900 ₽.
Клерк.Система: год профессиональных инструментов для бухгалтера
Бухгалтеру приходится ежедневно решать десятки разных задач: проверять правильность расчётов, искать актуальные формы документов, разбираться в изменениях законодательства и находить ответы на нестандартные вопросы.
Клерк.Система помогает держать необходимые инструменты и профессиональную информацию под рукой. В годовую подписку входят:
Разборы законов и готовые решения — чтобы быстрее ориентироваться в изменениях законодательства и применять нормы на практике.
Правовая база, формы и справочники — для поиска необходимой информации и документов.
Калькуляторы и рабочие сервисы — для решения повседневных бухгалтерских задач.
ИИ-консультант — дополнительный инструмент для поиска ответов и работы с профессиональными вопросами.
Записи вебинаров — возможность возвращаться к экспертным материалам в удобное время.
Такой формат особенно полезен, если вы работаете бухгалтером, ведёте учёт нескольких организаций или самостоятельно отвечаете за налоговую и бухгалтерскую отчётность.
Вместо поиска отдельных материалов на разных ресурсах вы получаете годовой доступ к комплексу профессиональных инструментов.
Сколько стоит Клерк.Система по акции?
Обычная стоимость годовой подписки — 29 988 ₽. По акции 11.11 её можно оформить за 18 900 ₽ вместо 29 988 ₽. Экономия составляет 11 088 ₽.
Если вам нужны прежде всего справочная информация, практические решения и инструменты для ежедневной работы, это подходящий вариант.
Клерк.Школа: онлайн-обучение и повышение квалификации в течение года
Профессиональные знания бухгалтера требуют постоянного обновления. Меняется законодательство, появляются новые требования к отчётности, налоговым расчётам и кадровому учёту. Поэтому важно не только решать текущие задачи, но и регулярно учиться.
Клерк.Школа — годовая подписка для тех, кто хочет систематически развиваться в профессии и получать новые знания в удобном формате.
В подписку входят:
База онлайн-курсов с сертификатами — для изучения профессиональных тем.
Закрытые встречи с экспертами — возможность разбирать актуальные вопросы и получать экспертную информацию.
Персональный учебный трек — для организации обучения с учётом профессиональных интересов.
Вебинары по важным темам — дополнительный формат обучения и разбора практических ситуаций.
Клерк.Школа подойдёт бухгалтерам, кадровикам и другим специалистам, которые хотят расширять компетенции, изучать новые направления и не ограничиваться разовыми обучающими мероприятиями.
Вместо покупки отдельных образовательных продуктов вы получаете доступ к нескольким форматам обучения в рамках одной годовой подписки.
Сколько стоит Клерк.Школа по акции?
Обычная стоимость подписки на 12 месяцев — 21 800 ₽. По акции цена составляет 14 900 ₽. Экономия — 6 900 ₽.
Если ваша главная цель на ближайший год — профессиональное развитие и регулярное обучение, обратите внимание на это предложение.
Комплект «Клерк.Система + Клерк.Школа»: инструменты для работы и обучение по одной подписке
Зачем выбирать между профессиональными инструментами и обучением, если можно получить оба направления?
Комплект «Система + Школа» объединяет возможности двух годовых подписок. Вы получаете доступ к рабочим сервисам и справочным материалам, а также к онлайн-курсам, вебинарам и другим образовательным возможностям.
Это решение для специалистов, которым важно одновременно:
быстро находить ответы на рабочие вопросы;
пользоваться профессиональными справочниками и сервисами;
следить за изменениями законодательства;
изучать новые темы и повышать квалификацию;
участвовать в вебинарах и встречах с экспертами.
Особенно удобно рассмотреть комплект, если вы планируете пользоваться и рабочими инструментами, и образовательными материалами в течение года.
Почему комплект выгоднее двух отдельных подписок?
Посчитаем:
Клерк.Система по акции — 18 900 ₽.
Клерк.Школа по акции — 14 900 ₽.
Две подписки отдельно — 33 800 ₽.
Комплект «Система + Школа» — 25 900 ₽.
Таким образом, при покупке комплекта вы экономите ещё 7 900 ₽ по сравнению с оформлением двух отдельных подписок по акционным ценам.
Относительно обычной суммарной стоимости двух подписок — 44 800 ₽ — экономия составляет 18 900 ₽.
Если вам нужны оба направления, комплект — наиболее рациональный вариант по цене.
Какую подписку Клерк выбрать бухгалтеру: 3 сценария
Чтобы не переплачивать за ненужные возможности, отталкивайтесь от своих профессиональных задач.
1. Выберите Клерк.Систему, если вам нужны инструменты для ежедневной работы.
Этот вариант подойдёт, если вы регулярно ищете разъяснения по законодательству, используете формы документов, справочники, калькуляторы и готовые решения для бухгалтерских задач.
2. Выберите Клерк.Школу, если хотите учиться и развиваться.
Подписка подойдёт специалистам, которые планируют проходить онлайн-курсы, смотреть вебинары, участвовать во встречах с экспертами и последовательно расширять профессиональные знания.
3. Выберите комплект, если хотите совместить работу и обучение.
Если вы понимаете, что будете пользоваться и справочными материалами, и образовательными возможностями, комплект поможет получить обе подписки дешевле, чем при отдельной покупке.
Главное — оценивать не только стоимость подписки, но и то, насколько её возможности соответствуют вашим задачам на ближайшие 12 месяцев.
Подписка Клерк или отдельный курс: что лучше выбрать?
При выборе важно не путать годовую подписку и отдельную образовательную программу.
Отдельный курс рассчитан на изучение конкретной темы или программы повышения квалификации либо профессиональной переподготовки.
Годовая подписка предоставляет доступ к набору сервисов и материалов в соответствии с выбранным тарифом.
Поэтому, если вам нужно освоить определённую программу и получить документ об обучении, стоит рассматривать конкретный курс. Если же вы хотите в течение года пользоваться профессиональными инструментами или получать доступ к разным образовательным материалам, обратите внимание на подписки.
Перед оплатой обязательно проверьте состав выбранного тарифа и условия предоставления сертификатов и других документов.
Как купить подписку Клерк по акции 11.11
Оформить годовую подписку можно на странице распродажи:
Перейдите на страницу акции Клерк 11.11.
Найдите раздел с годовыми подписками.
Сравните состав предложений и выберите подходящий вариант.
Нажмите кнопку оформления и перейдите к оплате.
Перед подтверждением заказа проверьте выбранную подписку, срок доступа и итоговую стоимость.
Акционные цены действуют до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени. Все три предложения рассчитаны на 12 месяцев доступа.
Не откладывайте выбор, если планируете пользоваться профессиональными инструментами и образовательными материалами в течение года: акция позволяет оформить подписку по сниженной цене.