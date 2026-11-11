Подписки Клерка со скидкой до 42%: распродажа 11.11, ниже не будет цен!

На распродаже 11.11 доступны три предложения: Клерк.Система за 18 900 ₽, Клерк.Школа за 14 900 ₽ и комплект «Система + Школа» за 25 900 ₽. Все подписки рассчитаны на 12 месяцев.

Разберёмся, чем отличаются тарифы, что входит в каждую подписку и какой вариант выгоднее выбрать бухгалтеру, кадровику или финансовому специалисту.